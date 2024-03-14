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Найдено 4234 материала
Новости Объединённых Арабских Эмиратов
Россия в 30 раз увеличила экспорт продукции АПК
Россия поставила исторический рекорд по экспорту продукции агропромышленного комплекса (АПК). По словам президента России Владимира Путина, этот показатель вырос в 30 раз. «В прошлом году доходы от экспорта составили 43,5 млрд долларов. Увеличение составило 30 раз — не в какие-то проценты, а в 30...
14 марта 2024
Нидерланды будут требовать экстрадиции арестованного в Дубае Квинси Промеса
Нидерланды будут требовать экстрадиции арестованного на основании так называемого «красного уведомления» в Дубае футболиста московского «Спартака» нидерландца Квинси Промеса. Об этом «РИА Новости» заявили в прокуратуре королевства. «Красное уведомление» — это запрос о поиске и временном аресте лица...
13 марта 2024
Футболиста «Спартака» Квинси Промеса арестовали в Дубае
Футболист московского «Спартака» нидерландец Квинси Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов, сообщает De Telegraaf. 32-летнего Промеса арестовали 13 марта в связи с запросом об экстрадиции из Нидерландов. Ему предстоит отбывать длительный тюремный срок за участие в торговле...
13 марта 2024
В ЕС ожидают мирового финансового кризиса из-за исков России к Euroclear
Ответные действия России на изъятие Еврокомиссией замороженных в Евросоюзе активов Центробанка РФ чреваты банкротством бельгийской площадки Euroclear. Соответствующим мнением в интервью агентству Reuters поделился неназванный европейский чиновник, занимающийся проблемой конфискации замороженных...
новость часа
13 марта 2024
Эксперт рассказал о последствиях возможного запрета импорта алюминия из РФ
Дополнительные эффекты любых новых ограничений на импорт алюминия из России для российской экономики не будут значительными. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 11 марта высказал первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Борис Копейкин, комментируя возможный...
11 марта 2024
США, Евросоюз и ОАЭ запустят морской гуманитарный коридор в Газу
Евросоюз, США, Кипр и ОАЭ договорились о запуске морского гуманитарного коридора в сектор Газа, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 8 марта во время визита на остров. «Сегодня мы сталкиваемся в Газе с гуманитарной катастрофой… Главным вызовом является доставка гуманитарной...
8 марта 2024
В Дубае ввели налог 20% для зарубежных банков
Правитель Дубая и премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум издал закон о ежегодном налоге в 20% для иностранных банков на территории эмирата. Об этом 8 марта заявили в пресс-службе дубайского правительства. Новый закон распространяется на все иностранные банки, в том числе в свободных...
8 марта 2024
Рублёву вернули 200 очков и призовые после скандала на турнире в Дубае
Российскому теннисисту Андрею Рублёву вернули 200 рейтинговых очков и призовые за выступление на турнире АТР 500 в Дубае. Таким образом Ассоциация теннисистов-профессионалов частично удовлетворила апелляцию пятой ракетки мира на техническое поражение, которое он получил в полуфинальном матче, когда...
4 марта 2024
Суд над Промесом в Дубае может пройти в закрытом режиме
Заседание суда по делу футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, задержанного в Дубае за местное правонарушение, может пройти в закрытом режиме без прессы и публики. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в прокуратуре Дубая. По словам собеседника агентства, для таких случаев, как у Промеса...
4 марта 2024
Промес находится под домашним арестом в ОАЭ, сообщили СМИ
Голландский форвард московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес находится в ОАЭ под домашним арестом. Об этом 4 марта сообщил портал NRC. nl. По информации источника, футболиста могут экстрадировать в Нидерланды, где он признан виновным по делу о контрабанде наркотиков. Как сообщало ИА...
4 марта 2024
Футболист «Спартака» Квинси Промес покинул полицейский участок в Дубае
Футболист московского «Спартака» Квинси Промес, ранее задержанный в ОАЭ, покинул полицейский участок в Дубае, передаёт 1 марта «РИА Новости» со ссылкой на осведомлённый источник в полиции. «Его нет в полицейском участке», — сказал собеседник издания. Как сообщало ИА Регнум ранее, 14 февраля суд...
1 марта 2024
Рублёву присудили техническое поражение за оскорбление арбитра
Российскому теннисисту, пятой ракетке мира Андрею Рублёву присудили техническое поражение в полуфинале турнира категории АТР 500 в Дубае против представителя Казахстана Александра Бублика. «Встреча была прервана в пользу Бублика. Россиянин после одного из розыгрышей подбежал к линейному арбитру, не...
1 марта 2024
Теннисиста Рублёва сняли с полуфинала турнира в Дубае за оскорбление судьи
Российского теннисиста, пятую ракетку мира Андрея Рублёва дисквалифицировали с матча полуфинала турнира категории ATP-500 в Дубае. Причиной стал мат в адрес линейного судьи во время окончания третьего сета, сообщают журналисты. Отмечается, что во время игры с 23-й ракеткой мира из Казахстана...
новость часа
1 марта 2024
Футболиста «Спартака» Квинси Промеса задержали в Дубае
Футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса задержали в Дубае и доставили в полицейский участок. Об этом 1 марта сообщили в полиции Дубая. «Подданный Нидерландов Квинси Промес был задержан вчера и доставлен в полицейский участок «Аль-Хаванидж», — приводит ТАСС слова представителя полиции...
1 марта 2024
Нападающего «Спартака» Промеса не пустили на командный борт в Дубае
Нидерландского нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса не пустили на самолёт, и он не смог улететь из Дубая в Россию вместе с остальной командой. По данным портала Metaratings, причины, по которым 32-летнего нападающего «красно-белых» не пустили на борт воздушного судна...
29 февраля 2024