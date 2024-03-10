Семья
В первом полуфинале конкурса «Это у нас семейное» победили 29 семей
Первый окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» завершился 10 марта в Санкт-Петербурге, по его итогам победили 29 семейных команд Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщается в пресс-релизе президентской платформы «Россия — страна возможностей». Летом победители этого этапа...
10 марта 2024
В Петербурге стартовал первый полуфинал конкурса «Это у нас семейное»
Первый полуфинал Северо-Западного федерального округа конкурса «Это у нас семейное» в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал 8 марта в Санкт-Петербурге. В нём приняли участие 155 команд. Мероприятие продлится до 10 марта. Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба...
9 марта 2024
Количество многодетных семей в России выросло почти на треть за пять лет
За последние пять лет количество многодетных семей в России выросло почти на треть. Об этом 6 марта заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в ходе просветительского марафона «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи. «Мы увидели за последние пять лет достаточно...
6 марта 2024
Львова-Белова рассказала о росте числа многодетных семей в России
Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова приняла участие во Всемирном фестивале молодёжи, где выступила с лекцией на тему «Семья и дети: помогать, защищать и любить». Говоря господдержке российских семей, детский омбудсмен отметила их существенное расширение...
5 марта 2024
Шанс для студентов-отцов перейти на бюджет сочли востребованной мерой
Интерес со стороны студентов вузов, ставших отцами, к возможности перейти на бюджетное обучение с платного гарантирован. Но насколько такая перспектива будет стимулировать создание новых семей, сейчас сказать сложно. Такое мнение выразила политолог Виктория Карпова из Экспертного института...
4 марта 2024
Почти ₽260 млрд выделят из бюджета на продление семейной ипотеки
На продление программы семейной ипотеки из федерального бюджета потребуется дополнительно выделить примерно 260 млрд рублей. Об этом 4 марта сообщили в Министерстве финансов. «Общий прогнозный показатель расходов с учётом продления программы до 2030 года ― 1,5 трлн рублей», ― уточнили в ведомстве...
4 марта 2024
Правительство выделило 30 млн рублей на выплаты матерям-героиням
Свыше 30 млн рублей направило правительство России на единовременные выплаты матерям-героиням и родителям, которые получили орден «Родительская слава». Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства на официальном сайте. «Более 30 млн рублей будет...
3 марта 2024
Маткапитал, ипотека, пособия: сколько миллиардов получат российские семьи
Президент России Владимир Путин поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в РФ в ближайшие шесть лет. Об этом он сообщил в послании Федеральному собранию РФ 29 февраля. «Поддержка семей с детьми — наш фундаментальный нравственный выбор. Большая многодетная семья должна стать нормой...
1 марта 2024
Эксперт отметил особое внимание президента к вопросам поддержки семей
В России начнётся новый этап развития института семьи после запуска национального проекта «Семья». Такое мнение 29 февраля корреспонденту ИА Регнум высказал управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований Фирдус Алиев. В своём послании...
29 февраля 2024
В Госдуме предложили запретить продавать автомобиль без согласия супруга
Законопроект, запрещающий заключать сделки по автомобилям и другим транспортным средствам без письменного согласия второго супруга, внесли на рассмотрение в Государственную думу (ГД) депутаты от фракции «Новые люди». Документ опубликовали на сайте законодательного органа 20 февраля. «Законопроект...
новость часа
20 февраля 2024
Путин призвал наращивать работу по поддержке семьи, материнства и детства
Повышение рождаемости и решение демографических проблем — это самый лучший способ для преодоления дефицита на рынке труда, поэтому государство будет наращивать поддержку семьи, материнства и детства, заявил 20 февраля президент России Владимир Путин на сессии форума «Сильные идеи для нового...
20 февраля 2024
Путин предложил учредить День здоровой мамы в поликлиниках
Президент России Владимир Путин предложил по аналогии с Днём здорового ребёнка учредить День здоровой мамы в поликлиниках. Об этом глава государства 20 февраля заявил на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени». «Вполне можно было бы учредить такой День здоровой мамы и на регулярной основе...
20 февраля 2024
Путин поручил расширить программу выплат ₽1 млн на третьего ребёнка в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям распространить на ряд регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) действующий с 2023 года в Приморском крае пилотный проект по выплате ₽1 млн при рождении третьего и последующих детей. Сообщение об этом 19 февраля...
новость часа
19 февраля 2024
В Башкирии бежавшая от ВСУ 88-летняя пенсионерка вышла замуж
В Башкирии в Старобаишском интернате для престарелых и инвалидов состоялось венчание 70-летнего Халафа Хабирялова и 88-летней Зугры Тагировой. Об этом сообщает «РИА Новости». Как рассказали агентству в доме-интернате, Зугра прежде жила на Украине, откуда была вынуждена бежать из-за атак со стороны...
16 февраля 2024
Супруги из Нижневартовска назвали своего сына Владимир-Путин
Супружеская пара из города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа назвала своего новорождённого сына Владимир-Путин. Об этом сообщили журналистам в ЗАГСе Нижневартовска. «Действительно, вчера в управлении была проведена регистрация ребёнка с именем Владимир-Путин», — цитирует ответ...
16 февраля 2024
В России завершился дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное»
В России 31 января завершился дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное» в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». В начале февраля определятся полуфиналисты конкурса и обладатели призов, сообщили ИА Регнум в пресс-службе организации. По данным организации, за пять...
1 февраля 2024
Путин заявил о сохранении ставки по семейной ипотеке в 6%
Правительство России сохранило льготную ставку по ипотеке для молодых семей на уровне 6%, несмотря на рост ключевой ставки Центробанка, заявил 25 января президент России Владимир Путин. «А это значит, что государство должно будет больше давать денег, поскольку растёт ставка коммерческих банков...
25 января 2024
Эксперты ЭИСИ оценили важность старта Года семьи в России
В студии Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ вышел очередной выпуск еженедельной программы «Женский взгляд», которую ведёт член Общественной палаты России, руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ Дарья Кислицына. В программе приняли...
25 января 2024
В Москве на выставке «Россия» зажгли семейный очаг «Сердце России»
На главной сцене выставки «Россия» зажгли семейный очаг «Сердце России». В церемонии приняли участие семьи со всей страны, сообщил официальный Telegram-канал выставки «Россия. Поехали!». Огонь привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме — родины святых Петра и Февронии. Россия отмечает День...
24 января 2024
В Госдуму внесли законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей
Фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для многодетных семей. Документ 24 января зарегистрировали в электронной базе законодательного органа. Авторами проекта закона в том числе являются лидер партии Геннадий Зюганов и депутат Николай Харитонов...
новость часа
24 января 2024