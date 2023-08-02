Москва, 2 августа, 2023, 18:45 — ИА Регнум. В Коста-Рике крокодил съел футболиста любительского клуба «Депортиво Рио Каньяс» Хесуса Альберто Лопеса Ортиса. Об этом сообщила газета The Sun.

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По её данным, 29 июля в реке Каньяс в провинции Гуанакасте на спортсмена напал крокодил. Сотрудники полиции застрелили животное.

Уточняется, что полицейские предприняли все усилия, чтобы спасти тело футболиста, при этом было невозможно не причинить вреда рептилии.

Отмечается, что спортсмену было 29 лет, у него остались двое детей восьми и трёх лет. Похороны прошли 2 августа.

Как передавало ИА Регнум, в США мужчина пострадал от нападения акулы. Инцидент произошёл на пляже Sea Pines у побережья города Хилтон-Хед-Айленд в штате Южная Каролина. Городские власти уточнили, что хищная рыба атаковала пловца на глазах у отдыхающих. Мужчина стоял по пояс в воде, когда акула укусила его за ногу. После нападения пляж временно закрыли. Пострадавшего из океана на берег вывели спасатели.