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Найден 321 материал
Новости Эритреи
Пентагон отменил учения с военными шести стран Африки
Пентагон отказался от совместных учений с военными шести стран Африки ― Буркина-Фасо, Эритреи, Эфиопии, Мали, Нигера и Судана, намерение провести которые по состоянию на 20 декабря ещё было в планах оборонного ведомства. Об этом в ответ на запрос Washington Post заявили в пресс-службе министерства...
28 января 2024
Учёные определили, где находилось легендарное царство Пунт
Легендарное царство Пунт, упоминания о котором сохранились в египетских папирусах, находилось на территории современных Эфиопии и Эритреи. Об этом сообщает 24 декабря «РИА Новости» Молодой сотрудник Эрмитажа Владимир Голенищев зимой 1880–1881 годов обнаружил в фондах прекрасно сохранившийся папирус...
24 декабря 2023
Сборная Эритреи снялась с отбора на ЧМ-2026 из-за риска побега футболистов
Национальная команда Эритреи не будет принимать участие в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2026 года. Федерация футбола страны отказалась от участия в квалификации. Об этом 14 ноября сообщила газета The Guardian. Как объяснили источники издания, такое решение приняли из-за опасений...
14 ноября 2023
Россия в течение месяца начнёт поставки зерна в Африку
Россия заканчивает работу над документами по поставкам зерна в Африку, заявил 6 октября глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев. «Мы доделываем все документы», — сказал министр. Он добавил, что безвозмездные поставки российского зерна в Африку могут начаться в течение месяца-полутора. Президент...
6 октября 2023
В Тель-Авиве 114 человек пострадали при столкновениях беженцев
Свыше 100 человек, в том числе 30 полицейских, пострадали в столкновениях с участием выходцев из Эритреи в Тель-Авиве. Об этом 2 сентября сообщил портал Walla. Эритрейское посольство организовало для соотечественников праздничное мероприятие. Живущие в городе беженцы пришли к зданию посольства...
2 сентября 2023
Путин тепло попрощался с африканскими лидерами у дверей музея в Кронштадте
Президент России Владимир Путин в Кронштадте у дверей нового Музея военно-морской славы тепло попрощался с африканскими лидерами. «Министр обороны вас сопроводит в музей, а также командующий флотом. Хочу вас поблагодарить за то, что вы были вместе с нами все эти три дня», — сказал российский лидер...
30 июля 2023
Путин собирается встретиться с лидерами ЦАР, Камеруна, Сенегала и Эритреи
Президент РФ Владимир Путин в рамках второго дня саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге продолжит серию встреч с лидерами африканских стран. Планируется, что российский лидер встретится с главами ЦАР, Камеруна, Сенегала и Эритреи. Об этом пишет РИА Новости. Кроме того, президент собирается...
28 июля 2023
Россия готова бесплатно направить зерно африканским странам
Россия готова бесплатно направить в следующие четыре месяца Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрее по 25–50 тысяч тонн зерна. Об этом 27 июля заявил президент России Владимир Путин. «Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность», — сказал Путин. Российский лидер...
27 июля 2023
Эритрея обвинила ЕС в захвате российских удобрений
Удерживание российских удобрений в портах ЕС — это игра человеческими жизнями, никаких объективных причин, чтобы не пускать грузы в африканские страны, нет, заявила 26 июля постоянный представитель Эритреи при ООН София Тесфамариам. Комментируя заявление президента России Владимира Путина о том...
26 июля 2023
Посол Эритреи заявил о заинтересованности в российской военной продукции
Власти Эритреи заинтересованы в российской военной продукции. Об этом 16 июля заявил посол африканской страны в Москве Петрос Цеггай. «На данный момент Эритрея заинтересована в изучении вопросов приоритетности продукции для поставок. Обе страны активно работают над развитием данного вектора...
16 июля 2023
Президент Эритреи: миропорядок находится на грани радикальной трансформации
Глобальный миропорядок находится на грани радикальной трансформации. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путины в Кремле заявил президент Эритреи Исайас Афеворки. «Это требует объективных оценок и взаимных консультаций», — сказал глава Эритреи. Президент Эритреи, который находится с...
31 мая 2023
В Кремле началась встреча Путина с президентом Эритреи Афеворки
Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Эритреи Исайасом Афеворки, который находится в России с официальным визитом. Об этом 31 мая сообщил Кремль. «Должны прежде всего уделить внимание развитию торгово-экономических связей, здесь у нас есть неплохие перспективы», — сказал...
31 мая 2023
Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Эритреи в среду
В среду, 31 мая, президент России Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Эритреи Исайасом Афеворки, который находится в РФ с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Как отметили в пресс-службе, лидеры двух стран обсудят перспективы развития двусторонних отношений в...
31 мая 2023
Путин проведёт переговоры с президентом Эритреи
Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Эритреи Исайясом Афеворки, сообщили 30 мая в Кремле. «Планируется обсудить перспективы развития российско-эритрейских отношений в различных областях, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня», — говорится...
30 мая 2023
Моряки пропавшей в Красном море яхты вышли на связь с родными
Моряки пропавшего в Красном море прогулочного судна 30 minutes связались с родственниками. Об этом жена капитана яхты Надежда Расина сообщила 27 апреля ТАСС. По её словам, в водах Йемена на яхту напали вооружённые люди, они обстреляли судно из пулемёта. В борт яхты попало несколько пуль, но экипаж...
27 апреля 2023