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Найдено 3427 материалов
Новости Ливии
В Бенгази хотят изучать русский язык
Русский язык будут изучать студенты университета Бенгази в Ливии. Преподавателей и студентов из России готовы принять здесь в конце года. Среди учащихся ливийского вуза растет интерес к российской культуре и истории. Как рассказал ректор вуза Эззэддин Юнис Эддресси, комплекс университета в Бенгази...
11 марта 2024
В Ливии произошёл крупный пожар после серии взрывов возле аэропорта Триполи
Крупный пожар произошёл после серии взрывов в южном пригороде ливийской столицы Триполи, недалеко от аэропорта. Об этом 10 марта сообщил портал Al Marsad. Уточняется, что возгорание произошло в районе Аль-Каримия в одном из помещений компании, специализирующейся на электромонтажных работах. Как...
11 марта 2024
В Ливии произошёл крупный пожар после серии взрывов возле аэропорта Триполи
Крупный пожар произошёл после серии взрывов в южном пригороде ливийской столицы Триполи, недалеко от аэропорта. Об этом 10 марта сообщил портал Al Marsad. Уточняется, что возгорание произошло в районе Аль-Каримия в одном из помещений компании, специализирующейся на электромонтажных работах. Как...
11 марта 2024
Россияне смогут проголосовать на выборах досрочно на 74 участках за рубежом
Количество избирательных участков для досрочного голосования на выборах президента России за рубежом увеличат с 67 до 74, заявил 6 марта журналистам член Центризбиркома Павел Андреев. Он сообщил, что в связи с обращениями от дипломатических ведомств планируют расширить проведение досрочного...
6 марта 2024
Захарова напомнила Британии о её колониализме и «вкладе» в войны
Министру обороны Великобритании Гранту Шэппсу стоило бы вспомнить о вкладе Лондона в войну на Корейском полуострове, утверждая, что Россия якобы была вынуждена просить помощи у Северной Кореи для продолжения спецоперации. Об этом 5 января заявила официальный представитель министерства иностранных...
6 января 2024
Более 60 беженцев утонули после кораблекрушения у берегов Ливии
Как минимум 61 человек утонул в результате кораблекрушения у берегов Ливии, сообщило ливийское отделение Международной организации по миграции (IOM) в социальной сети X (бывшая Twitter). «61 мигрант, в том числе женщины и дети, погиб после трагического кораблекрушения у берегов Ливии», — говорится...
17 декабря 2023
Более 60 беженцев утонули после кораблекрушения у берегов Ливии
Как минимум 61 человек утонул в результате кораблекрушения у берегов Ливии, сообщило ливийское отделение Международной организации по миграции (IOM) в социальной сети X (бывшая Twitter). «61 мигрант, в том числе женщины и дети, погиб после трагического кораблекрушения у берегов Ливии», — говорится...
17 декабря 2023
У берегов Турции сел на мель сухогруз
У побережья Турции в районе провинции Кастамону сел на мель сухогруз Vamos под флагом Камбоджи, передал 27 ноября телеканал A Haber. На борту судна находились 11 человек. Моряков эвакуировали с сухогруза. Эвакуацию осложнил сильный ветер. В Турции из-за шторма также получил повреждение теплоход...
27 ноября 2023
Россия всегда поддерживала легитимность в Ливии — Салех
Поддержка России необходима Ливии для помощи в утверждении легитимности парламента страны. Об этом рассказал «РИА Новости» спикер парламента Ливии Агила Салех. По словам Салеха, Россия с самого начала поддерживала легитимность в Ливии и уважает волю ливийцев. «Российско-ливийские отношения...
24 ноября 2023
Эрдоган пригрозил Западу масштабным религиозным конфликтом
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предостерёг западные страны от развязывания войны «креста с полумесяцем». Об этом он заявил 28 октября на масштабном митинге в поддержку Палестины в Стамбуле. «Вы хотите разжечь новую войну между крестом и полумесяцем? Если вы прилагаете для этого такие усилия...
29 октября 2023
Ангола отменила визы для туристов из России
Ангола ввела безвизовый режим с Россией с 29 сентября 2023 года, сообщил 3 октября «Известиям» посол РФ в Анголе Владимир Тараров. Инициативу выдвинул и принял Совет министров, который является главным исполнительным органом в республике. Отмечается, что между странами ведутся переговоры об...
3 октября 2023
В посольстве РФ в Ливии смеялись над предупреждениями властей США
Посольство России в Ливии с долей иронии отозвалось на сообщение о том, что власти США предостерегли главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара от сближения с Россией. О выпаде Белого дома рассказал телеканал Al-Hadath. Отмечается, что Хафтар и другие ливийские...
30 сентября 2023
Путин провёл встречу с командующим Ливийской национальной армии
Президент России Владимир Путин 28 сентября провёл в Кремле встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Да, мы подтверждаем эту встречу. Действительно, она имела место сегодня...
28 сентября 2023
Глава Ливийской национальной армии Хафтар посетил Россию
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар 26 сентября посетил Россию, он провёл переговоры в Минобороны РФ. Об этом говорится в заявлении Ливийской национальной армии. Отмечается, что визит Хафтара состоялся по приглашению России. В заявлении указано, что во главе встречающих...
26 сентября 2023
В Ливии со дна участка на берегу моря извлекли тела сразу 80 погибших
Тела сразу 80 погибших в результате наводнения удалось извлечь спасателям в результате сложной операции со дна участка на берегу моря в Ливии. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба МЧС России. Одну из самых сложных операций по эвакуации тел погибших провели российские спасатели совместно со...
22 сентября 2023