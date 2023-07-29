Зарубежные новости
Найти
Кавказ
Абхазия
Азербайджан
Грузия
Нагорный Карабах
Армения
Южная Осетия
Тихоокеанский регион
Австралия
Тонга
Папуа — Новая Гвинея
Самоа
Ниуэ
Новая Зеландия
Острова Кука
Вануату
Кирибати
Маршалловы острова
Науру
Фиджи
Палау
Соломоновы острова
Тувалу
Федеративные Штаты Микронезии
Западная Европа
Австрия
Ватикан
Люксембург
Европа
Италия
Андорра
Лихтенштейн
Монако
Бельгия
Испания
Нидерланды
Португалия
Ирландия
Кипр
Мальта
Сан-Марино
Северная Европа и Прибалтика
Великобритания
Северный Кипр
Германия
Франция
Швейцария
Африка
Алжир
Буркина-Фасо
Габон
Гвинея
Эритрея
Конго
Сан-Томе и Принсипи
Западная Сахара
Мавритания
Лесото
Марокко
Королевство Эсватини (Свазиленд)
Ливия
Танзания
Ангола
Бенин
Ботсвана
Бурунди
Гамбия
Гана
Гвинея-Бисау
Джибути
Замбия
Зимбабве
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Республика Конго
Кот-д’Ивуар
Либерия
Маврикий
Мадагаскар
Малави
Мали
Мозамбик
Намибия
Нигер
Руанда
Сейшелы
Сенегал
Судан
Сьерра-Леоне
Уганда
Чад
Экваториальная Гвинея
Южный Судан
Сомали
Сомалиленд
Коморские Острова
Того
Тунис
Эфиопия
Нигерия
Центральноафриканская Республика
ЮАР
Латинская Америка
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Барбадос
Белиз
Венесуэла
Уругвай
Гренада
Доминиканская Республика
Гайана
Боливия
Гаити
Гватемала
Гондурас
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Суринам
Тринидад и Тобаго
Чили
Эквадор
Сальвадор
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Люсия
Багамские Острова
Доминика
Пуэрто-Рико
Бразилия
Сент-Китс и Невис
Ямайка
Ближний Восток
Египет
Ближний Восток
Израиль
Катар
Кувейт
Палестина
Иордания
Иран
Йемен
Бахрейн
Саудовская Аравия
Ливан
ОАЭ
Ирак
Сирия
Оман
Турция
Балканы
Босния и Герцеговина
Греция
Молдавия
Приднестровье
Албания
Болгария
Северная Македония
Сербия
Словения
Хорватия
Румыния
Черногория
Восточная Европа
Венгрия
Белоруссия
Польша
Словакия
Украина
Чехия
Юго-Восточная Азия
Бруней
Восточный Тимор
Шри-Ланка
Китай
Тайвань
КНДР (Северная Корея)
Камбоджа
Таиланд
Лаос
Малайзия
Индонезия
Южная Корея
Сингапур
Мьянма
Филиппины
Вьетнам
Япония
Центральная Азия
Афганистан
Пакистан
Бутан
Мальдивы
Монголия
Бангладеш
Индия
Непал
Северная Европа и Прибалтика
Исландия
Дания
Норвегия
Швеция
Латвия
Литва
Финляндия
Эстония
Северная Америка
Канада
Мексика
США
Средняя Азия
Киргизия
Казахстан
Таджикистан
Узбекистан
Туркменистан
сортировать
по дате
по релевантности
Найдено 97 материалов
Новости Гвинеи-Бисау
Путин заявил о большом потенциале сотрудничества с Гвинеей-Бисау
Президент России Владимир Путин заявил о большом потенциале сотрудничества с Гвинеей-Бисау. 29 июля глава государства отметил, что оно возможно в торговой и энергетической областях, а также в добыче полезных ископаемых. «Что касается российско-бисайских торгово-экономических и инвестиционных связей...
29 июля 2023
Украина готовит провокацию — 409-й день специальной военной операции
Наступил 409-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. С целью отвлечения внимания международной общественности от опубликованных ООН фактов многочисленных военных преступлений власти Украины готовят масштабную провокацию, направленную на дискредитацию России на международной арене. Как...
9 апреля 2023
У берегов Турции затонуло следовавшее на Украину судно
В Турции спасатели ведут поиски девяти членов экипажа затонувшего в Средиземном море коммерческого судна, которое направлялось в украинский порт, сообщает 5 апреля губернатор провинции Анталья Эрсин Языджи. Согласно полученной информации, на судне находились 14 членов экипажа, пять из них удалось...
5 апреля 2023
Китай обнулил тарифы на 98% товаров десяти наименее развитых стран
Китай предоставит нулевой тарифный режим на 98% облагаемых налогом товаров из 10 наименее развитых стран в стремлении содействовать открытости глобальной экономики, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа. Начиная с 1 декабря Китай отменит все тарифы на 98% соответствующего импорта из Афганистана...
11 ноября 2022
Президент Гвинеи-Бисау проведёт переговоры с властями Венесуэлы
Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку прибыл в Венесуэлу с официальным визитом, направленным на укрепление двусторонних отношений. Об этом пишет Prensa Latina. Вице-президент Венесуэлы по вопросам науки, технологий, образования и здравоохранения Габриэла Хименес и заместитель министра по...
2 ноября 2022
Путин не передавал Зеленскому спецпослания. Сеть: так и ёжику понятно
В соцсетях 27 октября обсуждают историю с передачей устного послания лидеру киевского режима В. Зеленскому через президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Люди предполагают, что предводителю киевских террористов под кайфом и не такое могло почудиться. «Зачем Путин будет кого-то просить? Пусть...
27 октября 2022
Песков: Путин не передавал послания Зеленскому через Эмбало
Президент России Владимир Путин не передавал специального послания Владимиру Зеленскому. Об этом 27 октября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он рассказал, что Путин не передавал Зеленскому специального послания через президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало...
27 октября 2022
Песков не подтвердил передачу послания в Киев через лидера Гвинеи-Бисау
Президент России Владимир Путин не передавал специального послания лидеру киевского режима В. Зеленскому через президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 27 октября журналистам. По его словам, коллега российского президента из...
27 октября 2022
Зеленский заявил о приезде президента Гвинеи-Бисау
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, ранее посетивший Москву, приехал на территорию б. УССР, сообщил 26 октября Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. По словам Зеленского, это первый африканский лидер, появившийся на территории б. УССР после начала российской специальной военной...
26 октября 2022
Россия увеличит квоты для студентов из Гвинеи-Бисау
Российские вузы увеличат квоты для студентов из Гвинеи-Бисау на следующий учебный год. Об этом сообщил 25 октября президент России Владимир Путин на встрече с президентом Гвинеи-Бисау Умаро Сисоку Эмбало. Российский лидер отметил, что двум странам «нужно ещё многое сделать для развития...
25 октября 2022
Путин встретится в Москве с президентом Гвинеи-Бисау
— говорится в сообщении. Президент Гвинеи-Бисау также является председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Путин обсудит с ним вопросы развития взаимодействия России и ЭКОВАС, включая подготовку ко второму саммиту Россия-Африка, который запланирован на июль 2023 года в...
24 октября 2022
Путин 25 октября встретится в Москве с президентом Гвинеи-Бисау
Президент России Владимир Путин 25 октября проведёт в Москве переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, сообщает 24 октября пресс-служба Кремля. Эмбало также является председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Президенты России и Гвинеи-Бисау обсудят...
24 октября 2022
Россия идёт на новую встречу с Африкой
На лето 2023 года запланировано проведение второго саммита Россия — Африка. Мероприятие должно пройти в Санкт-Петербурге, уже объявлено о создании организационного комитета во главе с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Первый российско-африканский саммит прошел осенью 2019 г. в Сочи и стал...
14 сентября 2022
Алжир откроет посольство в Гвинее-Бисау
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун принял своего коллегу президента Республики Гвинея-Бисау Омаро Сиссоко-Омбало. Об этом 31 августа сообщает Algerie Presse Service (APS). По данным журналистов, в ходе встречи лидеры двух стран обсудили вопросы урегулирования дипломатических отношений, которые...
31 августа 2022
Макрон отправляется в Африку, чтобы укрепить влияние Франции в регионе
Президент Франции Эммануэль Макрон 25 июля начинает турне по трем западноафриканским странам в рамках своей первой поездки в Африку за время нового президентского срока. Этой поездкой он стремится восстановить отношения Франции с континентом в постколониальный период, сообщает агентство...
25 июля 2022