Зарубежные новости
Найти
Кавказ
Абхазия
Азербайджан
Грузия
Нагорный Карабах
Армения
Южная Осетия
Тихоокеанский регион
Австралия
Тонга
Папуа — Новая Гвинея
Самоа
Ниуэ
Новая Зеландия
Острова Кука
Вануату
Кирибати
Маршалловы острова
Науру
Фиджи
Палау
Соломоновы острова
Тувалу
Федеративные Штаты Микронезии
Западная Европа
Австрия
Ватикан
Люксембург
Европа
Италия
Андорра
Лихтенштейн
Монако
Бельгия
Испания
Нидерланды
Португалия
Ирландия
Кипр
Мальта
Сан-Марино
Северная Европа и Прибалтика
Великобритания
Северный Кипр
Германия
Франция
Швейцария
Африка
Алжир
Буркина-Фасо
Габон
Гвинея
Эритрея
Конго
Сан-Томе и Принсипи
Западная Сахара
Мавритания
Лесото
Марокко
Королевство Эсватини (Свазиленд)
Ливия
Танзания
Ангола
Бенин
Ботсвана
Бурунди
Гамбия
Гана
Гвинея-Бисау
Джибути
Замбия
Зимбабве
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Республика Конго
Кот-д’Ивуар
Либерия
Маврикий
Мадагаскар
Малави
Мали
Мозамбик
Намибия
Нигер
Руанда
Сейшелы
Сенегал
Судан
Сьерра-Леоне
Уганда
Чад
Экваториальная Гвинея
Южный Судан
Сомали
Сомалиленд
Коморские Острова
Того
Тунис
Эфиопия
Нигерия
Центральноафриканская Республика
ЮАР
Латинская Америка
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Барбадос
Белиз
Венесуэла
Уругвай
Гренада
Доминиканская Республика
Гайана
Боливия
Гаити
Гватемала
Гондурас
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Суринам
Тринидад и Тобаго
Чили
Эквадор
Сальвадор
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Люсия
Багамские Острова
Доминика
Пуэрто-Рико
Бразилия
Сент-Китс и Невис
Ямайка
Ближний Восток
Египет
Ближний Восток
Израиль
Катар
Кувейт
Палестина
Иордания
Иран
Йемен
Бахрейн
Саудовская Аравия
Ливан
ОАЭ
Ирак
Сирия
Оман
Турция
Балканы
Босния и Герцеговина
Греция
Молдавия
Приднестровье
Албания
Болгария
Северная Македония
Сербия
Словения
Хорватия
Румыния
Черногория
Восточная Европа
Венгрия
Белоруссия
Польша
Словакия
Украина
Чехия
Юго-Восточная Азия
Бруней
Восточный Тимор
Шри-Ланка
Китай
Тайвань
КНДР (Северная Корея)
Камбоджа
Таиланд
Лаос
Малайзия
Индонезия
Южная Корея
Сингапур
Мьянма
Филиппины
Вьетнам
Япония
Центральная Азия
Афганистан
Пакистан
Бутан
Мальдивы
Монголия
Бангладеш
Индия
Непал
Северная Европа и Прибалтика
Исландия
Дания
Норвегия
Швеция
Латвия
Литва
Финляндия
Эстония
Северная Америка
Канада
Мексика
США
Средняя Азия
Киргизия
Казахстан
Таджикистан
Узбекистан
Туркменистан
сортировать
по дате
по релевантности
Найден 491 материал
Новости Сенегала
Путин обсудил с главой Сенегала гуманитарную ситуацию в секторе Газа
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Сенегала Макки Саллом обсудил сложившуюся в секторе Газа гуманитарную ситуацию, сообщили 13 ноября в Кремле. «Проведён также обмен мнениями в связи с резким обострением палестино-израильского конфликта и сложившейся в секторе Газа...
13 ноября 2023
Москва примет первый Международный форум инноваций БРИКС «Облачный город»
Первый Международный форум инноваций БРИКС «Облачный город» пройдёт в Москве с 27 по 29 августа. Он станет новой площадкой для цифрового развития мегаполисов. Участие в мероприятии примут около трёх тысяч человек из более чем 30 стран. Лидеры технологических компаний, стартапов, главы городов...
23 августа 2023
МИД поддержал усилия ЭКОВАС для разрешения кризиса в Нигере
Россия поддерживает посредничество Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), направленное на поиск путей выхода из кризиса в Нигере, сообщили 11 августа в МИД России. «Полагаем, что военный путь урегулирования кризиса в Нигере может привести к затяжному противостоянию в этой...
11 августа 2023
МИД России заявил о важности недопущения эскалации ситуации в Нигере
Россия поддерживает посреднические усилия африканского сообщества для решение кризиса в Нигере, их можно найти дипломатическим путём. Об этом в ходе брифинга 9 августа сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев. «Считаем крайне важным не допускать...
9 августа 2023
Мятежники в Нигере стянули подкрепление к столице, готовясь к интервенции
Мятежники в Нигере, получившие власть в ходе госпереворота, готовятся отражать возможную военную интервенцию и перебросили в столицу республики Ниамей дополнительные силы. Об этом 8 августа сообщил телеканал CNN. «Конвой из примерно 40 пикапов прибыл в ночь на воскресенье вечером, доставив войска...
8 августа 2023
Четыре страны Африки решили отправить в Нигер 25 тысяч военных
Четыре страны Африки решили отправить в Нигер 25 тысяч военных, сообщила 8 августа радиостанция RFI. Ссылаясь на чиновника из Нигерии, радиостанция отмечает, что в Нигер отправят 25 тысяч военных, причём Нигерия будет основным поставщиком контингента. «Она предоставит более половины войск в случае...
8 августа 2023
Посольство России сообщило о напряжённости и столкновениях в Сенегале
В Сенегале на фоне заключения в тюрьму главного оппозиционера страны Усмана Сонко наблюдаются напряжённость и столкновения, сообщили 2 августа в посольстве России в Сенегале. «Действительно, сейчас напряжённость в стране из-за того, что главного оппозиционера Сонко посадили в тюрьму. До этого он...
2 августа 2023
Путин собирается встретиться с лидерами ЦАР, Камеруна, Сенегала и Эритреи
Президент РФ Владимир Путин в рамках второго дня саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге продолжит серию встреч с лидерами африканских стран. Планируется, что российский лидер встретится с главами ЦАР, Камеруна, Сенегала и Эритреи. Об этом пишет РИА Новости. Кроме того, президент собирается...
28 июля 2023
В Африке предложили замену доллару
Бывший советник главы Сенегала по экономическим вопросам Шериф Салиф Си заявил 27 июля, что африканский франк должен стать заменой доллара на континенте. «Нужно укрепить динамику дедолларизации во всех областях, потому что невозможно, чтобы вся международная торговля происходила с помощью доллара...
27 июля 2023
Миру предсказали появление всё большего числа голодающих стран
В ближайшие 10 лет мировой спрос на сельскохозяйственную продукцию вырастет на 15%, считает Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом она заявила корреспонденту ИА Регнум, отвечая на вопрос, сбудется ли прогноз учёных, обнародованный Guardian, согласно которому...
22 июля 2023
СМИ: главы семи стран Африки намерены обсудить с Путиным Украину
Главы семи африканских стран выразили готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения мирного урегулирования ситуации на Украине, сообщили 15 июля дипломатические источники. К встрече в рамках второго саммита Россия — Африка (пройдёт 27–28 июля в Санкт-Петербурге)...
15 июля 2023
У побережья Канарских островов пропали 300 мигрантов из Сенегала
Не менее 300 мигрантов из Сенегала, переправлявшихся на трёх лодках, пропали без вести у берегов Канарских островов в Атлантическом океане, сообщила агентству Reuters представитель неправительственной организации Caminando Fronteras Элена Малено. По её словам, две лодки, на одной из которых...
10 июля 2023
Путин обсудил Украину с африканской мирной миссией
Переговоры президента России Владимира Путина с делегацией из стран Африки прошли 17 июня в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В числе участников африканской миссии, прибывших обсудить возможности урегулирования конфликта на Украине, президент ЮАР Сирил Рамафоса, лидер Сенегала Маки Салль...
18 июня 2023
Путин предложил лидерам стран Африки прогуляться на катере
Президент России Владимир Путин по завершению переговоров с главами африканских стран в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге предложил им прогуляться на катере по заливу до Петергофа. Об этом в субботу, 17 июня, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в беседе с журналистами. «По...
17 июня 2023
Лидеры стран Африки прибыли в Константиновский дворец на встречу с Путиным
Лидеры семи африканских стран собрались в Константиновском дворце в Стрельне, в котором пройдут переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. В составе миротворческой мисси стран Африки на переговоры с российским лидером прибыли президенты Замбии...
17 июня 2023