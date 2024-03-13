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Новости Сирии
Россия содействовала ЧВК «Вагнер» в Африке — Путин
В ходе операции в Африке Минобороны России оказывало поддержку частной военной компании «Вагнер», но лишь как группе из РФ. Об этом заявил глава государства Владимир Путин. Россия, по словам Путина, не лезла в Африку и не выдавливала оттуда Францию. Работать с РФ захотели сами африканские лидеры...
13 марта 2024
Львова-Белова сообщила о возвращении в Россию 32 детей из Сирии
В Россию из лагерей беженцев в Сирии при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой удалось вернуть 32 российских ребёнка. Об этом в ночь 10 марта сообщили в пресс-службе детского омбудсмена. К своим родственникам в Россию вернулись 20 мальчиков и 12...
10 марта 2024
Шесть человек подорвались на мине при сборе трюфелей в Сирии
При взрыве мины в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли шесть грибников, направлявшихся в пустыню для сбора трюфелей, сообщила радиостанция Sham FM. «Шесть человек погибли, двое пострадали в результате взрыва мины, заложенной вооруженными группировками, в районе деревни Харибша», — сообщили...
9 марта 2024
Шесть человек подорвались на мине при сборе трюфелей в Сирии
При взрыве мины в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли шесть грибников, направлявшихся в пустыню для сбора трюфелей, сообщила радиостанция Sham FM. «Шесть человек погибли, двое пострадали в результате взрыва мины, заложенной вооруженными группировками, в районе деревни Харибша», — сообщили...
9 марта 2024
Госдеп США ввёл санкции против ВКС России
Госдепартамент США внёс Воздушно-космические силы России в санкционный список. Соответствующее уведомление внешнеполитическое ведомство разместило в сборнике официальных документов американского правительства. Кроме того, в чёрном списке оказались ЧВК «Вагнер», россиянин Павел Шевелин, компания...
5 марта 2024
Асад: Зеленский в роли комедианта был успешнее, чем на посту президента
Глава киевского режима Владимир Зеленский в своей прошлой роли комедианта достиг больших успехов, чем на текущем посту. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу «Соловьёв Live», кадры которого были показаны в эфире телеканала «Россия-1» на платформе СМОТРИМ. «Он же (Зеленский...
4 марта 2024
Асад рассказал, кого поддержит Сирия на выборах президента России
Предпочтения Сирии на выборах президента России очевидны, поскольку для Дамаска имеет особое значение тот российский лидер, который помог дать отпор терроризму в Сирии, заявил 3 марта президент Сирии Башар Асад. Любые перемены в России сказались бы и на Сирии, а потому в Дамаске не относятся к...
3 марта 2024
Асад заявил, что решения Путина восстанавливают в мире баланс сил
Принятые президентом РФ Владимиром Путиным решения возвращают Россию на международную арену и восстанавливают баланс сил. Об этом 3 марта заявил президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу «Соловьёв Live». «Решения, принятые президентом Путиным, возвращают Россию на международную арену и...
3 марта 2024
ВКС РФ уничтожили в Алеппо лагерь боевиков, обстреливавший сирийские войска
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ разбили в сирийской провинции Алеппо не менее 25 террористов в лагере боевиков, причастных к обстрелам правительственных войск Сирии. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон. По информации замруководителя центра контр-адмирал Вадима...
3 марта 2024
Глава МИД России прибыл в Турцию для участия в дипломатическом форуме
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Турцию, чтобы принять участие в Анталийском дипломатическом форуме. Об этом 1 марта сообщила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что, кроме участия в...
1 марта 2024
По базе США на востоке Сирии выпустили четыре ракеты
Военная база США возле газового месторождения «Конико» в Сирии подверглась ракетной атаке, 19 февраля сообщило информационное агентство Mehr News со ссылкой на местный источник. Неизвестные ударили по объекту, который находится в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны, четырьмя ракетами. После...
19 февраля 2024
Минобороны сообщило о применении Киевом американского химического оружия
Украинская армия применила в декабре 2023 года на краснолиманском направлении в зоне СВО химические боеприпасы с американским веществом «Си-Эс», способным вызвать остановку сердца. Об этом 19 февраля рассказал на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении...
19 февраля 2024
Востоковед рассказал, кто мог стоять за атаками на газопровод в Иране
На территории Ирана действует множество организаций, которые имели технические возможности осуществить взрывы на линиях крупнейшего в стране газопровода. Об этом корреспонденту ИА Регнум 17 февраля заявил востоковед, политолог, старший преподаватель Базовой кафедры Института востоковедения РАН...
17 февраля 2024
Системы ПВО предотвратили шесть атак дронов на базу США в Сирии
Системы противовоздушной обороны (ПВО) возглавляемой США коалиции предотвратили шесть атак беспилотных летательных аппаратов на американскую базу в восточной части Сирии. Об этом 10 февраля сообщило агентство Reuters. Уточняется, что шесть беспилотников попытались атаковать американскую военную...
11 февраля 2024
МО Сирии подтвердило ракетную атаку на провинцию Дамаск со стороны Израиля
В ночь на 10 февраля Израиль совершил воздушную ракетную атаку на сирийскую столичную провинцию Дамаск. Об этом в субботу сообщили в министерстве обороны Сирии. «Сегодня приблизительно в 01:05 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот...
10 февраля 2024