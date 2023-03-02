Зарубежные новости
Найти
Кавказ
Абхазия
Азербайджан
Грузия
Нагорный Карабах
Армения
Южная Осетия
Тихоокеанский регион
Австралия
Тонга
Папуа — Новая Гвинея
Самоа
Ниуэ
Новая Зеландия
Острова Кука
Вануату
Кирибати
Маршалловы острова
Науру
Фиджи
Палау
Соломоновы острова
Тувалу
Федеративные Штаты Микронезии
Западная Европа
Австрия
Ватикан
Люксембург
Европа
Италия
Андорра
Лихтенштейн
Монако
Бельгия
Испания
Нидерланды
Португалия
Ирландия
Кипр
Мальта
Сан-Марино
Северная Европа и Прибалтика
Великобритания
Северный Кипр
Германия
Франция
Швейцария
Африка
Алжир
Буркина-Фасо
Габон
Гвинея
Эритрея
Конго
Сан-Томе и Принсипи
Западная Сахара
Мавритания
Лесото
Марокко
Королевство Эсватини (Свазиленд)
Ливия
Танзания
Ангола
Бенин
Ботсвана
Бурунди
Гамбия
Гана
Гвинея-Бисау
Джибути
Замбия
Зимбабве
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Республика Конго
Кот-д’Ивуар
Либерия
Маврикий
Мадагаскар
Малави
Мали
Мозамбик
Намибия
Нигер
Руанда
Сейшелы
Сенегал
Судан
Сьерра-Леоне
Уганда
Чад
Экваториальная Гвинея
Южный Судан
Сомали
Сомалиленд
Коморские Острова
Того
Тунис
Эфиопия
Нигерия
Центральноафриканская Республика
ЮАР
Латинская Америка
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Барбадос
Белиз
Венесуэла
Уругвай
Гренада
Доминиканская Республика
Гайана
Боливия
Гаити
Гватемала
Гондурас
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Суринам
Тринидад и Тобаго
Чили
Эквадор
Сальвадор
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Люсия
Багамские Острова
Доминика
Пуэрто-Рико
Бразилия
Сент-Китс и Невис
Ямайка
Ближний Восток
Египет
Ближний Восток
Израиль
Катар
Кувейт
Палестина
Иордания
Иран
Йемен
Бахрейн
Саудовская Аравия
Ливан
ОАЭ
Ирак
Сирия
Оман
Турция
Балканы
Босния и Герцеговина
Греция
Молдавия
Приднестровье
Албания
Болгария
Северная Македония
Сербия
Словения
Хорватия
Румыния
Черногория
Восточная Европа
Венгрия
Белоруссия
Польша
Словакия
Украина
Чехия
Юго-Восточная Азия
Бруней
Восточный Тимор
Шри-Ланка
Китай
Тайвань
КНДР (Северная Корея)
Камбоджа
Таиланд
Лаос
Малайзия
Индонезия
Южная Корея
Сингапур
Мьянма
Филиппины
Вьетнам
Япония
Центральная Азия
Афганистан
Пакистан
Бутан
Мальдивы
Монголия
Бангладеш
Индия
Непал
Северная Европа и Прибалтика
Исландия
Дания
Норвегия
Швеция
Латвия
Литва
Финляндия
Эстония
Северная Америка
Канада
Мексика
США
Средняя Азия
Киргизия
Казахстан
Таджикистан
Узбекистан
Туркменистан
сортировать
по дате
по релевантности
Найдено 39 материалов
Новости Сан-Томе и Принсипи
США ввели новые санкции против Ирана
Вашингтон расширил «чёрный список» против Ирана. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба Минфина США. Новые ограничения коснулись нефтехимической компании в Бушере и 20 судов, которые курсировали под флагами Китая, Панамы, Вьетнама, Того, Тувалу, Сент-Винсента и Гренадин, а также Сан-Томе и Принсипи...
2 марта 2023
В Сан-Томе и Принсипи при попытке переворота погибли пять человек
В результате неудавшейся попытки государственного переворота на островах Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке погибли пять человек. Об этом сообщает французская радиостанция RFI. «По нашей информации, погибли по меньшей мере пять человек, в частности глава оппозиционной партии и бывший путчист...
27 ноября 2022
Власти Сан-Томе и Принсипи предотвратили попытку госпереворота
Правительство островного государства Сан-Томе и Принсипи предотвратило попытку государственного переворота, заявил премьер-министр Патрис Тровоада на пресс-конференции. Он сообщил, что в ночь на 25 ноября на военные казармы республики была совершена серия атак. Тровоада добавил, что были...
26 ноября 2022
Китай обнулил тарифы на 98% товаров десяти наименее развитых стран
Китай предоставит нулевой тарифный режим на 98% облагаемых налогом товаров из 10 наименее развитых стран в стремлении содействовать открытости глобальной экономики, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа. Начиная с 1 декабря Китай отменит все тарифы на 98% соответствующего импорта из Афганистана...
11 ноября 2022
Рекордное число иностранных студентов изучает русский язык в ИГН АлтГУ
В 2022 году подготовительное отделение для иностранных обучающихся Института гуманитарных наук (ИГН) Алтайского государственного университета (участник программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты») установило определенный рекорд по количеству принятых на обучение граждан...
21 октября 2022
Россия идёт на новую встречу с Африкой
На лето 2023 года запланировано проведение второго саммита Россия — Африка. Мероприятие должно пройти в Санкт-Петербурге, уже объявлено о создании организационного комитета во главе с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Первый российско-африканский саммит прошел осенью 2019 г. в Сочи и стал...
14 сентября 2022
Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире уже превышает 305 млн. Больше двух лет СМИ публикуют ежедневные сводки, подобные военным, о новых заразившихся и умерших. Новые волны пандемии, новые антиковидные требования, жизнь по новым правилам… «Вас спасёт вакцинация», — вторят друг...
25 января 2022
Венесуэла и Иран временно лишились права голоса в Генассамблее ООН
Права голоса в Генеральной Ассамблее ООН из-за непогашенной задолженности по взносам оказались временно лишены Венесуэла, Иран и еще девять государств. Об этом говорится в письме генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерреша, которое он направил на имя председателя 76-й сессии ГА...
13 января 2022
На полях китайско-африканского саммита проходят двусторонние встречи
В столице Сенегала Дакаре продолжается восьмая министерская встреча Форума по китайско-африканскому сотрудничеству. На полях конференции глава МИД КНР Ван И продолжает проводить встречи с коллегами из африканских стран. Об этом 2 декабря сообщает Синьхуа, подробно рассказывая о ряде переговоров, в...
2 декабря 2021
Иран и ЦАР лишили права голоса в Генассамблее ООН
Центральноафриканская Республика (ЦАР) и Иран утратили право голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаты задолженности перед организацией. Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил в письме председателю Генассамблеи Волкану Бозкыру. «В настоящее время за пятью странами-членами (ООН —...
3 июня 2021
В Гвинейском заливе похищено рыболовное судно
О похищении пиратами рыболовного судна Lianpengyu в Гвинейском заливе сообщает 9 февраля Dryad Global. Lianpengyu шло под флагом Габона, когда его захватили пираты. Они используют судно для нападений на другие корабли. На Lianpengyu находятся 14 граждан Китая. Судно находится в 112 морских милях от...
9 февраля 2021
Глава МИД КНР принимает участие в совещании ООН — Африка
Под эгидой Совета Безопасности ООН проходит совещание высокого уровня по вопросам сотрудничества между этой международной организацией и Африканским союзом (АС). Как сообщает 4 декабря Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, в переговорах, проходящих по...
4 декабря 2020
США ужесточили правила въезда для граждан 15 стран Африки
Граждане 15 африканских стран должны будут разместить облигации на сумму до $15 000, чтобы посетить США, в соответствии с новым правилом, которое вступило в силу с 24 декабря. Об этом сообщает ВВС Africa. Шестимесячная программа, нацеленная на владельцев гостевых и деловых виз, будет действовать...
25 ноября 2020
В Гвинейском заливе похищены 14 моряков из Китая
Захват 14 заложников с судна для перевозки тяжелых грузов ZHEN HUA 7 осуществили пираты в Гвинейском заливе, сообщает портал Dryad Global. Все захваченные являются китайскими гражданами. Всего на борту корабля было 27 человек. Судном владеет компания из Шанхая. ZHEN HUA 7 двигался под флагом...
15 ноября 2020
В Гвинейском заливе напали на корабль под флагом Либерии
Судно для перевозки тяжелых грузов под названием «ZHEN HUA 7», шедшее под флагом Либерии, было атаковано пиратами в Гвинейском заливе, сообщает портал Dryad Global. Инцидент произошел в 78 морских милях к северо-западу от столицы островного государства Сан-Томе и Принсипи. Пираты забрали с собой...
14 ноября 2020