Сан-Хосе, 15 декабря, 2022, 03:09 — ИА Регнум. Коста-Рика уведомила США о том, хочет стать частью Североамериканского торгового соглашения (НАФТА), заявил костариканский президент Родриго Чавес 14 декабря на пресс-конференции по итогам встречи со специальным советником главы Белого дома Крисом Доддом.

hacienda. go. cr Президент Коста-Рики Родриго Чавес

Членами указанного договора являются Соединенные Штаты, Мексика и Канада. По словам Чавеса, Коста-Рике необходимо развивать отношения и улучшать возможности для бизнеса в США, поскольку эта латиноамериканская республика желает «быть ближе к Вашингтону и разделять его ценности».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Родриго Чавес провел переговоры с эквадорским президентом Гильермо Лассо о заключении соглашения о свободной торговле между Коста-Рикой и Эквадором.

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