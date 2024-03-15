Новости России
Найти
Сибирский ФО
Алтайский край
Иркутская область
Кемеровская область
Красноярский край
Новосибирская область
Омская область
Алтай
Хакасия
Томская область
Тыва
Дальневосточный ФО
Амурская область
Еврейская АО
Забайкальский край
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Бурятия
Якутия
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский АО
Северо-Западный ФО
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Ненецкий АО
Новгородская область
Псковская область
Карелия
Коми
Санкт-Петербург
Южный ФО
Астраханская область
Волгоградская область
ДНР
Запорожская область
Краснодарский край
ЛНР
Адыгея
Калмыкия
Крым
Ростовская область
Севастополь
Херсонская область
Приволжский ФО
Башкирия
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермский край
Марий Эл
Мордовия
Татарстан
Самарская область
Саратовская область
Удмуртия
Ульяновская область
Чувашия
Центральный ФО
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Москва
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Северо-Кавказский ФО
Кабардино-Балкария
Карачаево-Черкесия
Дагестан
Ингушетия
Северная Осетия
Ставропольский край
Чечня
Уральский ФО
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Югра
Челябинская область
Ямало-Ненецкий АО
сортировать
по дате
по релевантности
Найдено 10000+ материалов
Новости Москвы
Около 200 тыс. человек проголосовали онлайн на выборах президента в Москве
В Москве в первые минуты голосования на выборах президента России электронно проголосовали порядка 200 тыс. человек, сообщили 15 марта в общественном штабе по наблюдению за выборами президента РФ в Москве. «Порядка 200 тысяч человек проголосовали электронно на выборах президента России в столице в...
15 марта 2024
В Москве стартовало электронное голосование на выборах президента
Система электронного голосования на выборах президента России начала работать в Москве утром 15 марта, проголосовать москвичи могут на сайте elec. mos.ru. Количество желающих проголосовать беспрецедентно, система переведена в режим электронной очереди, следует из сообщения на сайте. Избирателям...
15 марта 2024
В Москве создадут более 11 тысяч рабочих мест
В Москве построят 12 объектов по программе создания мест приложения труда. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин. «Одобрили планы строительства 12 объектов по программе создания мест приложения труда», — написал глава города. Собянин подчеркнул, что...
15 марта 2024
Румыния хочет навесить на Россию свои долги, заявила Захарова
Власти Румынии, требуя от России вернуть золото, хотят решить за счёт Москвы свои проблемы в экономике, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Румыния — бывший союзник Гитлера — использует русофобские площадки, например готовый к любому антироссийскому вбросу Европарламент...
15 марта 2024
В Москве электронное голосование на выборах перешло в режим очереди
Электронное голосование на выборах президента России началось в Москве 15 марта, система перешла в режим электронной очереди из-за большого количества желающих проголосовать. Онлайн-голосование доступно на сайте elec. mos.ru. «В связи с беспрецедентным количеством желающих проголосовать онлайн...
15 марта 2024
Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью семь снарядов РСЗО Vampire
Российские средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области семь снарядов системы залпового огня Vampire, сообщило 15 марта Минобороны РФ. «Пятнадцатого марта около 08:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской...
новость часа
15 марта 2024
В Москве открылись участки для голосования на выборах президента России
В Москве и Московской области открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России. В российской столице открылось более 2,2 тыс. участков, они будут работать с 15 по 17 марта с 08:00 до 20:00. Несколько участков будут работать в больницах и СИЗО. В воскресенье, 17 марта...
15 марта 2024
Производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в РФ
Крупные производители бытовой техники ряда брендов начали блокировать поставки товаров в Россию через параллельный импорт, в том числе и продажу на маркетплейсах. «Electrolux Group ограничивает параллельный импорт своей продукции в РФ», — цитирует «Ъ» главного исполнительного директора группы «М...
15 марта 2024
Макрон заявил, что Франция сможет противостоять России — 751-й день СВО
Наступивший, 751-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления президента Эммануэля Макрона, допустившим, что Франция готова и сможет ответить на возможную эскалацию со стороны России. О наступлении «времени сопротивления» и готовности принять решения, «которые...
15 марта 2024
Силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА и снаряды над двумя регионами РФ
Средства ПВО ночью 15 марта обнаружили и уничтожили пять вражеских беспилотников и два снаряда РСЗО «Град». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Очередную попытку киевского режима совершить теракт успели предотвратить силы противовоздушной обороны России. Украинские БПЛА и реактивные снаряды были...
15 марта 2024
Антифашистский «караван» из Европы прибыл в Донбасс поддержать жителей
Общественники-антифашисты из ФРГ, Италии, Испании, Франции, Португалии и Бразилии, в том числе лидер итальянской группы Banda Bassotti Давид Каккьоне, прибыли с визитом в Луганскую Народную Республику, чтобы выразить поддержку жителям Донбасса. Об этом сообщает «РИА Новости». По словам прибывших...
15 марта 2024
Удалённо на выборах президента РФ проголосовали более 260 тыс. человек
Участниками дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральной платформе в первый день выборов президента РФ стали более 260 тысяч человек. Об этом 15 марта свидетельствуют данные портала по наблюдению за ДЭГ. Так, по состоянию на 06:00 мск от избирателей в 29 регионах, ранее подавшим...
15 марта 2024
Рогов заявил, что Зеленский начал чистки в рядах украинской армии
Председатель общественного движения Запорожья «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов со ссылкой на свои источники сообщил «РИА Новости», что глава киевского режима Владимир Зеленский начал чистку в рядах ВСУ на фоне слухов о готовящемся бунте среди военных. Как пояснил Рогов, Зеленского не любят...
новость часа
15 марта 2024
В Совфеде согласились со словами главы Англиканской церкви о Макроне
Сенатор Алексей Пушков согласился с высказыванием духовного главы Англиканской церкви архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, упрекнувшего президента Франции Эммануэля Макрона в том, что тот «несёт бедствие». Член Совета Федерации напомнил, что архиепископ назвал французского лидера...
15 марта 2024
Путин поручил разобраться с вопросами по энергетической установке в космосе
Российский лидер Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил разобраться с вопросами создания ядерной энергетической установки в космосе, подчеркнув, что космические проекты нужно финансировать вовремя. «Работу в космосе финансировать нужно вовремя», — акцентировал президент...
15 марта 2024