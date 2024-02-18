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Найден 161 материал
Новости Маврикия
В посольстве РФ рассказали о состоянии ребёнка, попавшего в ДТП на Маврикии
Российский мальчик, пострадавший в ДТП на острове Маврикий, находится под наблюдением врачей, его состояние улучшается. Об этом 18 февраля сообщили в посольстве РФ на Маврикии. «Ребёнок в госпитале, под наблюдением врачей. Самое главное, что в состоянии мальчика, как нам сообщили родители, есть...
18 февраля 2024
В посольстве РФ рассказали о состоянии ребёнка, попавшего в ДТП на Маврикии
Российский мальчик, пострадавший в ДТП на острове Маврикий, находится под наблюдением врачей, его состояние улучшается. Об этом 18 февраля сообщили в посольстве РФ на Маврикии. «Ребёнок в госпитале, под наблюдением врачей. Самое главное, что в состоянии мальчика, как нам сообщили родители, есть...
18 февраля 2024
Россия заняла по уровню инфляции 50-е место в мире
В феврале текущего года Россия с годовым уровнем инфляции в 10,99% заняла 50-е место в мире. Об этом 9 апреля сообщило РИА Новости со ссылкой на собственные расчёты. Отмечается, что исследование проводилось на основе информации национальных статистических служб 193 стран из числа членов ООН. В...
9 апреля 2023
Посол Маврикия: запуск прямых рейсов из России ожидается в ближайшие месяцы
Власти Маврикия надеются, что запуск прямых рейсов из России произойдёт в течение ближайших месяцев. Об этом 8 апреля заявил посол островного африканского государства в Москве Хесвар Джанке. Как отметил в интервью РИА Новости Джанке, многие жители России любят бывать на Маврикии и потому власти...
8 апреля 2023
Посол Маврикия в РФ заявил о заинтересованности в российских удобрениях
Ряд соглашений с Россией в сферах рыболовства, сельского хозяйства, здравоохранения и образования подписали власти Маврикия, которые также заинтересованы в закупке российских удобрений. Об этом 16 октября заявил журналистам посол островного государства в Москве Джанке Хесвар. «Маврикий уже подписал...
16 октября 2022
Россия идёт на новую встречу с Африкой
На лето 2023 года запланировано проведение второго саммита Россия — Африка. Мероприятие должно пройти в Санкт-Петербурге, уже объявлено о создании организационного комитета во главе с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Первый российско-африканский саммит прошел осенью 2019 г. в Сочи и стал...
14 сентября 2022
Индия намерена провести в сентябре 2023 года саммит G20
», — заявили в индийском внешнеполитическом ведомстве. Также отмечается, что как председательствующая в «Группе двадцати» страна Индия пригласит на саммит и на мероприятия, которых планируется организовать около 200 по всей республике, организации и другие государства, не являющиеся членами G20...
13 сентября 2022
Названы популярные среди российских туристов экзотические острова
Мальдивские острова являются наиболее популярными в Индийском океане среди российских туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Сообщается, что около 60-65% российских туристов среди островов Индийского океана предпочитают Мальдивы. С ними пытаются конкурировать Сейшельские острова...
25 августа 2022
Иран и Маврикий подписали меморандум об экономическом сотрудничестве
Иран и Республика Маврикий подписали специальный торгово-экономический меморандум о взаимопонимании на своем первом совместном экономическом форуме. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 августа. Иран и Маврикий провели свой первый совместный экономический форум, в котором приняли участие...
16 августа 2022
Тысячи иностранных туристов посетили Бали с начала марта
Министерство юстиции Индонезии отметило, что с 7 марта 2022 года по меньшей мере более 4000 иностранных граждан воспользовались визой по прибытию для въезда на остров Бали, сообщает CNN Indonesia. «С 7 по 24 марта 2022 года визой воспользовались 4057 иностранцев», — заявили в министерстве юстиции...
28 марта 2022
Из Нижнего Новгорода разрешили летать на Мальдивы и ещё в 12 стран
Федеральное агентство воздушного транспорта выдало разрешение двум российским чартерным авиакомпаниям на организацию авиарейсов из Нижнего Новгорода в 13 государств. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу –...
21 марта 2022
Китай поставил более 20 000 метеозондов странам Африки
В общей сложности 20 000 метеозондов, произведенных китайской компанией, были поставлены 16 африканским странам для метеорологических наблюдений в верхних слоях атмосферы, сообщает 17 февраля агентство Синьхуа. Рабочая высота китайского зонда на 20% выше, чем у метеозондов, используемых в настоящее...
17 февраля 2022
Маврикий поднял свой флаг на островах Чагос
Посол Маврикия в ООН Джагдиш Кунджул поднял флаг своей страны на островах Чагос. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili. Официальные лица Маврикия исполнили национальный гимн своей страны и подняли на флагштоке красно-сине-желто-зеленый штандарт. «Мы совершаем символический акт поднятия...
15 февраля 2022
Маврикий выдвинул претензии на права владения островами Чагос
Правительство Маврикия направило делегацию на острова Чагос для предъявления своих прав на стратегически важный архипелаг в Индийском океане. Это первый случай отправки маврикийских делегатов без получения разрешения от Великобритании, которой принадлежат Чагос. Об этом пишет новостное агентство...
9 февраля 2022
На Маврикий надвигается самый сильный циклон за последние 15 лет
Маврикий объявил предупреждение о приближении циклона четвертого класса (самый высокий класс циклонов, при которых порывы ветра достигают 120 км/ч). Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili. По всему острову в Индийском океане в ближайшее время ожидается дальнейшее ухудшение погоды с...
3 февраля 2022