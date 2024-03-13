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Найдено 2666 материалов
Новости Словакии
В Словакии признали, что победить Россию на поле боя не получится
Мирное урегулирование конфликта на Украине не будет простым, но необходимо начать переговоры, победить Россию на поле боя не получится. Об этом 13 марта заявил председатель парламента Словакии, один из кандидатов в президенты страны Петер Пеллегрини в интервью «Словацкому радио». «Это не будет...
новость часа
13 марта 2024
Как чехи и словаки поссорились из-за России и Украины
Российско-украинское противостояние привело к тектоническим сдвигам в мировой политике, и геополитические разломы теперь появляются даже в Восточной Европе. В конце февраля на встрече премьер-министров стран Вышеградской группы выяснилось, что существование этого альянса поставлено под вопрос из-за...
11 марта 2024
Фицо раскритиковал власти Чехии из-за позиции по Украине
Отменившие межправительственные консультации со словацкой стороной власти Чехии поставили под угрозу отношения двух стран из-за разных взглядов на ситуацию вокруг Украины. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана...
7 марта 2024
Фицо шокировали заявления британского посла о позиции Словакии по Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо шокирован высказываниями посла Великобритании в республике Найджела Бейкера, который раскритиковал заявления представителей словацкого правительства по поводу украинского конфликта. «Меня шокировало то, как о политике правительства Словакии высказывается посол...
3 марта 2024
Премьер Фицо заявил, что Италия отзывает из Словакии свои системы ПВО
Власти Италии заявили о том, что будут выводить систему ПВО SAMP/T из Словакии, так как она нужна «в другом месте». Таким образом, стратегические объекты страны останутся без защиты. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своём видеобращении. Политик напомнил, что прежнее словацкое...
3 марта 2024
В Словакии частично приостановили уголовную реформу
Конституционный суд Словакии приостановил часть норм уголовной реформы, которую предложило правительство премьер-министра Роберта Фицо. Об этом сообщает телеканал Markiza. «Конституционный суд приостанавливает ряд статей спорной новеллы Уголовного кодекса», — говорится в сообщении. Также СМИ...
29 февраля 2024
Премьера Словакии Фицо разочаровала парижская конференция по Украине
Неформальный парижский саммит по Украине прошёл в военной атмосфере, на нём не было сказано ни слова о мире. Об этом премьер Словакии Роберт Фицо заявил в видеообращении, опубликованном в соцсетях по итогам саммита. По его словам, на встрече говорилось о поддержании конфликта любой ценой, о том...
27 февраля 2024
В Чехии заявили о неготовности направлять своих военных на Украину
Чехия не будет направлять своих солдат на Украину, заявил чешский премьер-министр Петр Фиала, принимающий участие в проходящей в Париже конференции в поддержку Украины. Об этом сообщило информационное агентство ЧТК. «Чехия не собирается направлять своих военнослужащих на Украину», —...
27 февраля 2024
Фицо заявил, что Словакия не отправит своих военных на Украину
Словакия не будет отправлять своих военных на Украину. Об этом 26 февраля заявил журналистам премьер-министр страны Роберт Фицо после заседания правительства и Совета безопасности. «Словакия на основе двусторонних отношений не будет предлагать Украине возможность сотрудничества в форме отправки...
26 февраля 2024
Премьер Словакии заявил, что страны НАТО могут отправить военных на Украину
Руководители ряда стран ЕС и НАТО рассматривают возможность отправки своих военнослужащих на Украину на основе «двусторонних договорённостей» с киевским режимом, заявил 26 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он прокомментировал выбор тем для совещания 26 февраля в Париже, на котором...
26 февраля 2024
Премьер Словакии Фицо высказался о решениях Запада по конфликту на Украине
Западные страны, вероятно, двигаются в сторону наихудших решений по конфликту на Украине. Об этом 26 февраля предупредил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и...
26 февраля 2024
Фицо пообещал не допустить участия словацкой армии в украинском конфликте
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделает всё возможное, чтобы не допустить прямого участия вооружённых сил (ВС) республики в украинском конфликте. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в социальных сетях. Глава словацкого правительства отметил, что продолжит действовать так, даже...
26 февраля 2024
Премьер Словакии Фицо выступил против железного занавеса вокруг России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо против того, чтобы устраивать железный занавес между Западом и Россией. Об этом он заявил 24 февраля на телеканале RTVS. Он раскритиковал идею изолировать Россию. Премьер подчеркнул, что Братислава заинтересована в дружеских отношения со всеми, кто этого хочет...
новость часа
24 февраля 2024
В Словакии состоялись акции протеста фермеров
Более 300 фермеров приняли участие в акциях протеста, которые прошли в нескольких городах Словакии. Об этом 19 февраля сообщило новостное агентство TASR. Аграрии протестовали против общеевропейской политики в сельском хозяйстве, провоцирующей бюрократию и финансовые потери. Фермеры выступили за...
20 февраля 2024
Премьер Словакии Фицо призвал предоставить России гарантии безопасности
Чтобы урегулировать конфликт на Украине, России нужно предоставить гарантии безопасности. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью интернет-порталу hlavnespravy. sk. «Если мы говорим о том, что будет какое-то выравнивание российско-украинских отношений, то это будет...
15 февраля 2024