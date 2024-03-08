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Найдено 2585 материалов
Новости Катара
Российский фрегат «Маршал Шапошников» покинул Катар
Фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота Военно-морских сил России после завершения программы делового захода в порту Хамад покинул Катар, сообщили 8 марта журналистам в пресс-службе ТОФ. Корабль во время стоянки в катарском порту участвовал в международной военно-морской выставке...
8 марта 2024
Российский теннисист Хачанов выиграл в Дохе шестой турнир ATP в карьере
Российский теннисист Карен Хачанов в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) обыграл Якуба Меншика из Чехии и стал шестикратным победителем состязаний под эгидой АТР. Встреча прошла 24 февраля в Дохе. Игра длилась 1 час 50 минут. Российский 27-летний спортсмен победил в двух...
24 февраля 2024
Теннисист Медведев снялся с турнира в Дохе
Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев снялся с турнира категории ATP-250 в столице Катара Дохе. Заявление спортсмена приводится на официальной странице соревнований в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана...
15 февраля 2024
«Зенит» разгромил «Сантос» в заключительном матче Кубка равноправия
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над бразильским «Сантосом» в заключительном матче Кубка равноправия, который прошёл в Катаре. Встреча завершилась со счётом 4:1. На 10-й минуте защитник Вячеслав Караваев вывел «Зенит» вперёд. На 31-й минуте полузащитник Андрей Мостовой...
13 февраля 2024
Между первым и вторым. Катар дважды победил в Кубке Азии по футболу
Сборная Катара второй раз подряд стала победителем Кубка Азии по футболу, одержав победу со счётом 3:1 над Иорданией в финальном матче на домашней арене. Три победных гола забил один игрок — нападающий Акрам Афиф. У иорданцев мячом в воротах отличился нападающий Язан аль-Наймат. Так сборная Катара...
11 февраля 2024
В РАН заявили об усилении конкуренции за мигрантов с Китаем, ЕС и ОАЭ
За последние годы конкуренция за трудовых мигрантов из стран СНГ обострилась, они всё чаще предпочитают уезжать на заработки в Китай, Евросоюз, ОАЭ и Катар, сообщила директор Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Марина Храмова. По...
10 февраля 2024
Израиль заявил о получении через Катар ответа ХАМАС по новой сделке
Служба внешней разведки Израиля «Моссад» получила через Катар ответ радиального движения ХАМАС по новой сделке по освобождению заложников в секторе Газа, сообщили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Отмечается, что стороны, участвующие в переговорах, в настоящее время...
7 февраля 2024
«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого одержал вторую победу подряд
Китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу над бразильским «Сантосом». Встреча прошла 4 февраля в Катаре в рамках Кубка равноправия и завершилась со счётом 4:1. В составе «Шанхай Шэньхуа» голы забили...
4 февраля 2024
Гол футболиста «Ростова» помог сборной Ирана выйти в полуфинал Кубка Азии
Сборная Ирана по футболу одержала победу над командой Японии в четвертьфинальном матче Кубка Азии, который проходит в Катаре. Встреча завершилась со счётом 2:1. На 28-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Японии Хидемаса Морита. Иранские футболисты восстановили равновесие на 55-й минуте...
3 февраля 2024
Названы условия для завершения палестино-израильского конфликта
В реальности ни Израиль, ни ХАМАС не стремятся к перемирию, ситуация там является сложной. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов, комментируя информацию о готовности Израиля и ХАМАС пойти на перемирие. По его словам, Израиль и ХАМАС понимают, что перемирие...
3 февраля 2024
Сборная Таджикистана не вышла в полуфинал Кубка Азии из-за автогола
Сборная Таджикистана по футболу проиграла команде Иордании в четвертьфинальном матче Кубка Азии, который проходит в Катаре. Встреча завершилась со счётом 0:1. На 66-й минуте игры защитник таджикистанской команды Вахдат Ханонов срезал мяч в собственные ворота. Сборная Таджикистана впервые приняла...
новость часа
2 февраля 2024
Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа, сообщили СМИ
Израиль согласился на предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа, заявил телеканалу Al Jazeera официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. «Израиль согласился на предложение о прекращении огня, и мы получили первоначальную положительную реакцию от ХАМАС», — отметил...
новость часа
1 февраля 2024
Хуситы в Йемене заявили, что подбили военный корабль США
Бойцы йеменского шиитского движения «Ансар Алла» в результате столкновения с рядом американских эсминцев в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе нанесли удар по американскому военному кораблю, задействовав баллистические ракеты, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа на странице в...
25 января 2024
СМИ сообщили о согласии Израиля и ХАМАС на перемирие в течение месяца
Израиль и радикальное движение ХАМАС готовы пойти на прекращение огня в течение одного месяца, а также на обмен пленными и заключенными, однако палестинская сторона якобы тормозит дальнейшие шаги в указанном направлении. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три осведомленных источника...
новость часа
24 января 2024
Лавров назвал Иран, Турцию, СА, Эмираты и Катар близким окружением России
Ряд ближневосточных государств, в том числе Иран и Турция, относятся к близкому окружению России. Об этом глава МИД Сергей Лавров заявил 18 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году. «Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны...
18 января 2024