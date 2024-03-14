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Новости Армении
«Чтобы ушёл поскорее». В Ереване оппозиция требует отставки Пашиняна
В среду, 13 марта, несколько сотен человек на площади Свободы, в центре Еревана, приняли участие в митинге. Его организовало политическое движение «Вместе». Главное требование — отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Один из организаторов акции, бывший премьер-министр Армении Грант...
14 марта 2024
Европарламент предложил Армении подумать над вступлением в Евросоюз
Депутаты Европарламента 13 марта приняли резолюцию с призывом укреплять отношения ЕС с Арменией, а также предложили республике подумать о подаче заявки в кандидаты в Евросоюз. В опубликованном документе говорится, что если Армения будет заинтересована в подаче заявки на получение статуса кандидата...
13 марта 2024
Захарова заявила, что в Армении не осознают истинных намерений Франции
Власти Армении, судя по всему, не осознают риски от расширения военного присутствия Франции в регионе, заявила 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Выбор партнёров и параметров обеспечения национальной безопасности — суверенное дело любой страны, но Ереван, «разворачиваясь» в...
13 марта 2024
Захарова назвала заявления Армении об ОДКБ оскорбительными
Москву настораживает ультимативная и оскорбительная риторика руководства Армении по отношению к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 13 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала заявления премьер-министра Армении...
13 марта 2024
Захарова прокомментировала ситуацию с пограничниками в аэропорту Еревана
Москва не получала от Еревана по дипломатическим каналам уведомлений о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц. Об этом 13 марта сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. «Мы видели, действительно, комментарии армянского руководства по данной теме. Как мы...
13 марта 2024
Песков ответил на заявления Пашиняна о возможном выходе Армении из ОДКБ
Россия будет прояснять позицию Армении и вести диалог с руководителями этой страны как по линии ОДКБ, так и в двустороннем формате, заявил 13 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления премьер-министра Армении Никола...
13 марта 2024
Российские пограничники покинут ереванский аэропорт Звартноц 1 августа
Российские пограничники покинут ереванский международный аэропорт Звартноц 1 августа этого года. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции. По его словам, это рабочий, а не политический процесс. «Послание, направленное российским пограничникам, — это в первую...
12 марта 2024
Пашинян рассказал, в каком случае Армения выйдет из ОДКБ
Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, которые касаются суверенной территории республики, заявил 12 марта армянский премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, ранее Ереван получил от ОДКБ заверения о...
12 марта 2024
Армения сообщила о решении нести службу в Звартноце без участия России
Пограничная служба Армении уведомила Россию о намерении охранять аэропорт Звартноц в Ереване без содействия Москвы, сообщил 12 марта премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, армянские погранвойска обратились с письмом к дислоцированным в республике российским погранвойскам...
12 марта 2024
В МИД России отреагировали на заявление из Лондона о поддержке Армении
Заверения замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи в готовности оказать поддержку Армении в условиях «российской угрозы» подтверждают стремление Запада сделать эту республику инструментом против России. Об этом заявили 11 марта в российском МИД. То, что в Лондоне уже не скрывают...
11 марта 2024
Захарова предупредила о шагах Парижа в Закавказье после провала в Африке
Франция пытается представить себя в качестве миротворца в Закавказье, несмотря на то, что миротворческую функцию в Нагорном Карабахе взяла на себя именно Россия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы же понимаем, что это к миротворчеству не имеет никакого отношения...
11 марта 2024
Азербайджан потребовал от Армении освободить четыре приграничных села
Азербайджан потребовал от Армении вернуть четыре приграничных села, принадлежность которых Баку не подлежит обсуждению. Об этом в субботу, 9 марта, заявили в службе вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, возглавляющего комиссию по делимитации границы. «Что касается четырёх неэксклавных...
10 марта 2024
Устремившимся в ЕС властям Армении посоветовали наладить отношения с РФ
Армения вполне сможет рассчитывать, что Россия выступит гарантом её безопасности, но при определённых условиях. Претендовать на это Ереван сможет лишь в случае, если действующее армянское правительство займётся налаживанием отношений с Москвой. Однако команда, которую возглавляет премьер-министр...
9 марта 2024
В Армении сообщили об обсуждении идеи вступления в ЕС
В Армении активно обсуждают идею вступления в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян в интервью турецкому телеканалу TRT World. «В Армении активно обсуждаются существующие новые возможности. Не раскрою секрета, если скажу, в этом ряду есть также идея членства в ЕС»...
9 марта 2024
Четыре шага Пашиняна к большой войне
Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает попытки превратить страну в антироссийский и антииранский плацдарм. Пашинян последовательно разрывает связи с Россией и Евразийским экономическим союзом — с соседями, которые могут быть для Армении торговыми и иными партнерами. «Вместо этого Армения...
7 марта 2024