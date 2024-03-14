Экология
Внезапный интерес Макрона к Одессе получил неожиданное объяснение
Президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с новым вызовом международного масштаба. Не успел пройти шок после потери почти полуторавекового влияния в ряде африканских стран, как пришла новая беда. Глава Пятой республики получил письмо, подписанное более чем 550 ветеринарами, исследователями и...
14 марта 2024
На Балканах заметили четырёх сельдяных королей
Зимой на Балканах впервые за много лет заметили сразу несколько сельдяных королей. Как сообщил 7 марта портал Sarajevo Times, группа из четырёх особей была замечена в Адриатическом море. Как сообщил источник со ссылкой на Институт океанографии и рыбного промысла Хорватии, трёх рыб этого редкого...
8 марта 2024
Жители нескольких регионов России наблюдали северное сияние
Северное сияние наблюдают жители сразу нескольких российских регионов, сообщает RT, прикрепив кадры природного явления, сделанные пользователями соцсетей. В частности, северное сияние заметили в Ленинградской и Нижегородской областях, в Твери и Волоколамске. Специалист центра погоды «Фобос» Михаил...
3 марта 2024
Путин предложил повысить зарплаты работникам лесного хозяйства
Президент России Владимир Путин предложил повысить зарплаты специалистам в сфере охраны лесов. Об этом глава государства заявил во время оглашения послания Федеральному собранию 29 февраля. Глава государства напомнил, что с 2021 года в России восстанавливается больше лесов, чем вырубается. Путин...
29 февраля 2024
Путин призвал снизить уровень загрязнения российских рек и озёр
Президент России Владимир Путин поставил цель вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России. Об этом глава государства 29 февраля заявил в послании Федеральному собранию. «Объём вредных выбросов в России должен быть сокращен вдвое, к этой цели будем двигаться поэтапно с помощью системы...
29 февраля 2024
Генеральная уборка России. Как нацпроект помогает оберегать экологию
По всей России продолжается генеральная уборка. Масштабные работы ведутся по национальному проекту «Экология»: в регионах расчищают реки, утилизируют затонувшие суда, ликвидируют свалки, заброшенные предприятия и другие объекты накопленного вреда. Всё это помогает заметно улучшить состояние...
27 февраля 2024
В московских парках заметили краснокнижных птиц
В московских парках заметили несколько видов редких краснокнижных птиц: серую цаплю, камышницу, уток-мандаринок. Об этом сообщили 25 февраля на сайте мэра и правительства Москвы. «В начале февраля в экологическом парке «Северное Бутово» заметили серую цаплю На реке Яузе в природно-историческом...
25 февраля 2024
Нефтяное пятно появилось в Красном море после атаки хуситов
После атаки йеменского шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) на британский сухогруз Rubymar в Красном море появилось нефтяное пятно. Об этом 23 февраля сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) в соцсети X (ранее Twitter). «18 февраля хуситы атаковали сухогруз Rubymar...
24 февраля 2024
Гидрометцентр опроверг прогноз об аномально жарком лете в 2024 году
Природное явление Эль-Ниньо, которое могло спровоцировать в 2024 году аномально жаркое лето, начнёт прекращать своё действие с апреля, сообщил 21 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции, посвящённой вопросам погоды. «То есть температура воды на востоке...
21 февраля 2024
Путин: человечество должно объединиться в борьбе с проблемами климата
Россия считает, что человечество должно объединять усилия в борьбе с климатическими проблемами. Такое заявление 20 февраля сделал президент Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени». «Мы сторонники того, чтобы объединять усилия всех людей на планете», — заявил российский лидер...
20 февраля 2024
На ВДНХ представили уникальные экологические атласы
Презентация экологических атласов, подготовленных «Роснефтью» и негосударственным институтом развития «Иннопрактика», состоялась сегодня, 20 февраля, на международной выставке-форуме «Россия». С 2016 года компания выпустила уже более 10 книг, среди которых: «Карское море», «Море Лаптевых», «Морские...
20 февраля 2024
В Крыму объявили награду за поимку опасного морского хищника
Алуштинский аквариум объявил награду в размере 5 тыс. рублей тому, кто поймает заплывшего в Чёрное море средиземноморского хищника групера, так как он представляет угрозу для местной фауны, сообщил директор заведения Виктор Жиленко. Об этом 20 февраля сообщило «Радио Крым». «Это тревожный сигнал...
20 февраля 2024
Россиян предупредили об аномально жарком лете в 2024 году
Лето нынешнего года в России может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Такие прогнозы сделали метеорологи, сообщил телеканал «Известия». Ожидается, что уже в июне температура превысит норму на 7 °С. При этом в Москве, Твери, Калуге и Калининграде столбики термометров могут подняться до...
20 февраля 2024
Учёные обнаружили загадочный красный лёд у берегов Приморья
В заливе Восток в Приморском крае учёные зафиксировали окрашивание льда в красный цвет, сообщил 20 февраля Национальный научный центр морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН. «Красный лёд» учёные обнаружили 5 февраля в районе Морской биологической станции «Восток» в Японском море в заливе...
20 февраля 2024
Путин поручил закрыть вредное производство в центре Челябинска
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером поручил закрыть вредное производство электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в центре Челябинска и вынести его за черту города. Текслер рассказал Путину о проблемах с вредным производством, ЧЭМК...
16 февраля 2024
Москва в снегу. Циклон «Ольга» принёс рекордные осадки
Пришедший в Москву и область циклон «Ольга» принёс рекордные осадки. Столичные коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. За двое суток, по прогнозу синоптиков, сугробы могут вырасти более чем на 25 сантиметров. Непогода сказалась на транспортной ситуации: пробки в Москве 7 февраля к...
8 февраля 2024
Мощное извержение вулкана началось в Исландии второй раз за год
Извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии. Это уже второе подобное событие в этом году. Об этом сообщила метеослужба страны. «Сегодня в 5:30 утра (8:30 мск) сильная сейсмическая активность началась к северо-востоку от горы Силингарфелл. Через полчаса на месте началось...
8 февраля 2024
Эколог рассказала, чем чревата утечка радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1»
Инцидент с утечкой радиоактивной воды на японской атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» мог произойти из-за переполненности резервуаров, считает эколог, член «Российского экологического общества» Виолетта Чёрная. 7 февраля японские СМИ сообщили, что на АЭС, которая была повреждена в 2011 году...
7 февраля 2024
Они существуют! Каких редких зверей увидели россияне с начала года
С начала 2024 года соцсети пестрят сообщениями о том, что россияне стали замечать появление краснокнижных животных. Причем некоторых зверьков заметили впервые за полвека. Самый последний случай — 6 февраля в Северном Тушине в Москве лесная куница добралась аж до птичьей кормушки, которая висела...
7 февраля 2024
На АЭС «Фукусима-1» зафиксировали утечку радиоактивной воды
На аварийной японской АЭС «Фукусима-1» зафиксировали утечку радиоактивной воды, сообщила 7 февраля компания-оператор Tokyo Electric Power ( TEPCO ). «Сотрудники обнаружили утечку воды из трубы», — говорится в сообщении. Помимо этого отмечается, что сотрудники зафиксировали наличие радиоактивных...
7 февраля 2024