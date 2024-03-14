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Новости Польши
Самолёт британского министра обороны лишился навигации под Калининградом
Системы GPS в самолёте, на котором министр обороны Британии Грант Шэппс с группой журналистов летел в Польшу, были нарушены Россией, когда борт пролетал мимо Калининградской области. Об этом написала британская газета The Times. Сигнал был заглушен 13 марта как на пути министра в Польшу, так и на...
14 марта 2024
Польша и Британия провели учения на границе с Калининградом
На военном полигоне в польском Ожише прошли совместные учения военнослужащих Польши и Великобритании, сообщается на сайте министерства национальной обороны республики. «В учебном центре Сухопутных войск в Ожише вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш и министр обороны Великобритании Грант Шэппс...
14 марта 2024
Эксперты прокомментировали слова Путина о польском походе на Украину
Если польские войска войдут на территорию нынешней Украины, киевский режим может потерять все земли, на которых будут находиться польские военнослужащие. Об этом 13 марта корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин, комментируя слова...
13 марта 2024
Двух украинских журналистов выслали из Польши за съёмки у границы с Россией
Польша депортировала двух украинских журналистов, задержанных за съёмку грузоперевозок на границе с Калининградской областью. Об этом сообщило издание Район. in. ua, на которое работали задержанные. Журналистов задержали 7 марта, а через два дня выслали из страны. Польские власти признали украинцев...
13 марта 2024
«Заткнем уши». Польские правители не простили папе «белый флаг» для Украины
Папа Римский Франциск в интервью швейцарской вещательной компании RSI обсудил ситуацию на Украине, что произвело эффект разорвавшейся бомбы. Причиной стал очередной призыв понтифика к переговорам по урегулированию конфликта. В ходе беседы понтифика спросили: «На Украине есть те, кто просит смелости...
13 марта 2024
Польские наёмники согласились вступить в ЧВК «Порошенко»
Находящиеся на территории Украины польские наёмники Майкл Киермач и Игорь Горняк в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом ( Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым ) согласились вступить в фиктивную частную военную компанию, якобы созданную бывшим президентом Украины Петром Порошенко...
13 марта 2024
В Польше большинство убежищ признали непригодными к использованию
У Польши нет службы гражданской обороны, планов эвакуации населения и системы оповещения о возможных атаках, при этом большинство укрытий и бомбоубежищ непригодны к использованию. Об этом газета Rzeczpospolita пишет 13 марта, ссылаясь на данные Национальной контрольной палаты (НКП). «Выводы...
13 марта 2024
Если Польша введёт войска на Украину, то не уйдёт оттуда никогда — Путин
Если власти Польши введут войска на Украину в надежде вернуть земли, которые считают своими, то они оттуда не уйдут. Такое мнение озвучил российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и «РИА Новости». Глава государства предположил, что ничем хорошим...
новость часа
13 марта 2024
Польские фермеры заблокировали движение фур на границе с Украиной
В Польше фермеры заблокировали на границе с Украиной въезд грузовиков на четырёх направлениях, заявил 12 марта представитель украинской госпогранслужбы (ГПСУ) Андрей Демченко. «Сейчас польские протестующие вообще не пропускают грузовики в сторону Польши в направлении пунктов пропуска «Шегини»...
12 марта 2024
Спикер сейма Польши заявил, что в случае войны его жена пойдёт на фронт
Спикер сейма Польши Шимон Холовня заявил, что в случае вступления страны в войну его жена пойдёт на фронт. В интервью порталу Tarnogorski.info Холовня рассказал, что его жена Уршула Бжезиньская-Холовня — офицер Военно-воздушных сил страны и пилот истребителя МиГ-29. «Моя жена отправится на фронт...
12 марта 2024
Байден не увидел необходимости в увеличении контингента США в Польше
В наращивании численности американских войск на границе в Польше нет необходимости, заявил президент США Джо Байден в ходе встречи с журналистами на военной базе Эндюс вблизи Вашингтона. «Нет необходимости в увеличении численности войск на польской границе», — процитировал американского лидера...
12 марта 2024
В Киеве объявили о капитуляции перед Варшавой
Украинские власти полностью капитулировали перед Польшей в борьбе за свои экономические интересы. Такое мнение высказал в интервью изданию «Экономические новости» украинский экономист Алексей Кущ. Аналитик отметил, что как только конфликт начался, Киев грозил Варшаве исками во Всемирную торговую...
12 марта 2024
Захарова объяснила нежелание НАТО принимать Украину в альянс
Украину не позвали в НАТО, поскольку у некоторых стран военно-политического блока есть явные претензии на западные территории Украины, а вступление Киева в альянс означало бы признание существующих границ. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель Министерства...
11 марта 2024
ЕК отказалась выполнить требования фермеров Польши по украинскому зерну
Требования фермеров Польши о запрете ввоза украинской сельхозпродукции отказалась выполнить Европейская комиссия (ЕК), так как Варшава уже запретила импорт в страну зерна с территории Украины в одностороннем порядке. Такое заявление сделал 10 марта замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в эфире...
11 марта 2024
Захарова потребовала от НАТО не отрицать факт отправки военных на Украину
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что после слов главы МИД Польши Радослава Сикорского об отправке войск ряда стран НАТО на Украину альянсу бессмысленно продолжать отрицать этот факт. «Дальше отпираться смысла нет», — сказала она в беседе с...
новость часа
10 марта 2024