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Найдено 2520 материалов
Новости Ливана
Израильская авиация нанесла удар по окрестностям города Баальбека в Ливане
Окрестности города Баальбека в Ливане, где находится крупный форпост шиитской вооружённой милиции «Хезболла», подверглись воздушному удару со стороны Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen. Вторгнувшиеся в ливанское воздушное пространство израильские истребители нанесли по окрестностям...
12 марта 2024
Представительница Чехии выиграла конкурс «Мисс мира»
Кристина Пышкова из Чехии выиграла конкурс «Мисс мира — 2024», сообщило издание Hindu. Победительницу объявили 9 марта в городе Мумбаи в Индии. Она стала второй Мисс Мира из Чехии после победительницы этого конкурса в 2006 году Татьяны Кучаровой. В 71-м конкурсе «Мисс мира» приняли участие...
10 марта 2024
Армия Израиля намерена нарастить число ударов по движению «Хезболла»
Число ударов по ливанскому движению «Хезболла» в Ливане нарастит Армия обороны Израиля вне зависимости от потенциального перемирия в секторе Газа. Об этом 25 февраля заявил министр обороны Израиля Йоав Галант во время посещения штаба Северного командования Армии обороны Израиля в Цфате, сообщает...
26 февраля 2024
При обстрелах юга Ливана со стороны Израиля пострадали 14 человек
По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате двух атак израильской авиации на окраину города Сайда на юге Ливана, сообщило агентство NNA. Журналисты отмечают, что большинство пострадавших — это рабочие из Сирии и Палестины. Как сообщало ИА Регнум, 6 января ливанский премьер-министр...
20 февраля 2024
Американский политолог назвал спектаклем действия США на Ближнем Востоке
США нанесли удары по Сирии и Ираку после атаки на их базу в Иордании, чтобы отвлечь мировое внимание от своих внутренних проблем. Об этом американский политолог Скотт Беннет рассказал в интервью «Известиям», опубликованном 3 февраля. По его словам, действия США — не серьёзная военная эскалация, а...
3 февраля 2024
«Хезболла» нанесла удары по девяти позициям армии Израиля
Удары по девяти позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесло ливанское шиитское движение «Хезболла». Об этом сообщается в сводке, размещенной 26 января в Telegram-канале военно-информационной службы формирования. Уточняется, что для ударов по приграничным позициям израильской армии движение...
27 января 2024
Хуситы в Йемене заявили, что подбили военный корабль США
Бойцы йеменского шиитского движения «Ансар Алла» в результате столкновения с рядом американских эсминцев в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе нанесли удар по американскому военному кораблю, задействовав баллистические ракеты, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа на странице в...
25 января 2024
Спецпредставитель Путина назвал темы обсуждений на встрече по Сирии
На стартовавшей в Астане встрече по Сирии страны-гаранты и страны-наблюдатели обсудят целый ряд вопросов, прежде всего, пути выхода из ситуации, сложившейся вокруг стран Ближнего Востока. Об этом 24 января журналистам сообщил специальный представитель президента России Александр Лаврентьев. Он...
24 января 2024
МИД Ливана оценил риск развития конфликта на Ближнем Востоке
Боевые действия на Ближнем Востоке вышли за рамки локального конфликта и теперь носят значительный характер, заявил журналистам министр иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Абдалла Бу Хабиб. «Конфликт уже сегодня очень-очень значительный, это не локальный конфликт, который происходит в Газе...
23 января 2024
Израиль и ХАМАС договорились о поставках гумпомощи в сектор Газа
Израиль и палестинское движение ХАМАС пришли к соглашению о поставках медикаментов и гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие районы в секторе Газа взамен на передачу необходимых лекарств заложникам, удерживаемым в анклаве. Соответствующее заявление 16 января распространило министерство...
16 января 2024
Блинкен оценил заинтересованность Израиля, Ливана и «Хезболлы» в конфликте
Израиль, Ливан и ливанское движение «Хезболла» не желают вступать в реальный полномасштабный конфликт, заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что такой результат не будет соответствовать интересам этих сторон. Глава госдепа назвал это очевидным фактом. Госсекретарь также...
9 января 2024
Во Франции осудили действия Израиля по борьбе с ХАМАС
Атака Израиля на южный пригород Бейрута в начале января, в результате которой погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, нарушила международное право, поскольку Ливан является суверенным государством. С резкой критикой в адрес израильских властей выступила в эфире телеканала BFMTV...
7 января 2024
Нетаньяху: операция в секторе Газа закончится полной ликвидацией ХАМАС
Военная операция в секторе Газа не остановится до тех пор, пока израильская армия не достигнет поставленных целей, в том числе полной ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС, заявил в телеобращении к нации премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Три месяца назад ХАМАС устроило нам...
6 января 2024
ВВС Израиля нанесли удары по окрестностям городов Тир и Сайда в Ливане
Истребители израильских ВВС атаковали тыловые базы вооружённых формирований «Хезболлы» на юге Ливана, сообщил 6 января телеканал Al Mayadeen. Как отмечается в сообщении, ракетные удары были нанесены по районам Каутария-эс-Сайяд и Эш-Шаркия, расположенным между городами Сайда и Набатия. Кроме того...
6 января 2024
Ливан потребовал от Израиля вывода войск с оккупированных территорий
Ливан требует от Израиля прекратить нарушать его суверенитет, а также вывести свои войска из тех районов, которые ими оккупированы. В противном случае дальнейшее обострение ситуации может привести к региональной войне, заявил премьер-министр республики Наджиб Микати. «Ливанцы привержены миру и не...
6 января 2024