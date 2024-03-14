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Найдено 2178 материалов
Новости Ватикана
Захарова назвала слова Борреля о папе Римском пощёчиной Святому престолу
Святой Престол получил беспрецедентную пощёчину от главы евродипломатии Жозепа Борреля, который заявил Папе Римскому Франциску, что тот якобы зашёл «не в тот сад», заявила 14 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. «Такой пощёчины от Евросоюза Святой престол не...
14 марта 2024
Оскорбляя папу Римского, Зеленский напоминает побеждённого клоуна — Мадуро
Оскорбляя папу Римского Франциска, украинский лидер Владимир Зеленский напоминает побеждённого клоуна Хуана Гуайдо, заявил 11 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро, поддерживающий призыв понтифика к началу мирных переговоров. «Зеленский начинает плохо говорить, оскорблять папу он кажется мне...
12 марта 2024
Зеленский отверг призыв папы Римского Франциска к мирным переговорам
Владимир Зеленский отверг инициативу папы Римского Франциска по мирному урегулированию на Украине и назвал её «виртуальным посредничеством». Соответствующее обращение глава киевского режима опубликовал 10 марта в своём Telegram-канале. «Я благодарю каждого украинского капеллана, которые — с армией...
11 марта 2024
Киев ответил на призыв поднять белый флаг от папы Римского
Киев не последует призыву папы Римского Франциска поднять белый флаг в конфликте с Россией, заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 марта в соцсети X (бывш. Twitter). «Наш флаг — сине-жёлтый. Мы не будем поднимать другие флаги», — написал он. При этом Кулеба поблагодарил...
новость часа
10 марта 2024
Призыв папы Римского к миру на Украине сочли самостоятельным заявлением
Папа Римский в призыве к переговорам вокруг ситуации на Украине просто выразил свою позицию. При этом понтифик — один из немногих общественно значимых деятелей, кто делает публичные заявления не под диктовку. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум политолог, программный директор клуба...
10 марта 2024
Захарова назвала Запад адресатом послания папы Римского по Украине
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова посчитала, что папа Римский Франциск своими словами о мирном урегулировании украинского конфликта обратился к Западу, использующему Киев в качестве инструмента достижения собственных целей. «Я это вижу так: папа Римский просит...
новость часа
10 марта 2024
Ватикан объяснил призыв папы Римского к Украине поднять белый флаг
Папа Римский Франциск, призывая киевский режим поднять белый флаг, имел в виду переговоры, а не капитуляцию, заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, комментируя интервью понтифика. «Папа использовал термин «белый флаг», предложенный интервьюером, так обозначил прекращение боевых...
10 марта 2024
Папа Римский призвал Украину иметь смелость поднять белый флаг
Проигрывающей стороне в украинском конфликте следует найти в себе смелость признать свое положение и согласиться на переговоры, заявил папа Римский Франциск в телеинтервью швейцарской телерадиокомпании RSI. Так понтифик ответил на вопрос об отношении к капитуляции, о которой, по словам журналиста...
9 марта 2024
Папа Римский призвал ко всеобщему разоружению
Папа Римский Франциск призвал ко всеобщему разоружению и переходу к «равновесию доверия». Он назвал это моральным долгом международного сообщества в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане. «Я надеюсь, что международное сообщество поймёт, что разоружение — это...
3 марта 2024
Папа Римский призвал к дипломатическому разрешению конфликта на Украине
Конфликт на Украине нужно урегулировать дипломатическим путём, заявил 25 февраля в воскресном обращении к верующим папа Римский Франциск. Он заявил, украинский конфликт затянулся. «Вновь призываю к тому, чтобы обрести гуманность, которая позволит создать условия для дипломатического решения в...
25 февраля 2024
Папа Римский призвал Запад предоставить гарантию не вооружать Украину
Папа Римский Франциск призвал Запад оказывать поддержку Украине только по вопросам восстановления, а не её вооружения. Об этом ИА Регнум рассказал глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов по итогам встречи с главой Римско-католической церкви. Понтифик поддерживает личный контакт с...
31 января 2024
Мужчина с ножом пытался попасть на проповедь папы римского
Мужчина с ножом попытался пройти на площадь Святого Петра в Ватикане, чтобы попасть на воскресную проповедь папы римского Франциска, но его задержали сотрудники полиции Рима, сообщила 28 января газета La Repubblica, ссылаясь на пресс-службу ведомства. Как рассказали журналистам, при проверке перед...
28 января 2024
Мужчина с ножом пытался попасть на проповедь папы римского
Мужчина с ножом попытался пройти на площадь Святого Петра в Ватикане, чтобы попасть на воскресную проповедь папы римского Франциска, но его задержали сотрудники полиции Рима, сообщила 28 января газета La Repubblica, ссылаясь на пресс-службу ведомства. Как рассказали журналистам, при проверке перед...
28 января 2024
Россия приветствует инициативы Ватикана по миру на Украине, заявил посол
Россия приветствует инициативы папы Римского Франциска, которые направлены на установление мира на Украине. Об этом 24 января заявил посол России в Ватикане Иван Солтановский. «Со своей стороны приветствуем любые инициативы, которые могли бы приблизить достижение прочного и долговечного мира на...
24 января 2024
Посол РФ: Москва не получала предложений о переговорах с Киевом в Ватикане
Официальных предложений по проведению в Ватикане переговоров между Россией и Украиной российская сторона на сегодняшний день не получала. Такое заявление сделал 24 января посол РФ при Святом престоле Иван Солтановский в беседе с «РИА Новости». «На сегодняшний день никаких официальных предложений по...
24 января 2024