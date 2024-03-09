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Найдено 36 материалов
Новости Палау
США выделят деньги тихоокеанским странам в обмен на военное присутствие
США окажут экономическую поддержку тихоокеанским островным государствам в обмен на эксклюзивное присутствие американских военных в этих странах, сообщило издание Financial Times. Американский Конгресс принял законопроект, позволяющий финансировать ключевые договорённости Вашингтона с тихоокеанскими...
9 марта 2024
США хотят использовать маленькие островные страны для борьбы с Китаем
Вашингтон близок к соглашению о расширении связей с двумя тихоокеанскими островными государствами для поддержания баланса в соперничестве США и Китая за влияние в регионе, сообщает 14 января Associated Press. 12 января США подписали меморандумы о взаимопонимании с Маршалловыми Островами и Палау...
15 января 2023
Главы МИД Южной Кореи и стран Тихого океана провели встречу в Сеуле
В южнокорейском городе Пусан состоялась встреча высокопоставленных дипломатов Южной Кореи и четырнадцати Тихоокеанских островных стран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Сообщается, что участники встречи обсудили пути укрепления...
26 октября 2022
Премьер Тувалу обещал Тайваню остаться его «надежным союзником»
Премьер-министр тихоокеанского островного государства Тувалу Каусеа Натано во время поездки на Тайвань пообещал «твердо стоять» на страже прочных связей двух стран, чем вызвал благодарность Тайваня в период растущего соперничества, когда Китай расширяет свое влияние в регионе, как передает...
5 сентября 2022
США и Великобритания создали альянс с Австралией, Новой Зеландией и Японией
Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония объявили о создании в Тихоокеанском регионе альянса Partners in the Blue Pacific (PBP), направленного на развитие эффективного сотрудничества и поддержки островных государств региона. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба Белого дома. «Сегодня...
25 июня 2022
В Филиппинское море зашёл отряд кораблей ВМФ России
В Филиппинское море, расположенное в западной части Тихого океана, для выполнения поставленных задач зашёл отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба ТОФ. «Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корабля управления «Маршал Крылов»...
17 июня 2022
Пять стран Микронезии отложили выход из Форума тихоокеанских островов
Микронезийские государства приостановили свои действия по выходу из Форума тихоокеанских островов (ФТО) до июня 2022 года, чтобы дать этой организации возможность урегулировать споры, возникшие год назад. Об этом в субботу сообщает радиостанция RNZ со ссылкой на совместное заявление лидеров пяти...
12 февраля 2022
Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире уже превышает 305 млн. Больше двух лет СМИ публикуют ежедневные сводки, подобные военным, о новых заразившихся и умерших. Новые волны пандемии, новые антиковидные требования, жизнь по новым правилам… «Вас спасёт вакцинация», — вторят друг...
25 января 2022
МИД Южной Кореи: Сеул и Нгерулмуд работают над возобновлением авиасообщения
Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел 16 ноября видеовстречу с государственным министром Палау Густавом Аитаро. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. По их словам, на встрече также присутствовал министр людских ресурсов, культуры...
17 ноября 2021
Южная Корея и Тихоокеанские островные страны обсудили пути сотрудничества
Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён принял участие в четвертой встрече представителей Южной Кореи и Тихоокеанских островных стран, состоявшейся 16 ноября в онлайн-формате. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства. Во встрече, которая проводится раз в три...
16 ноября 2021
Южная Корея и Тихоокеанские островные страны обсудят вопросы сотрудничества
16 ноября в формате видеоконференции пройдёт встреча министров иностранных дел Южной Кореи и Тихоокеанских островных стран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Во встрече, которая проводится раз в три года, примут участие...
12 ноября 2021
Суда Северной Кореи не прошли проверку безопасности — Yonhap
В 2020 году Северная Корея не прошла проверку безопасности судов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Комитета по Государственному портовому контролю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Согласно опубликованным данным, в ходе проверки 13 северокорейских судов были обнаружены дефекты по...
20 мая 2021
Пять стран Микронезии выходят из Форума тихоокеанских островов
Пять микронезийских государств объявили о выходе из Форума тихоокеанских островов (ФТО) после назначения бывшего премьер-министра Островов Кука Генри Пуна новым генеральным секретарём этой межправительственной организации. Об этом со ссылкой на совместное заявление лидеров пяти стран 9 февраля...
9 февраля 2021
Стали известны подробности о затонувшем у побережья Турции сухогрузе
Сухогруз «Арвин», который ранее затонул у берегов северной турецкой провинции Бартын, ходил под флагом Палау, а его экипаж в основном состоял из граждан Украины. Об этом 17 января сообщил губернатор данной провинции Синан Гюнер, его слова приводит Anadolu Ajansı. «Мы заявили, что судно находилось...
17 января 2021
Землетрясение произошло у берегов Палау
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3 в акватории Тихого океана у берегов островного государства Палау, сообщает Геологическая служба США. По ее данным, эпицентр землетрясения располагался по координатам 4,3117 градуса северной широты и 137,9775 градуса восточной долготы. Очаг...
3 января 2021