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Новости Индонезии
Два пилота проспали полчаса во время своего рейса в Индонезии
Два пилота авиакомпании Batik Air одновременно уснули на 28 минут прямо во время полёта. Как стало известно 10 марта, инцидент случился в конце января во время перелёта рейса с острова Сулавеси в Джакарту. Как сообщило британское издание Metro, первый пилот попросил второго об отдыхе и передал ему...
10 марта 2024
Два пилота проспали полчаса во время своего рейса в Индонезии
Два пилота авиакомпании Batik Air одновременно уснули на 28 минут прямо во время полёта. Как стало известно 10 марта, инцидент случился в конце января во время перелёта рейса с острова Сулавеси в Джакарту. Как сообщило британское издание Metro, первый пилот попросил второго об отдыхе и передал ему...
10 марта 2024
Путин освободил Людмилу Воробьёву от должности посла РФ в Индонезии
Президент России Владимир Путин освободил Людмилу Воробьёву от должности посла РФ в Индонезии и по совместительству в Папуа — Новой Гвинее, Кирибати и Восточном Тиморе. Указ главы государства опубликован 1 марта на официальном портале правовой информации. «Освободить Воробьёву Людмилу Георгиевну от...
1 марта 2024
Востоковед рассказал, чего России ждать от нового президента Индонезии
Индонезийская ситуация чрезвычайно сложна, поэтому политика преемника нынешнего президента Индонезии Джоко Видодо министра обороны Индонезии генерала Прабово Субианто, который лидирует на выборах на пост главы государства, будет зависеть от внутренней обстановки в стране. Такое мнение...
15 февраля 2024
Министр обороны Индонезии лидирует на выборах президента страны
Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто лидирует на выборах на пост президента страны. По предварительным данным, за него проголосовали 60% жителей, свидетельствуют данные независимого органа подсчёта голосов на основе результатов голосования с ограниченной выборки избирательных участков...
14 февраля 2024
Футболист погиб от удара молнии во время матча в Индонезии
35-летний футболист индонейзийского клуба «Персикас Субанг» Септиан Рахарджа погиб после удара молнии во время матча в Бандунге (провинция Западная Ява), сообщил в воскресенье, 11 февраля, индонезийский новостной портал Detik. По информации источника, трагедия произошла днём 10 февраля на стадионе...
12 февраля 2024
Футболист погиб от удара молнии во время матча в Индонезии
35-летний футболист индонейзийского клуба «Персикас Субанг» Септиан Рахарджа погиб после удара молнии во время матча в Бандунге (провинция Западная Ява), сообщил в воскресенье, 11 февраля, индонезийский новостной портал Detik. По информации источника, трагедия произошла днём 10 февраля на стадионе...
12 февраля 2024
На Бали утонул турист из России
Турист из России утонул на индонезийском острове Бали во время занятия сноркелингом. Об этом сообщил глава отдела по связям с общественностью местной полиции И Геде Сукадана. «Иностранный гражданин из России утонул сегодня утром на пляже Биас Тугель, деревня Падангбай, район Мангис, Бали. Перед...
4 февраля 2024
МИД Индонезии рассказал, почему Галкину* отказали во въезде на Бали
Максиму Галкину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) во въезде в Индонезию 27 января было отказано в связи с иммиграционными проблемами. Об этом заявил официальный представитель МИД Индонезии Лалу Мухаммад Икбал. Дипломат сослался на распоряжение Главного управления иммиграции...
3 февраля 2024
Захарова не удивилась штрафу для «Би-2» и отказу Бали впустить Галкина*
Официального представителя МИД России Марию Захарову не удивили штраф для музыкантов рок-группы «Би-2» в Таиланде и отказ во въезде Максиму Галкину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в Индонезию. «Ничего удивительного: никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми...
27 января 2024
Адвокат объяснил отказ ОАЭ продлить Моргенштерну* визу
Рэпера Моргенштерна ( Алишер Моргенштерн — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) не впускают в ОАЭ после интервью, которое он дал в ноябре российской журналистке Ксении Собчак, рассказал 27 января его адвокат Сергей Жорин. «Власти ОАЭ закрыли музыканту въезд в Дубай ещё до Нового...
27 января 2024
Галкину* отказали во въезде в Индонезию
Шоумену и юмористу Максиму Галкину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) отказали во въезде в Индонезию, где он должен был выступить с концертом 27 января. Об этом он рассказал в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По его словам...
27 января 2024
Моргенштерну* запретили въезд в Дубай
Рэпер Моргенштерн ( Алишер Моргенштерн — физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) заявил, что власти Объединённых Арабских Эмиратов запретили ему въезд в Дубай. Об этом он сообщил своём YouTube-канале. Музыкант отметил, что перебрался из России в ОАЭ, но не имел статуса резидента...
26 января 2024
В двух странах отменили концерты стендап-комика Руслана Белого*
Сразу несколько концертов стендап-комика Руслана Белого (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), которые должны были состояться за границей, отменили. В интервью с юмористом Сергеем Матросовым комик уточнил, что речь идёт о Таиланде и Индонезии. Выступления в Таиланде должны были...
12 января 2024
Глава Boeing признал проблемы с 737 MAX после отвалившейся двери самолёта
Глава Boeing Дэйв Кэлхун признал наличие проблем у лайнеров модели 737 MAX. Произошло это после того, как специалисты американской авиакомпании United Airlines обнаружили незакреплённые болты на дверях нескольких самолётов этого типа. Упомянув в разговоре с корреспондентом американского агентства...
10 января 2024