Армия
Польша и Британия провели учения на границе с Калининградом
На военном полигоне в польском Ожише прошли совместные учения военнослужащих Польши и Великобритании, сообщается на сайте министерства национальной обороны республики. «В учебном центре Сухопутных войск в Ожише вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш и министр обороны Великобритании Грант Шэппс...
14 марта 2024
Кардинальное изменение. Какие беспилотники нужны нашей армии прямо сейчас
На фоне конфликта на Украине, особенно в последний год, не проходит и дня, чтобы не появлялась информация о различных дронах. В первую очередь речь идет о FPV-квадрокоптерах. FPV, т.е. First Person View, в переводе означает «от первого лица». Это означает, что такие аппараты полностью управляются...
14 марта 2024
СМИ сообщили, что США меняют структуру армии на фоне провалов ВСУ
Министерство обороны США на фоне провалов ВСУ приняло решение об изменении структуры своей армии, отметили в публикации 13 марта обозреватели «РИА Новости». Бывший главком ВСУ Валерий Залужный ранее жаловался, что западные страны не предоставили Киеву боевые самолеты, а без этого любое наступление...
13 марта 2024
Мишустин потребовал не допускать роста цен в рамках гособоронзаказа
Цены на гособоронзаказ не должны расти вместе с увеличением объёма закупок, заявил 13 марта премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным. «У нас не должно быть ситуации, когда при увеличении объёмов закупок, когда мы планируем большие...
13 марта 2024
Какие цели были у пересекающих границу РФ украинских диверсантов
В ночь с 11 на 12 марта несколько диверсионных групп перешли государственную границу со стороны Украины и вошли на территорию России в Белгородской и Курской областях. Перед вторжением в социальных сетях развернулась масштабная информационная кампания, запущенная неонацистскими организациями...
12 марта 2024
Новая российская разработка для дронов застала ВСУ врасплох
Военнослужащий ВСУ и специалист в области радиотехнологий Сергей Флеш Бескрестнов сообщил, что ВС РФ стали оснащать свои беспилотники катушками оптоволоконного кабеля длиной в 10 километров, который во время полета дрона разматывается в воздухе. По словам Бескрестнова, такому БПЛА не страшна РЭБ, а...
12 марта 2024
США уличили в повторении старого метода обмана Европы
США, успешно используя Европейский союз, уничтожают его как экономического конкурента. Такое мнение 12 марта корреспонденту ИА Регнум высказал военный эксперт Михаил Онуфриенко, комментируя данные о том, что США «захватили» 42% мирового экспорта оружия, при этом большая доля поставок оружия из США...
12 марта 2024
В США рассказали о революционной российской суперторпеде
Российская скоростная торпеда ВА-111 «Шквал» произвела революцию в подводной войне, говорится в публикации американского издания The National Interest (TNI). «ВА-111 «Шквал», суперкавитирующая торпеда советской эпохи, произвела революцию в подводной войне благодаря своей беспрецедентной скорости до...
12 марта 2024
Ружьё «Аргус-Антидрон» стало глушить украинские FPV-дроны после доработки
Российские бойцы применяют доработанное антидроновое ружьё «Аргус-Антидрон» в зоне проведения спецоперации для подавления FPV-дронов противника. Об этом сообщила директор по развитию предприятия — разработчика ружья, научно-производственного объединения «Кайсант», Алёна Баландина. Она рассказала...
новость часа
12 марта 2024
В Оманском заливе начались военно-морские учения России, Ирана и Китая
В Оманском заливе начались военно-морские учения России, Ирана и Китая «Морской пояс безопасности — 2024». Об этом 12 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. «Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников»...
12 марта 2024
Ради западных партнеров. Разведка Украины поделилась планами на Крым
Украина готовит новые, «более разрушительные», атаки на Крым. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов * в документальном фильме, посвящённом действиям украинских диверсантов в Чёрном море. Отвечая на вопросы авторов фильма, Буданов* заявил, что серия нападений...
11 марта 2024
Генерал Булыга стал новым замминистра обороны по матобеспечению
Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта Андрея Булыгу заместителем министра обороны, отвечающим за материально-техническое обеспечение Вооружённых сил РФ. «Указом президента Российской Федерации заместителем министра обороны Российской Федерации, отвечающим за...
11 марта 2024
Россия, Китай и Иран проведут военно-морские учения в Индийском океане
В северной части Индийского океана 12 марта стартует основной этап военно-морских учений «Морской пояс безопасности — 2024» с участием Ирана, России и Китая, сообщило 12 марта иранское агентство Tasnim. На учениях также будут присутствовать представители вооружённых сил Азербайджана, Казахстана...
11 марта 2024
«Сначала активизируются диверсанты». Как НАТО планирует напасть на Россию
Министерство обороны России опубликовало потенциальный план нападения НАТО на нашу страну. Это может быть воздушно-наземная или воздушно-морская операция. План подробно раскрыт в журнале «Военная мысль», издаваемом оборонным ведомством. Как отмечают специалисты Минобороны, недружественные страны...
11 марта 2024
В армии Белоруссии началась комплексная проверка боевой готовности
В Вооружённых силах Белоруссии началась проверка боевой готовности соединений и воинских частей, сообщила 11 марта пресс-служба министерства обороны страны. Проверка носит комплексный характер, сказано в сообщении. «Личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и...
11 марта 2024
Песков: открытых указов о назначении Моисеева главкомом ВМФ РФ не было
Открытых указов о назначении Героя России адмирала Александра Моисеева главнокомандующим ВМФ РФ не было, заявил 11 марта на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Есть указы с грифом «секретно», я не могу их комментировать. Каких-либо открытых указов, которые подлежат...
11 марта 2024
Адмирал Моисеев назначен врио главкома ВМФ РФ вместо Евменова
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, его место займёт Герой России адмирал Александр Моисеев, ранее командовавший Северным флотом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники. С 23 июня 2018 года по 3 мая 2019 года Моисеев был командующим Черноморским...
11 марта 2024
На Западе сообщили о проблемах у ВСУ из-за российских ФАБ-1500
Украинская армия несёт большие потери в живой силе и пытается изменить расстановку своих сил на линии боевого соприкосновения из-за применения российскими войсками авиабомб ФАБ-1500, 10 марта сообщил телеканал CNN. В статье говорится, что использование этого снаряда подорвало оборону ВСУ и нарушило...
новость часа
11 марта 2024
СМИ сообщили об отставке главкома ВМФ России адмирала Евменова
Главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова отправили в отставку. Об этом 10 марта сообщили источники «Известий». По их сведениям, его заменит адмирал Александр Моисеев, который командовал Северным флотом с 2019 года, когда Евменов стал главкомом. Николай Евменов —...
10 марта 2024
Крейсер «Варяг» отразил налёт условного противника в Аравийском море
В Аравийском море флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» отразил воздушное нападение на корабль истребительной авиации условного противника, сообщили 10 марта в ТОФ. «По замыслу учения ракетный крейсер, совершая переход морем, обнаружил воздушные цели...
новость часа
10 марта 2024