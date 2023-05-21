Зарубежные новости
Найти
Кавказ
Абхазия
Азербайджан
Грузия
Нагорный Карабах
Армения
Южная Осетия
Тихоокеанский регион
Австралия
Тонга
Папуа — Новая Гвинея
Самоа
Ниуэ
Новая Зеландия
Острова Кука
Вануату
Кирибати
Маршалловы острова
Науру
Фиджи
Палау
Соломоновы острова
Тувалу
Федеративные Штаты Микронезии
Западная Европа
Австрия
Ватикан
Люксембург
Европа
Италия
Андорра
Лихтенштейн
Монако
Бельгия
Испания
Нидерланды
Португалия
Ирландия
Кипр
Мальта
Сан-Марино
Северная Европа и Прибалтика
Великобритания
Северный Кипр
Германия
Франция
Швейцария
Африка
Алжир
Буркина-Фасо
Габон
Гвинея
Эритрея
Конго
Сан-Томе и Принсипи
Западная Сахара
Мавритания
Лесото
Марокко
Королевство Эсватини (Свазиленд)
Ливия
Танзания
Ангола
Бенин
Ботсвана
Бурунди
Гамбия
Гана
Гвинея-Бисау
Джибути
Замбия
Зимбабве
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Республика Конго
Кот-д’Ивуар
Либерия
Маврикий
Мадагаскар
Малави
Мали
Мозамбик
Намибия
Нигер
Руанда
Сейшелы
Сенегал
Судан
Сьерра-Леоне
Уганда
Чад
Экваториальная Гвинея
Южный Судан
Сомали
Сомалиленд
Коморские Острова
Того
Тунис
Эфиопия
Нигерия
Центральноафриканская Республика
ЮАР
Латинская Америка
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Барбадос
Белиз
Венесуэла
Уругвай
Гренада
Доминиканская Республика
Гайана
Боливия
Гаити
Гватемала
Гондурас
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Суринам
Тринидад и Тобаго
Чили
Эквадор
Сальвадор
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Люсия
Багамские Острова
Доминика
Пуэрто-Рико
Бразилия
Сент-Китс и Невис
Ямайка
Ближний Восток
Египет
Ближний Восток
Израиль
Катар
Кувейт
Палестина
Иордания
Иран
Йемен
Бахрейн
Саудовская Аравия
Ливан
ОАЭ
Ирак
Сирия
Оман
Турция
Балканы
Босния и Герцеговина
Греция
Молдавия
Приднестровье
Албания
Болгария
Северная Македония
Сербия
Словения
Хорватия
Румыния
Черногория
Восточная Европа
Венгрия
Белоруссия
Польша
Словакия
Украина
Чехия
Юго-Восточная Азия
Бруней
Восточный Тимор
Шри-Ланка
Китай
Тайвань
КНДР (Северная Корея)
Камбоджа
Таиланд
Лаос
Малайзия
Индонезия
Южная Корея
Сингапур
Мьянма
Филиппины
Вьетнам
Япония
Центральная Азия
Афганистан
Пакистан
Бутан
Мальдивы
Монголия
Бангладеш
Индия
Непал
Северная Европа и Прибалтика
Исландия
Дания
Норвегия
Швеция
Латвия
Литва
Финляндия
Эстония
Северная Америка
Канада
Мексика
США
Средняя Азия
Киргизия
Казахстан
Таджикистан
Узбекистан
Туркменистан
сортировать
по дате
по релевантности
Найдено 16 материалов
Новости Островов Кука
Участники саммита G7 в Хиросиме завершили все рабочие сессии
В Хиросиме 21 мая лидеры «Группы семи» (G7) и главы приглашённых на саммит государств завершили проведение всех запланированных по программе рабочих сессий. Об этом сообщили организаторы мероприятия. За три дня ― с 19 по 21 мая ― участники встречи провели десять сессий. На них, в частности...
21 мая 2023
Главы МИД Южной Кореи и стран Тихого океана провели встречу в Сеуле
В южнокорейском городе Пусан состоялась встреча высокопоставленных дипломатов Южной Кореи и четырнадцати Тихоокеанских островных стран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Сообщается, что участники встречи обсудили пути укрепления...
26 октября 2022
США и Великобритания создали альянс с Австралией, Новой Зеландией и Японией
Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония объявили о создании в Тихоокеанском регионе альянса Partners in the Blue Pacific (PBP), направленного на развитие эффективного сотрудничества и поддержки островных государств региона. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба Белого дома. «Сегодня...
25 июня 2022
Анонимные миллиардеры и их тайные агенты: как работают глобальные финансы
*** Брук Харрингтон. Капитал без границ: управляющие частным капиталом и один процент. М: Издательство Института Гайдара, 2022 Элиту всегда преследовал обоснованный страх потерять богатство и власть: военное поражение, заговор конкурентов и союзников, неудача в бизнесе, восстание низов, алчность и...
12 июня 2022
Острова Кука перестали быть зоной без COVID-19
На Островах Кука, которые до сих пор считались полностью свободными от нового коронавируса, выявили первый случай COVID-19. Об этом со ссылкой на премьер-министра островной республики Марка Брауна 15 февраля сообщает радиостанция Radio New Zealand (RNZ). Следите за развитием событий в трансляции...
15 февраля 2022
Пять стран Микронезии отложили выход из Форума тихоокеанских островов
Микронезийские государства приостановили свои действия по выходу из Форума тихоокеанских островов (ФТО) до июня 2022 года, чтобы дать этой организации возможность урегулировать споры, возникшие год назад. Об этом в субботу сообщает радиостанция RNZ со ссылкой на совместное заявление лидеров пяти...
12 февраля 2022
Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире уже превышает 305 млн. Больше двух лет СМИ публикуют ежедневные сводки, подобные военным, о новых заразившихся и умерших. Новые волны пандемии, новые антиковидные требования, жизнь по новым правилам… «Вас спасёт вакцинация», — вторят друг...
25 января 2022
Южная Корея и Тихоокеанские островные страны обсудили пути сотрудничества
Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён принял участие в четвертой встрече представителей Южной Кореи и Тихоокеанских островных стран, состоявшейся 16 ноября в онлайн-формате. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства. Во встрече, которая проводится раз в три...
16 ноября 2021
Южная Корея и Тихоокеанские островные страны обсудят вопросы сотрудничества
16 ноября в формате видеоконференции пройдёт встреча министров иностранных дел Южной Кореи и Тихоокеанских островных стран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Во встрече, которая проводится раз в три года, примут участие...
12 ноября 2021
Пять стран Микронезии выходят из Форума тихоокеанских островов
Пять микронезийских государств объявили о выходе из Форума тихоокеанских островов (ФТО) после назначения бывшего премьер-министра Островов Кука Генри Пуна новым генеральным секретарём этой межправительственной организации. Об этом со ссылкой на совместное заявление лидеров пяти стран 9 февраля...
9 февраля 2021
Новая Зеландия договорилась с Островами Кука о возобновлении туризма
Перемещаться между Новой Зеландией и Островами Кука можно будет без прохождения обязательного карантина, заявила новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн в ходе пресс-конференции. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»...
12 декабря 2020
ВОЗ назавала страны, в которых наиболее распространено детское ожирение
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) бьет тревогу: ожирение среди детей в XXI веке превратилось в эпидемию. По прогнозам, к 2025 году при сохранении нынешних тенденций число страдающих ожирением детей дошкольного возраста в мире будет составлять 70 млн, пишет испанская газета ABC 18 февраля...
18 февраля 2019
Оборонный комитет Верховной рады поддержал введение военного положения
Оборонный комитет Верховной рады единогласно поддержал закон президента Украины Петра Порошенко «О введении военного положения на Украине», сообщает 26 ноября УНИАН. Согласно сообщению, комитет уже передал законопроект в Верховную раду. Законом в стране вводится военное положение с 14:00 26 ноября...
26 ноября 2018
Подтверждено участие лидеров 18 стран в первом шанхайском импортном ЭКСПО
Подтверждено участие глав 18 стран в первом Китайском международном импортном ЭКСПО (CIIE), которое пройдет в ноябре 2018 года в Шанхае, сообщил пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан, передает агентство Синьхуа. Стало известно, что Шанхай для участия в выставке посетят президент Чехии Милош Земан, глава...
30 октября 2018
Председатель КНР произвел ротацию послов в ряде стран мира
Председатель КНР Си Цзиньпин назначил восемь новых послов согласно решению Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), сообщает 2 апреля агентство Синьхуа. Таким образом, Хун Сяоюн был назначен послом КНР в Сингапуре, сменив на посту Чэнь Сясодуна. Последний, в сою...
3 апреля 2018