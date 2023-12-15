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Найдено 86 материалов
Новости Гайаны
Лидеры Гайаны и Венесуэлы обязались не применять силу в споре по Эссекибо
Обязательство ни при каких обстоятельствах не применять силу в территориальном споре вокруг Эссекибо взяли на себя Венесуэла и Гайана. Это следует из совместного заявления по итогам переговоров лидеров двух стран, опубликованного 14 декабря Венесуэла и Гайана обязались ни при каких обстоятельствах...
15 декабря 2023
Мадуро подписал указ о включении Эссекибо в состав Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал декреты о включении спорной с Гайаной территории Эссекибо в состав своей страны. О подписании документов Мадуро сообщил в ходе митинга, который прошёл в столице страны — Каракасе и был посвящён одновременно государственному празднику — Дню верности и...
9 декабря 2023
Блинкен призвал руководство Гайаны мирно разрешить спор с Венесуэлой
США призывают к мирному разрешению территориального спора между Гайаной и Венесуэлой. Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил в разговоре с президентом Гайаны Ирфааном Али, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента США. «Госсекретарь повторил призыв США к...
7 декабря 2023
Военный вертолёт Гайаны пропал у границы с Венесуэлой
Министерство обороны Гайаны сообщило, что 6 декабря была потеряна связь с вертолётом в районе посёлка Арау на границе с Венесуэлой. Ведётся поисково-спасательная операция. С радаров исчез вертолёт Bell 412, принадлежащий военному ведомству Гайаны. Борт передал сигнал аварийного радиопередатчика...
7 декабря 2023
Венесуэла мобилизует войска после объявления об аннексии Эссекибо
Власти Венесуэлы приняли решение мобилизовать армию и объявить о присоединении региона Эссекибо, который фактически является территорией соседней Гайаны, сообщила 6 декабря испанская газета El Pais. Авторы материала утверждают, что о решении аннексировать Западную Гайану объявил президент Венесуэлы...
7 декабря 2023
Гайана обратится в СБ ООН из-за притязаний Венесуэлы на регион Эссекибо
Гайана рассматривает действия Венесуэлы по интеграции спорного региона Эссекибо, предпринятые после референдума, как угрозу национальной безопасности и намерена обратиться в Совет Безопасности ООН. Об этом сообщил президент Гайаны Ирфаан Али на своей странице в социальной сети. Он отметил, что...
6 декабря 2023
Мадуро поставил ультиматум нефтяным компаниям на шельфе Эссекибо
Три месяца для завершения работы на спорном с Гайаной шельфе дал нефтяным компаниям президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом он заявил 5 декабря на совещании федерального совета правительства. «Я предлагаю всем этим компаниям три месяца для завершения операций в неделимитированном море, три...
6 декабря 2023
Бразилия направила вооружённые силы к границам с Венесуэлой и Гайаной
Из-за возможного конфликта между Венесуэлой и Гайаной армия Бразилии усилила военное присутствие на границах. Об этом 5 декабря сообщил портал G1 со ссылкой на источник в аппарате бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. «Хотя Бразилия считает конфликт маловероятным, вооружённые силы...
5 декабря 2023
В Венесуэле примут законы для определения статуса спорного региона
Правительство Венесуэлы примет законы для придания соответствующего статуса спорной с Гайаной земле Эссекибо, следуя результатам референдума, на котором венесуэльцы поддержали включение региона в состав республики. Об этом депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Иления Роса Медина Карраско...
5 декабря 2023
Венесуэльцы одобрили включение большей части Гайаны в состав страны
В Венесуэле 95% участников референдума одобрили включение в состав страны региона Эссекибо в северо-восточной части Южной Америки, сообщает The New York Times со ссылкой на избирком страны. «Исторический референдум, который поставил на ноги Венесуэлу. Венесуэльский народ высказался громко и ясно...
4 декабря 2023
Венесуэла оценила акт суда по референдуму о территориальном споре с Гайаной
Решение Международного суда ООН не препятствовать проведению в Венесуэле консультативного референдума по территориальному спору с Гайаной стало победой Каракаса в вопросе отстаивания своих прав, заявила венесуэльский исполнительный вице-президент Делси Родригес. Об этом сообщил телеканал Venezolana...
2 декабря 2023
В США предложили Венесуэле и Гайане мирно решить территориальный спор
Мирное решение территориального спора предложил найти Венесуэле и Гайане координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби 1 декабря на онлайн-брифинге в Белом доме. Как подчеркнул Кирби, США однозначно поддерживают мирное разрешение территориального спора...
2 декабря 2023
На резиденцию главы Гайаны напал гражданин Нигерии
Гражданин Нигерии попытался проникнуть в резиденцию главы Гайаны Ирфана Али, злоумышленник имел при себе нож, 15 декабря сообщило местное подразделение журнала Newsroom. Преступник подошел к посту охраны и заявил, что ему нужно поговорить с президентом. Получив отказ, он ранил женщину-охранника и...
16 декабря 2022
МВФ призвал Гайану к «сдержанности» на фоне роста экономики почти в 60%
Экономический рост Гайаны по итогам 2022 года может достичь 57,8% из-за экспорта нефти, однако руководство должно придерживаться курса «осторожной политики», говорится в заявлении на сайте Международного валютного фонда (МВФ) по итогам переговоров между учреждением и гайанскими властями. В...
28 сентября 2022
Киргизия вошла в топ-10 стран с самым высоким потреблением воды
Киргизия занимает шестое место среди 176 стран мира по объёмам потребления воды на душу населения. По информации аналитиков «Worldometers», на каждого жителя республики приходится 4 281 литр в день. Самым высоким этот показатель оказался в Туркмении — 16 281 литр. На втором месте располагается Чили...
27 сентября 2022