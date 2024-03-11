Зарубежные новости
Найти
Кавказ
Абхазия
Азербайджан
Грузия
Нагорный Карабах
Армения
Южная Осетия
Тихоокеанский регион
Австралия
Тонга
Папуа — Новая Гвинея
Самоа
Ниуэ
Новая Зеландия
Острова Кука
Вануату
Кирибати
Маршалловы острова
Науру
Фиджи
Палау
Соломоновы острова
Тувалу
Федеративные Штаты Микронезии
Западная Европа
Австрия
Ватикан
Люксембург
Европа
Италия
Андорра
Лихтенштейн
Монако
Бельгия
Испания
Нидерланды
Португалия
Ирландия
Кипр
Мальта
Сан-Марино
Северная Европа и Прибалтика
Великобритания
Северный Кипр
Германия
Франция
Швейцария
Африка
Алжир
Буркина-Фасо
Габон
Гвинея
Эритрея
Конго
Сан-Томе и Принсипи
Западная Сахара
Мавритания
Лесото
Марокко
Королевство Эсватини (Свазиленд)
Ливия
Танзания
Ангола
Бенин
Ботсвана
Бурунди
Гамбия
Гана
Гвинея-Бисау
Джибути
Замбия
Зимбабве
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Республика Конго
Кот-д’Ивуар
Либерия
Маврикий
Мадагаскар
Малави
Мали
Мозамбик
Намибия
Нигер
Руанда
Сейшелы
Сенегал
Судан
Сьерра-Леоне
Уганда
Чад
Экваториальная Гвинея
Южный Судан
Сомали
Сомалиленд
Коморские Острова
Того
Тунис
Эфиопия
Нигерия
Центральноафриканская Республика
ЮАР
Латинская Америка
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Барбадос
Белиз
Венесуэла
Уругвай
Гренада
Доминиканская Республика
Гайана
Боливия
Гаити
Гватемала
Гондурас
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Суринам
Тринидад и Тобаго
Чили
Эквадор
Сальвадор
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Люсия
Багамские Острова
Доминика
Пуэрто-Рико
Бразилия
Сент-Китс и Невис
Ямайка
Ближний Восток
Египет
Ближний Восток
Израиль
Катар
Кувейт
Палестина
Иордания
Иран
Йемен
Бахрейн
Саудовская Аравия
Ливан
ОАЭ
Ирак
Сирия
Оман
Турция
Балканы
Босния и Герцеговина
Греция
Молдавия
Приднестровье
Албания
Болгария
Северная Македония
Сербия
Словения
Хорватия
Румыния
Черногория
Восточная Европа
Венгрия
Белоруссия
Польша
Словакия
Украина
Чехия
Юго-Восточная Азия
Бруней
Восточный Тимор
Шри-Ланка
Китай
Тайвань
КНДР (Северная Корея)
Камбоджа
Таиланд
Лаос
Малайзия
Индонезия
Южная Корея
Сингапур
Мьянма
Филиппины
Вьетнам
Япония
Центральная Азия
Афганистан
Пакистан
Бутан
Мальдивы
Монголия
Бангладеш
Индия
Непал
Северная Европа и Прибалтика
Исландия
Дания
Норвегия
Швеция
Латвия
Литва
Финляндия
Эстония
Северная Америка
Канада
Мексика
США
Средняя Азия
Киргизия
Казахстан
Таджикистан
Узбекистан
Туркменистан
сортировать
по дате
по релевантности
Найден 641 материал
Новости Гаити
Посол ФРГ в Гаити покинул страну из-за беспорядков и переехал в Доминикану
Посол Германии в Гаити Петер Зауэр покинул страну из-за проблем с безопасностью и перебрался в соседнюю Доминиканскую Республику. Об этом 10 марта сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя МИД ФРГ. Уточняется, что посол и постоянный представитель Германии в Гаити покинули страну из-за...
11 марта 2024
США вывели часть сотрудников посольства в Гаити
Часть сотрудников посольства США на Гаити покинула здание. Силовики усилили охрану диппредставительства на фоне угрозы нападения со стороны банд, сообщили 10 марта в Южном командовании американской армии, сообщили агентство Reuters. Второстепенный персонал американского диппредставительства вывезли...
10 марта 2024
Ребята Джимми Барбекю. Кто устроил массовые беспорядки под носом у США
«Семь дней бедлама на Гаити», «Гаити скоро будет голодать», «Байден поддерживает непопулярного лидера Гаити и закапывает США в политическую яму», примерно так в последнюю неделю выглядят англоязычные новости из Карибского бассейна. Да, Гаити, того и гляди, победит Гондурас в номинации «страна как...
10 марта 2024
В США собрались отправить морпехов в Гаити
В США собрались отправить морскую пехоту в Гаити из-за ухудшения обстановки с безопасностью в стране, сообщило 9 марта издание Marine Corps Times. «Развёртывание взвода группы по борьбе с терроризмом морской пехоты — один из вариантов, который имеется у министерства обороны, если Госдеп запросит...
9 марта 2024
Гаити в огне. Банды напали на президентский дворец в Порт-о-Пренсе
Вооружённые банды начали крупномасштабное нападение на правительственные здания в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Атакам подверглись полицейское управление, министерство внутренних дел и президентский дворец, есть жертвы. В городе раздаются выстрелы и взрывы. С момента убийства президента Жовенеля...
9 марта 2024
Дворец президента Гаити атаковали бандиты, сообщили СМИ
Несколько административных зданий в столице Гаити, включая дворец президента страны, подверглись нападению банд. Об этом 9 марта сообщил телеканал ABC со ссылкой на источник. «Банды Гаити… вечером в пятницу [8 марта] начали крупномасштабное нападение на несколько правительственных зданий в...
9 марта 2024
Стрельба в аэропорту помешала приземлению самолёта премьера Гаити
Самолёт премьер-министра Гаити Ариэля Анри не смог совершить посадку в аэропорту Порт-о-Пренса из-за перестрелок между вооружёнными бандами и полицией. Об этом 5 марта сообщает агентство Associated Press. Премьер-министр Гаити возвращался на родину после визита в Кению. В период его отсутствия на...
6 марта 2024
Стрельба в аэропорту помешала приземлению самолёта премьера Гаити
Самолёт премьер-министра Гаити Ариэля Анри не смог совершить посадку в аэропорту Порт-о-Пренса из-за перестрелок между вооружёнными бандами и полицией. Об этом 5 марта сообщает агентство Associated Press. Премьер-министр Гаити возвращался на родину после визита в Кению. В период его отсутствия на...
6 марта 2024
В Гаити вооружённые люди предприняли попытку захвата главного аэропорта
Главный международный аэропорт в Гаити попытались захватить вооружённые люди. Об этом 4 марта сообщило Agence France-Presse (AFP). По данным агентства, вооружённые банды предприняли попытку взять под контроль главный международный аэропорт Гаити в Порт-о-Пренсе. Нападение на Международный аэропорт...
5 марта 2024
В Гаити вооружённые люди предприняли попытку захвата главного аэропорта
Главный международный аэропорт в Гаити попытались захватить вооружённые люди. Об этом 4 марта сообщило Agence France-Presse (AFP). По данным агентства, вооружённые банды предприняли попытку взять под контроль главный международный аэропорт Гаити в Порт-о-Пренсе. Нападение на Международный аэропорт...
5 марта 2024
На Гаити вооружённые люди напали на тюрьму и выпустили сотни заключённых
На Гаити члены вооружённых группировок напали на главную тюрьму в Порт-о-Пренсе и выпустили несколько сотен содержавшихся там заключённых. Об этом сообщил новостной портал Gazette Haiti. Отмечается, что атака произошла в момент отсутствия в стране премьер-министра Ариэля Анри, который в Кении...
3 марта 2024
На Гаити вооружённые люди напали на тюрьму и выпустили сотни заключённых
На Гаити члены вооружённых группировок напали на главную тюрьму в Порт-о-Пренсе и выпустили несколько сотен содержавшихся там заключённых. Об этом сообщил новостной портал Gazette Haiti. Отмечается, что атака произошла в момент отсутствия в стране премьер-министра Ариэля Анри, который в Кении...
3 марта 2024
На Гаити злоумышленники похитили семерых священнослужителей и прихожан
Как минимум шестерых прихожан и священнослужителя католической церкви похитили неизвестные на Гаити. Об этом сообщил местный новостной портал Haiti Libre. Инцидент произошёл в городе Порт-о-Пренс, все похищенные — мужчины, они являются членами одной католической общины. По предварительным данным...
24 февраля 2024
На Гаити злоумышленники похитили семерых священнослужителей и прихожан
Как минимум шестерых прихожан и священнослужителя католической церкви похитили неизвестные на Гаити. Об этом сообщил местный новостной портал Haiti Libre. Инцидент произошёл в городе Порт-о-Пренс, все похищенные — мужчины, они являются членами одной католической общины. По предварительным данным...
24 февраля 2024
Ангола отменила визы для туристов из России
Ангола ввела безвизовый режим с Россией с 29 сентября 2023 года, сообщил 3 октября «Известиям» посол РФ в Анголе Владимир Тараров. Инициативу выдвинул и принял Совет министров, который является главным исполнительным органом в республике. Отмечается, что между странами ведутся переговоры об...
3 октября 2023