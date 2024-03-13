Туризм
АТОР сообщила, что Болгария готовится к выдаче шенгенских виз россиянам
Болгария готовится к выдаче шенгенских виз гражданам России с 1 апреля. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на официальном сайте. АТОР пояснила, это связано с тем, что с 31 марта Болгария и Румыния частично присоединятся к Шенгенской зоне. «Ожидается, что с 1 апреля Болгария и...
13 марта 2024
Путин призвал увеличить вклад туризма в российский ВВП к 2030 году до 5%
Вклад туризма в российский ВВП должен увеличиться к 2030 году до 5%, а турпоток по стране вырасти до 140 млн человек в год, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. «В целом по стране, с учётом динамичного развития таких туристических центров, как Алтай, Камчатка...
29 февраля 2024
Ежедневно в Москве проводят около 500 экскурсий — Сергей Собянин
В столице ежедневно проводят около 500 пешеходных, речных, обзорных и тематических экскурсий. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в Telegram-канале. Порядка 3 тысяч экскурсоводов работают в городе. Эти люди формируют первое впечатление о Москве. Благодаря им развивается туристическая отрасль...
21 февраля 2024
Путин оценил идею восстановления исторических памятников
Предложение о восстановлении исторических памятников, несмотря на потенциальные расходы, даст толчок для развития внутреннего туризма, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» 20 февраля. «Конечно, это всё...
20 февраля 2024
Туроператоры рассказали об отдыхе россиян в затопленной Анталье
Туристы из России не испытывают проблем из-за сильных ливней, которые вызвали наводнение в Анталье. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). «По предварительным данным, российские туристы в Анталье не испытывают проблем в связи с сильными ливнями, прошедшими прошлой ночью», —...
13 февраля 2024
Власти Приморья сообщили о строящейся в КНДР турзоне для приёма россиян
В КНДР в ближайшие годы начнёт принимать российских туристов строящаяся Вонсан-Кальмаская туристическая зона с развитой инфраструктурой, включая отели и магазины. Об этом говорится в пресс-релизе правительства Приморского края. Отмечается, что 9 февраля из Владивостока в Северную Корею прибыла...
12 февраля 2024
В Рио-де-Жанейро объявлен режим ЧС в преддверии карнавала
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен в связи с эпидемией лихорадки денге в Рио-де-Жанейро в преддверии всемирно известного карнавала. Об этом сказано в декрете, который 5 февраля подписал мэр города Эдуарду Паэс. «Объявляется чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения в Рио-де-Жанейро в...
5 февраля 2024
В МЭР заявили о готовности запустить безвизовый туробмен с Индией
Россия рассчитывает на запуск группового безвизового туристического обмена с Индией в 2024 году, сообщил 3 февраля заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в ходе выступления на Дне туризма в рамках выставки-форума «Россия». «Ещё много, что предстоит сделать. Это и упрощение...
3 февраля 2024
В правительстве РФ сообщили о росте внутреннего туризма на 20%
За 2023 год туристический поток внутри России составил порядка 78 миллионов поездок. Это на 20% выше по сравнению с предыдущим годом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что внутренний туризм в России не только восстановился со времён пандемии коронавируса, но и превысил...
3 февраля 2024
В Ставропольском крае появится особая экономическая зона
Министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин рассказал, что особая экономическая зона (ОЭЗ) на Кавказских Минеральных Водах будет создаваться поэтапно. ОЭЗ позволит сделать внутренние проекты в туристско-рекреационной сфере на 30% дешевле, создаст дополнительные места для...
2 февраля 2024
Россию в 2023 году посетили 8,5 млн иностранных туристов
В 2023 году поток иностранных туристов в Россию вырос на 3,5% по сравнению с предыдущим годом — до 8,5 млн человек. Об этом 2 февраля сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в ходе стратегической...
2 февраля 2024
Из Ростова-на-Дону в Стамбул запустят регулярные автобусные рейсы
В марте начнёт действовать регулярное автобусное сообщение из Ростова-на-Дону в Стамбул. Об этом сказано на сайте Министерства транспорта РФ. Согласно опубликованному ведомством документу, автобусные рейсы в турецкий мегаполис планируется запустить с марта этого года. Так, автобусный рейс №777...
1 февраля 2024
Число посетивших Грузию россиян выросло в 2023 году почти на треть
Грузию в 2023 году посетили 1,2 млн россиян, что на 31,1% больше показателя 2022 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные национальной службой статистики Грузии. «В 2023 году больше всего визитёров — 1,2 млн — было зафиксировано из Российской Федерации, что составляет 23,2% суммарного...
30 января 2024
Россия заняла первое место по числу туристов на Мальдивах в январе
Российская Федерация поднялась на первую строчку по числу туристов, прибывших для отдыха в январе в Мальдивскую Республику, следует из данных статистики туриндустрии островного государства. «В этом месяце на Мальдивах было зарегистрировано 18 561 прибытие гостей из России, которая в 2023 году по...
30 января 2024
Япония введёт ограничения на посещение священной горы Фудзи
Ограничения для посетителей одной из главных достопримечательностей — священной горы Фудзияма вводят власти Японии. Об этом 25 января сообщает АТОР. Начиная с 1 июля 2024 года туристам, желающим совершить восхождение на гору Фудзи по тропе Ёсида, являющейся самым популярным маршрутом, придется...
26 января 2024
В Севастополе утилизировали две трети из оставшихся кораблей ВМС Украины
Две трети кораблей ВМС Украины, оставшихся в Севастополе после 2014 года, уже порезаны на металл или использованы в качестве мишеней на стрельбах. Об этом 23 января сообщил источник в силовых структурах Крыма в беседе с «РИА Новости». Как пояснил источник, оставшиеся в Севастополе украинские...
23 января 2024
Эксперты оценили туристическую привлекательность «Кудыкиной горы»
Липецкая область, где находится комплекс «Кудыкина гора», сегодня входит в топ-10 направлений для внутреннего туризма в России. К 2023 году туристический поток туда вырос почти в два раза, до 968 тысяч человек. Успешные практики Липецкой области обсудили на сессии по проектированию новых инициатив...
22 января 2024
В России зафиксировали значительный рост спроса на внутренний туризм
В России в 2023 году зафиксирован значительный рост спроса на внутренний туризм, по итогам 11 месяцев он вырос на 20%. Рост внутреннего туризма обсуждался на пленарном заседании «Спорт и туризм. Синергия развития», прошедшем в рамках Дня спорта и туризма на международной выставке-форуме «Россия» на...
21 января 2024
В России призвали законодательно регулировать овербукинг
Внедрение компенсаций пассажирам в случаях «овербукинга», когда билетов продаётся больше, чем мест в самолёте, необходимо регулировать законодательно, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, слова которого приводятся в Telegram-канале союза. «Мы выступаем за...
16 января 2024
В Стамбуле стал платным для иностранных туристов вход в мечеть Айя-София
Плата за вход в мечеть Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле начнет взиматься с иностранных туристов, она составит 25 евро (около 830 турецких лир), сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Турции. Для турецких граждан посещение объекта останется бесплатным. В июле 2020 года...
15 января 2024