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Найдено 1409 материалов
Новости Сомали
В ЕС подтвердили нападение пиратов на сухогруз у побережья Сомали
Военно-морская миссия Евросоюза Atalanta 13 марта в соцсети X подтвердила нападение пиратов на судно, шедшее под флагом Бангладеш, у берегов Сомали. «Операция Atalanta подтверждает инцидент с нападением пиратов на торговое судно Abdullah, шедшее под флагом Бангладеш», — говорится в сообщении. Как...
13 марта 2024
Неизвестные пытались увести с маршрута авиалайнер El Al над Сомали
Контроль над системой связи израильского авиалайнера El Al, пролетавшего над Сомали, пытались перехватить неизвестные. Об этом сообщает 18 февраля радиостанция Kan. Самолёт авиакомпании El Al следовал с острова Пхукет в Таиланде в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Когда он пролетал в районе Сомали...
18 февраля 2024
В Сомали до конца года впервые добудут нефть
Разработка нефтяных месторождений впервые начнётся в Сомали в 2024 году, заявил министр нефти и минеральных ресурсов страны Абдиризак Омар Мохамед. Об этом сообщает портал Garowe. Ожидается, что первую для Сомали нефть добудут на месторождениях в штатах Галмудуг, Юго-Западный и Джубаленд. Осенью...
17 февраля 2024
Сомалийские пираты захватили рыболовецкий траулер из Шри-Ланки
Сомалийские пираты захватили в Аравийском море рыболовный траулер Lorenzo Putha-4 из Шри-Ланки, сообщило агентство Xinhua. Как сообщил департамент рыболовства и водных ресурсов Шри-Ланки, пираты напали на промысловое судно 27 января. На борту траулера находились шесть членов экипажа. Траулер вышел...
28 января 2024
Сомалийские пираты захватили рыболовецкий траулер из Шри-Ланки
Сомалийские пираты захватили в Аравийском море рыболовный траулер Lorenzo Putha-4 из Шри-Ланки, сообщило агентство Xinhua. Как сообщил департамент рыболовства и водных ресурсов Шри-Ланки, пираты напали на промысловое судно 27 января. На борту траулера находились шесть членов экипажа. Траулер вышел...
28 января 2024
В США признали погибшими двух пропавших у берегов Сомали военных
Пропавшие в Аденском заливе двое бойцов спецназа ВМС США признаны погибшими, сообщила 21 января пресс-служба Центральнго командования вооружённых сил (CENTCOM). «Мы с сожалением объявляем, что после десятидневных исчерпывающих поисков два наших пропавших военнослужащих SEAL были обнаружены, их...
22 января 2024
У берегов Сомали пираты захватили судно с индийским экипажем
Грузовое судно MV Lila Norfolk, которое следовало под флагом Либерии с индийским экипажем на борту, было захвачено около побережья Сомали. Об этом сообщает агентство ANI, ссылаясь на военных чиновников. «На борту судна под флагом Либерии, которое было захвачено у побережья Сомали, находятся 15...
5 января 2024
Россия начала безвозмездные поставки зерна в Африку
Россия начала бесплатные поставки зерна в страны Африки. Об этом 17 ноября журналистам в ходе посещения экспозиции Министерства сельского хозяйства «Есть своё!» на международной выставке-форуме «Россия» заявил руководитель ведомства Дмитрий Патрушев. Он добавил, что правительство приняло все...
17 ноября 2023
Финляндия ограничит движение на границе с Россией из-за мигрантов. Главное
Власти Финляндии хотят ограничить движение через контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией, сообщила на брифинге 14 ноября глава МВД Мари Рантанен. «МВД готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или их работа ограничена», — сказала глава финского...
14 ноября 2023
Россия в течение месяца начнёт поставки зерна в Африку
Россия заканчивает работу над документами по поставкам зерна в Африку, заявил 6 октября глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев. «Мы доделываем все документы», — сказал министр. Он добавил, что безвозмездные поставки российского зерна в Африку могут начаться в течение месяца-полутора. Президент...
6 октября 2023
Россия готова бесплатно направить зерно африканским странам
Россия готова бесплатно направить в следующие четыре месяца Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрее по 25–50 тысяч тонн зерна. Об этом 27 июля заявил президент России Владимир Путин. «Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность», — сказал Путин. Российский лидер...
27 июля 2023
ООН назвала главных бенефициаров зерновой сделки
В рамках зерновой сделки, целью которой является оказание помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки, беднейшие страны получили только 2,3% от всех поставок, основной объём украинской агропродукции пришёлся на страны Евросоюза, в частности Испанию. Туда направили 38%. Это следует...
15 июля 2023
Появились кадры жёсткой посадки пассажирского самолёта в аэропорту в Сомали
В международном аэропорту столицы Сомали Могадишо небольшой пассажирский самолёт совершил жёсткую посадку, сообщило агентство Sonnа. «Самолёт типа Е120 авиакомпании Halla Airline сегодня, 11 июля, разбился при посадке в международном аэропорту имени Адена Адде», — говорится в сообщении. На кадрах...
11 июля 2023
В Сомали при взрыве снаряда погибли 27 человек
Минимум 27 человек погибли и ещё более 50 получили ранения в результате детонации неразорвавшегося снаряда на юге Сомали, передаёт агентство SONNA. «Число погибших в деревне Мурале возросло до 27 человек, 53 получили ранения в результате взрыва ранее не разорвавшегося снаряда в регионе Нижняя...
10 июня 2023
В Сомали несколько человек погибли при нападении боевиков на отель
Несколько человек погибли в результате нападения группы боевиков на отель Bearl hotel на северо-востоке сомалийской столицы Могадишо 9 июня, сообщил новостной портал Garowe. Еще несколько человек получили ранения. На место прибыли бойцы спецназа. Они не смогли войти в здание. Появилась информация о...
9 июня 2023