Зарубежные новости
Найти
Кавказ
Абхазия
Азербайджан
Грузия
Нагорный Карабах
Армения
Южная Осетия
Тихоокеанский регион
Австралия
Тонга
Папуа — Новая Гвинея
Самоа
Ниуэ
Новая Зеландия
Острова Кука
Вануату
Кирибати
Маршалловы острова
Науру
Фиджи
Палау
Соломоновы острова
Тувалу
Федеративные Штаты Микронезии
Западная Европа
Австрия
Ватикан
Люксембург
Европа
Италия
Андорра
Лихтенштейн
Монако
Бельгия
Испания
Нидерланды
Португалия
Ирландия
Кипр
Мальта
Сан-Марино
Северная Европа и Прибалтика
Великобритания
Северный Кипр
Германия
Франция
Швейцария
Африка
Алжир
Буркина-Фасо
Габон
Гвинея
Эритрея
Конго
Сан-Томе и Принсипи
Западная Сахара
Мавритания
Лесото
Марокко
Королевство Эсватини (Свазиленд)
Ливия
Танзания
Ангола
Бенин
Ботсвана
Бурунди
Гамбия
Гана
Гвинея-Бисау
Джибути
Замбия
Зимбабве
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Республика Конго
Кот-д’Ивуар
Либерия
Маврикий
Мадагаскар
Малави
Мали
Мозамбик
Намибия
Нигер
Руанда
Сейшелы
Сенегал
Судан
Сьерра-Леоне
Уганда
Чад
Экваториальная Гвинея
Южный Судан
Сомали
Сомалиленд
Коморские Острова
Того
Тунис
Эфиопия
Нигерия
Центральноафриканская Республика
ЮАР
Латинская Америка
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Барбадос
Белиз
Венесуэла
Уругвай
Гренада
Доминиканская Республика
Гайана
Боливия
Гаити
Гватемала
Гондурас
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Суринам
Тринидад и Тобаго
Чили
Эквадор
Сальвадор
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Люсия
Багамские Острова
Доминика
Пуэрто-Рико
Бразилия
Сент-Китс и Невис
Ямайка
Ближний Восток
Египет
Ближний Восток
Израиль
Катар
Кувейт
Палестина
Иордания
Иран
Йемен
Бахрейн
Саудовская Аравия
Ливан
ОАЭ
Ирак
Сирия
Оман
Турция
Балканы
Босния и Герцеговина
Греция
Молдавия
Приднестровье
Албания
Болгария
Северная Македония
Сербия
Словения
Хорватия
Румыния
Черногория
Восточная Европа
Венгрия
Белоруссия
Польша
Словакия
Украина
Чехия
Юго-Восточная Азия
Бруней
Восточный Тимор
Шри-Ланка
Китай
Тайвань
КНДР (Северная Корея)
Камбоджа
Таиланд
Лаос
Малайзия
Индонезия
Южная Корея
Сингапур
Мьянма
Филиппины
Вьетнам
Япония
Центральная Азия
Афганистан
Пакистан
Бутан
Мальдивы
Монголия
Бангладеш
Индия
Непал
Северная Европа и Прибалтика
Исландия
Дания
Норвегия
Швеция
Латвия
Литва
Финляндия
Эстония
Северная Америка
Канада
Мексика
США
Средняя Азия
Киргизия
Казахстан
Таджикистан
Узбекистан
Туркменистан
сортировать
по дате
по релевантности
Найдено 10000+ материалов
Новости Испании
Антифашистский «караван» из Европы прибыл в Донбасс поддержать жителей
Общественники-антифашисты из ФРГ, Италии, Испании, Франции, Португалии и Бразилии, в том числе лидер итальянской группы Banda Bassotti Давид Каккьоне, прибыли с визитом в Луганскую Народную Республику, чтобы выразить поддержку жителям Донбасса. Об этом сообщает «РИА Новости». По словам прибывших...
15 марта 2024
Определились все участники четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов
После заключительных ответных матчей 13 марта между «Атлетико» и «Боруссией» 1/8 финала Лиги чемпионов стали известны все участники четвертьфинала. В список попали восемь команд: испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико М», английские «Манчестер Сити» и «Арсенал», немецкие «Бавария» и «Боруссия»...
14 марта 2024
Шарий заявил, что хочет в связи с покушением обратиться к спецслужбам РФ
Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий, постоянно проживающий в Испании, заявил, что хочет обратиться к правоохранительным органам России с просьбой о расследовании якобы совершённого на него покушения. «Информация, полученная мною на сегодняшний день, даёт мне повод обратиться к специальным...
12 марта 2024
Комик Руслан Белый пожаловался на стоимость коммунальных услуг в Европе
Комик Руслан Белый (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) пожаловался на стоимость коммунальных услуг в Европе. Об этом он рассказал во время выступления в Испании. «Мне вчера пришёл счёт за воду 180 евро (около 17 832 рублей. — Прим. ред.) — это нормально? Это за два месяца. Я...
12 марта 2024
Представители Дани Алвеса ответили на сообщения о его самоубийстве
Сообщения о самоубийстве экс-защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса не соответствуют действительности, проинформировал 10 марта пресс-консультант футболиста журналист Аказ Феллеггер, написал портал Itatiaia.com. br. «Информацию разместил в Twitter [журналист] Пауло Альбукерке из...
10 марта 2024
Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев уверенно победил Роберто Карбальес-Баэну из Испании в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Спортсмен из России обыграл испанца в двух сетах со счётом 6:2, 6:3...
10 марта 2024
В Мадриде параллельно прошли два многотысячных марша феминисток
Два крупных марша провели феминистки 8 марта на центральных улицах Мадрида по случаю Международного женского дня, сообщила газета El Mundo. В этих акциях, которые прошли параллельно, приняли участие десятки тысяч человек. Первый марш начался на площади Сибелес. Его участники направились в сторону...
9 марта 2024
Украинский блогер Шарий заявил, что его с женой пытались убить в Испании
Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий сообщил 6 марта, что его с женой пытались убить в Испании, где он сейчас находится. «Только что меня и жену пытались убить, пытались обстрелять автомобиль», — заявил он в Telegram. По словам блогера, по его машине два человека открыли огонь из автомата с...
6 марта 2024
Украинский блогер Шарий заявил, что его с женой пытались убить в Испании
Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий сообщил 6 марта, что его с женой пытались убить в Испании, где он сейчас находится. «Только что меня и жену пытались убить, пытались обстрелять автомобиль», — заявил он в Telegram. По словам блогера, по его машине два человека открыли огонь из автомата с...
6 марта 2024
СМИ: солнечные вспышки в этом году грозят отправить мир в Средневековье
Журналист испанского издания El Pais Даниэль Медиавилла рассказал, как мощная вспышка на Солнце может повлиять на Землю. Он заявил, что одна из главных угроз — разрушение всей электросети на планете, что фактически вернёт её в Средневековье. Подобное происходило в 1859 году, когда из строя вышла...
5 марта 2024
Арбитр завершил матч за секунду до гола «Реала»
Вничью завершилась встреча «Реала» с «Валенсией» в рамках 27-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра прошла на стадионе в Валенсии и закончилась со счетом 2:2. Открыл счёт встречи на 27-й минуте игрок команды хозяев Уго Дуро. Через три минут преимущество «Валенсии» увеличил Роман Яремчук. У...
3 марта 2024
В Испании сообщили о панике на Западе после послания Путина
Заявление президента России Владимира Путина о новом ядерном вооружении, сделанное в ходе послания Федеральному собранию, вызвало панику на Западе. Об этом пишет испанская газета La Razón. «Его предупреждение о том, что у него есть новые ядерные вооружения, «способные уничтожить цивилизацию»...
2 марта 2024
В ФРГ обосновали отказ Шольца передать украинцам дальнобойные ракеты
Канцлер Германии Олаф Шольц не доверяет Украине в вопросе поставок дальнобойных ракет Taurus, заявляя о якобы технических нюансах в их эксплуатации. Об этом написал 29 февраля в статье немецкого издания Focus эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффманн. «Отказ в поставке невозможно объяснить...
1 марта 2024
В Испании перебежчик Кузьминов «наделал много шума с деньгами»
Испанским властям с первого дня было известно о прибытии в страну лётчика-перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолёт на Украину. Об этом сообщила 26 февраля газета El Mundo. Кузьминова 13 февраля нашли мёртвым в муниципалитете Вильяхойоса провинции Аликанте. Издание...
27 февраля 2024
Власти Испании знали о нахождении в стране перебежчика Кузьминова
О нахождении в Испании лётчика-перебежчика из России Максима Кузьминова местные власти знали с первого дня. Об этом сообщила 26 февраля газета El Mundo, ссылаясь на чиновников. «Мадрид с первого дня знал о присутствии в Испании пилота», — говорится в статье. Утверждается, что Кузьминов наделал...
27 февраля 2024