Зарубежные новости
Найти
Кавказ
Абхазия
Азербайджан
Грузия
Нагорный Карабах
Армения
Южная Осетия
Тихоокеанский регион
Австралия
Тонга
Папуа — Новая Гвинея
Самоа
Ниуэ
Новая Зеландия
Острова Кука
Вануату
Кирибати
Маршалловы острова
Науру
Фиджи
Палау
Соломоновы острова
Тувалу
Федеративные Штаты Микронезии
Западная Европа
Австрия
Ватикан
Люксембург
Европа
Италия
Андорра
Лихтенштейн
Монако
Бельгия
Испания
Нидерланды
Португалия
Ирландия
Кипр
Мальта
Сан-Марино
Северная Европа и Прибалтика
Великобритания
Северный Кипр
Германия
Франция
Швейцария
Африка
Алжир
Буркина-Фасо
Габон
Гвинея
Эритрея
Конго
Сан-Томе и Принсипи
Западная Сахара
Мавритания
Лесото
Марокко
Королевство Эсватини (Свазиленд)
Ливия
Танзания
Ангола
Бенин
Ботсвана
Бурунди
Гамбия
Гана
Гвинея-Бисау
Джибути
Замбия
Зимбабве
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Республика Конго
Кот-д’Ивуар
Либерия
Маврикий
Мадагаскар
Малави
Мали
Мозамбик
Намибия
Нигер
Руанда
Сейшелы
Сенегал
Судан
Сьерра-Леоне
Уганда
Чад
Экваториальная Гвинея
Южный Судан
Сомали
Сомалиленд
Коморские Острова
Того
Тунис
Эфиопия
Нигерия
Центральноафриканская Республика
ЮАР
Латинская Америка
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Барбадос
Белиз
Венесуэла
Уругвай
Гренада
Доминиканская Республика
Гайана
Боливия
Гаити
Гватемала
Гондурас
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Суринам
Тринидад и Тобаго
Чили
Эквадор
Сальвадор
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Люсия
Багамские Острова
Доминика
Пуэрто-Рико
Бразилия
Сент-Китс и Невис
Ямайка
Ближний Восток
Египет
Ближний Восток
Израиль
Катар
Кувейт
Палестина
Иордания
Иран
Йемен
Бахрейн
Саудовская Аравия
Ливан
ОАЭ
Ирак
Сирия
Оман
Турция
Балканы
Босния и Герцеговина
Греция
Молдавия
Приднестровье
Албания
Болгария
Северная Македония
Сербия
Словения
Хорватия
Румыния
Черногория
Восточная Европа
Венгрия
Белоруссия
Польша
Словакия
Украина
Чехия
Юго-Восточная Азия
Бруней
Восточный Тимор
Шри-Ланка
Китай
Тайвань
КНДР (Северная Корея)
Камбоджа
Таиланд
Лаос
Малайзия
Индонезия
Южная Корея
Сингапур
Мьянма
Филиппины
Вьетнам
Япония
Центральная Азия
Афганистан
Пакистан
Бутан
Мальдивы
Монголия
Бангладеш
Индия
Непал
Северная Европа и Прибалтика
Исландия
Дания
Норвегия
Швеция
Латвия
Литва
Финляндия
Эстония
Северная Америка
Канада
Мексика
США
Средняя Азия
Киргизия
Казахстан
Таджикистан
Узбекистан
Туркменистан
сортировать
по дате
по релевантности
Найдено 3266 материалов
Новости Вьетнама
Россия в 30 раз увеличила экспорт продукции АПК
Россия поставила исторический рекорд по экспорту продукции агропромышленного комплекса (АПК). По словам президента России Владимира Путина, этот показатель вырос в 30 раз. «В прошлом году доходы от экспорта составили 43,5 млрд долларов. Увеличение составило 30 раз — не в какие-то проценты, а в 30...
14 марта 2024
ВС России захватили в Авдеевке технику США времён Вьетнамской войны
Российские военнослужащие Центральной группировки войск в ходе штурма Авдеевки захватили уцелевшие образцы иностранной техники, включая американский бронетранспортёр М-113 времён Вьетнамской войны. Также бойцы обнаружили турецкий и британский бронеавтомобили, рассказал журналистам замкомандира...
новость часа
3 марта 2024
Находящаяся под санкциями компания из РФ выиграла иск на более чем $500 млн
Российская компания «Силовые машины», против которой США ввели санкции ещё в 2018 году, выиграла судебный иск против вьетнамской государственной корпорации Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam). Об этом сообщил журналистам осведомленный источник. Отмечается, что речь идёт о первой публичной...
12 февраля 2024
Хуситы пригрозили США «новым Вьетнамом» при наземной атаке на Йемен
В случае начала США наземной операции на территории Йемена, американские военные могут оказаться в более сложной ситуации, чем во времена конфликтов в Афганистане и Вьетнаме. Об этом 5 февраля заявил высокопоставленный представитель движения «Ансар Алла» (хуситы) Мухаммед Али аль-Хуси в интервью...
5 февраля 2024
В США предсказали Байдену новые проблемы из-за Украины
В преддверии ноябрьских выборов президент США Джо Байден может столкнуться с новыми проблемами из-за поддержки Украины, заявил американский правозащитник Фил Уилайто. «Что касается президентских выборов, то финансирование конфликта на Украине со стороны США является ещё одной причиной, почему у...
17 января 2024
Самолёт Су-22 ВВС Вьетнама потерпел крушение в ходе тренировочного полёта
Истребитель-бомбардировщик Су-22 Военно-воздушных сил Вьетнама разбился в ходе тренировочного полёта в центральной вьетнамской провинции Куангнам. Об этом 9 января сообщили в министерстве национальной обороны страны. Приписанный к 929-му полку 372-й дивизии ВВС Су-22 с бортовым номером 5880...
9 января 2024
Самолёт Су-22 ВВС Вьетнама потерпел крушение в ходе тренировочного полёта
Истребитель-бомбардировщик Су-22 Военно-воздушных сил Вьетнама разбился в ходе тренировочного полёта в центральной вьетнамской провинции Куангнам. Об этом 9 января сообщили в министерстве национальной обороны страны. Приписанный к 929-му полку 372-й дивизии ВВС Су-22 с бортовым номером 5880...
9 января 2024
Белоруссия стала крупнейшим должником России
Белоруссия по состоянию на конец 2022 года стала лидером по объему долгов перед Россией, следует из данных Всемирного банка. Отмечается, что иностранные государства и их резиденты к концу 2022 года задолжали РФ в общей сложности 28,9 млрд долларов, данная сумма увеличилась на 2,3 млрд долларов. При...
2 января 2024
На Украине обиделись из-за успеха россиянки на конкурсе «Мисс Земля»
Украинскую участницу международного конкурса красоты «Мисс Земля» Анастасию Фейер лишили экранного времени и «заставили» делить сцену с соперницей из России Дарьей Луконькиной, утверждает украинское издание «Обозреватель». Россиянка заняла восьмое место по итогам суперфинала, проходившего 22...
23 декабря 2023
В конкурсе «Мисс Земля» победила участница из Албании
В международном конкурсе красоты «Мисс Земля» во Вьетнаме победила представительница Албании Дрита Зири. Итоги состязания красавиц объявили в прямом эфире на YouTube. Титул «Мисс Воздух» получила филиппинка Ильяна Адуана, корона «Мисс Огонь» досталась представительнице Таиланда Коре Блиалулт, а...
22 декабря 2023
Всемирный банк назвал страны с наибольшей задолженностью перед Россией
В 2022 году общая задолженность иностранных государств перед Россией достигла примерно 28,9 млрд долларов. Об этом говорится в новом ежегодном отчёте Всемирного банка (ВБ). По сравнению с годом ранее рост составил 8,7% (2,3 млрд долларов). На конец прошлого года непогашенная задолженность перед...
15 декабря 2023
В США заявили о провале с обучением военнослужащих ВСУ
Американские инструкторы тренировали украинских военнослужащих перед контрнаступлением ВСУ по образцу армии США, как это делалось в Афганистане, Ираке или Вьетнаме, но этот подход оказался безуспешным. Об этом 11 декабря написала газета New York Times со ссылкой на источники в США и на Украине...
12 декабря 2023
США рискуют устроить себе на Украине «второй Вьетнам», заявил Нарышкин
Соединённые Штаты Америки рискуют устроить себе на Украине «второй Вьетнам», с которым придётся иметь дело каждой новой американской администрации до тех пор, пока Белый дом не возглавит здравомыслящий человек. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в статье для журнала...
7 декабря 2023
Корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» зашёл в Южно-Китайское море
Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота прошёл Сингапурский пролив и зашёл в Южно-Китайское море. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ. «Экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота преодолел Сингапурский пролив...
новость часа
5 декабря 2023
Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит во Вьетнам
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России завершил деловой визит в международный порт Камрань вьетнамской провинции Кханьхоа и взял курс на Филиппины, сообщили в пресс-службе ТОФ. Отмечается, что 2–3 декабря российские военные встретились с командованием четвёртого военно-морского...
4 декабря 2023