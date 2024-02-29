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Новости Узбекистана
Подозреваемого в тройном убийстве в Подмосковье задержали в Казахстане
Казахстанские правоохранители задержали на юге страны гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве трёх человек в России. Об этом сообщили 29 февраля в пресс-службе МВД Казахстана. Мужчина задержан в Туркестанской области на пункте пропуска «Жибек-Жолы», он пытался пересечь границу, уточнили в...
29 февраля 2024
Подозреваемого в тройном убийстве в Подмосковье задержали в Казахстане
Казахстанские правоохранители задержали на юге страны гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве трёх человек в России. Об этом сообщили 29 февраля в пресс-службе МВД Казахстана. Мужчина задержан в Туркестанской области на пункте пропуска «Жибек-Жолы», он пытался пересечь границу, уточнили в...
29 февраля 2024
Школьники из 78 стран поучаствуют в программе Всемирного фестиваля
С 1 по 7 марта на Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ) пройдет специальная детская программа «Начнём будущее вместе». Участниками мероприятия станут школьники в возрасте от 14 до 17 лет. Организаторами мероприятий выступили «Движение первых» и Образовательный центр «Сириус». Председатель правления...
28 февраля 2024
В Узбекистане вынесли приговоры по делу о смерти 68 детей от сиропа
Приговор 23 обвиняемым по делу о смерти 68 детей от индийского сиропа против кашля вынес городской суд в Ташкенте. Все фигуранты признаны виновными, им назначены сроки до 20 лет, сообщили 26 февраля в пресс-службе Верховного суда Узбекистана. Рагвендре Пратару, директору индийской компании Quramax...
26 февраля 2024
Путин дал старт «Играм будущего» в Казани
Президент России Владимир Путин 21 февраля в Казани на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо» дал старт «Играм будущего». Президент обратился к главам республик, которые находятся на церемонии открытия «Игр будущего», попросив их сказать несколько слов по поводу этого события...
21 февраля 2024
Мирзиёев: в Узбекистане уверены в абсолютной победе Путина на выборах
В Узбекистане уверены, что на выборах президента России победит действующий глава государства Владимир Путин. Об этом заявил 21 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с российским лидером в Казани. Он выразил мнение о том, что народ России «уже проголосовал». «Мы считаем, что в...
21 февраля 2024
В Казани началась встреча Путина с президентом Узбекистана Мирзиёевым
В Казани началась встреча президента России Владимира Путина с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Путин поблагодарил президента Узбекистана за то, что он приехал на открытие международных соревнований «Игры будущего». Мероприятие получилось большое, в нём участвует 104 страны. «Я знаю...
21 февраля 2024
Путин прибыл в Казань
Президент России Владимир Путин прилетел в Казань, где он проведёт встречи с главами Киргизии, Узбекистана, Казахстана и других стран, а также примет участие в открытии международного турнира «Игры будущего». Кроме того, известно, что глава государства также посетит Казанский авиационный завод...
21 февраля 2024
Узбекистан намерен увеличить импорт газа из России в 3,5 раза
Узбекистан намерен увеличить импорт российского газа в 3,5 раза — до 32 млн куб. м. в сутки. Это следует из постановления правительства страны, которое имеется в распоряжении «Риа Новости». «Увеличение потребления природного газа до 32 млн куб. м.», — говорится в документе. Для наращивания объёмов...
21 февраля 2024
Президент Узбекистана примет участие в открытии «Игр будущего»
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приедет с рабочим визитом в Казань, где примет участие в торжественной церемонии открытия «Игр будущего». Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба лидера республики. «По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина президент Республики...
21 февраля 2024
Токаев посетит Россию 21 февраля
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит Россию с рабочим визитом. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба казахстанского лидера. «Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию для участия в церемонии открытия международного турнира «Игры...
20 февраля 2024
Посла Узбекистана в Москве Асадова вызвали в МИД России
Посол Узбекистана в Москве Ботиржон Асадов был вызван в МИД России, где ему был заявлен протест в связи с оскорбительными и неприемлемыми высказываниями ректора Университета журналистики Шерзода Кудратходжаева о гражданах, не владеющих узбекским языком, сообщила 14 февраля пресс-служба российского...
новость часа
14 февраля 2024
В РАН заявили об усилении конкуренции за мигрантов с Китаем, ЕС и ОАЭ
За последние годы конкуренция за трудовых мигрантов из стран СНГ обострилась, они всё чаще предпочитают уезжать на заработки в Китай, Евросоюз, ОАЭ и Катар, сообщила директор Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Марина Храмова. По...
10 февраля 2024
Валерий Меладзе перенёс ещё один концерт из-за смерти отца
В Узбекистане перенесли концерт Валерия Меладзе. Причиной стал недавний уход из жизни отца артиста. Об этом сообщил в Telegram-канале местный онлайн-сервис по реализации билетов. «В связи со смертью отца Валерия Меладзе концерт, который был запланирован на 22 января, переносится на 7 февраля...
22 января 2024
В Москве возбудили уголовное дело против главы узбекского землячества
В отношении главы узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова московские следователи завели уголовное дело по статье о возбуждении ненависти, сообщила 18 января пресс-служба Следственного комитета РФ. По данным следствия, в декабре 2023 года находившиеся на территории Московского региона...
19 января 2024