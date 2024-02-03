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Найдено 612 материалов
Новости Мальты
Новый глава ОБСЕ Ян Борг встретился в Киеве с Зеленским и Кулебой
Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министр иностранных дел Мальты Ян Борг в ходе своего визита в Киев встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, сообщила 3 февраля пресс-служба ОБСЕ на своём...
3 февраля 2024
Киев оценил отсутствие КНР среди участников обсуждения «формулы Зеленского»
Украинские власти сожалеют о том, что в обсуждении так называемой «формулы мира», которую выдвинула ранее Украина, не участвует Китай, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на пресс-конференции в швейцарском Давосе, где проходит мероприятие, посвященное киевской инициативе. Он...
15 января 2024
У йеменского порта прогремели взрывы на судне под флагом Мальты
Три взрыва прогремели на контейнерном судне под флагом Мальты у йеменского порта Мокка, передало 2 января агентство Reuters со ссылкой на британскую компания Ambrey. «Контейнеровоз под мальтийским флагом сообщил о трёх взрывах по левой корме в 15 милях (24 километрах) к юго-западу от йеменского...
3 января 2024
Не все страны Евросоюза поддержали гарантии безопасности для Украины
Ряд стран — членов Евросоюза отказались гарантировать безопасность Украине и не подписали соответствующую декларацию, написало украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на заявление замруководителя офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрея Сибиги. «Шесть стран ЕС не присоединились...
24 декабря 2023
Захарова отреагировала на участие Армении во встрече по Украине на Мальте
Россия рассматривает участие Армении в конференции по Украине на Мальте как демонстративный антироссийский жест Еревана, сообщила 2 ноября официальный представитель российского МИД Мария Захарова. «В Ереване должны отдавать себе отчет, что речь идёт о демонстративном заигрывании с теми, кто...
2 ноября 2023
Китай проигнорировал переговоры Украины и Запада с Глобальным Югом
Китайские представители проигнорировали очередные переговоры Украины и Запада с Глобальным Югом. В украинском МИД заявили, что не знают, почему Китай решил не участвовать. На Мальте 28–29 октября прошёл третий раунд переговоров Киева и Запада с Глобальным Югом. На эту встречу не приехали...
1 ноября 2023
Китай отказался участвовать в обсуждении украинской «формулы мира»
В октябрьской встрече на Мальте, посвящённой вопросам реализации украинской «формулы мира», не будет представителей Китая, сообщило агентство Bloomberg. По информации издания, участие в мероприятии подтвердили делегаты из стран «Большой семерки» (G7), Катара, ЮАР, Индии и Турции. Ожидается, что ряд...
27 октября 2023
Заседание СБ ООН по палестино-израильскому конфликту назначили на 8 октября
Заседание Совбеза ООН в связи обозрением палестино-израильского конфликта назначили на 8 октября, сообщил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале. «Внеочередной Совбез назначен на 15:00 (22:00 мск) по Нью-Йорку в воскресенье», — написал он...
7 октября 2023
Мальта запросила заседание СБ ООН после эскалации конфликта в Израиле
Мальта запросила закрытое заседание Совета Безопасности Организации Объединённых наций в связи с резким обострением палестино-израильского конфликта. Об этом 7 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов. Уточняется, что такая встреча может состояться 8 октября. «Как сообщили...
7 октября 2023
СМИ: вступление Украины в Евросоюз разорит других его членов
Принятие Украины в Европейский союз разорит других его членов и станет дополнительным бременем для бюджета. Об этом 5 октября сообщило издание Politico со ссылкой на внутреннюю записку Евросовета. В документе указывается, что вступление в ЕС шести балканских стран, а также Грузии и Молдавии...
5 октября 2023
Представители 19 стран прибыли в Сочи на финал олимпиады по финбезопасности
Около 500 старшеклассников и студентов из 19 стран съехались в Сочи. Со 2 по 6 октября 2023 года им предстоит побороться за лидерство в финальном этапе III Международной олимпиады по финансовой безопасности, стартовавшей в образовательном центре «Сириус». Это олимпиадное движение охватило уже более...
3 октября 2023
Разыскиваемого Интерполом британца задержали в Москве
В Москве задержали объявленного Интерполом в розыск британца Дина Джона С. Мужчина разыскивается по подозрению в угрозах жизни и здоровью человека. Британца остановили для проверки документов днём 21 сентября на Варшавском шоссе, он находится в розыске по запросу Мальты. В процессе правоохранители...
23 сентября 2023
В США сообщили о предстоящей встрече Байдена и Си Цзиньпина в ноябре
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 17 сентября провёл переговоры на Мальте с министром иностранных дел Китая Ван И, в ходе которых стороны обсудили возможную встречу президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил агентству Bloomberg...
новость часа
17 сентября 2023
Белый дом: Салливан и Ван И обсудили украинский кризис и Тайвань
Откровенные и конструктивные переговоры провели помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава МИД КНР Ван И на Мальте. Об этом говорится в распространённом 17 сентября заявлении Белого дома. Отмечено, что Салливан и Ван И обсудили ключевые вопросы двусторонних...
17 сентября 2023
Помощник Байдена провёл на Мальте переговоры с главой МИД Китая
Помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан провёл переговоры с главой МИД Китая Ван И на Мальте. Об этом сообщило агентство Reuters. По его информации, переговоры состоялись в выходные. Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь посольства КНР в США Лю...
17 сентября 2023