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Найдено 4785 материалов
Новости Норвегии
Норвегия решила довести оборонные расходы до 2% ВВП уже в 2024 году
Правительство Норвегии намерено довести расходы на оборону королевства до 2% от его ВВП уже в 2024 году, а не в 2026 году, как планировалось ранее, заявил 14 марта премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, слова которого приводит вещательная корпорация NRK. «Правительство выйдет на установленный НАТО...
14 марта 2024
Эксперт рассказал о последствиях возможного запрета импорта алюминия из РФ
Дополнительные эффекты любых новых ограничений на импорт алюминия из России для российской экономики не будут значительными. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 11 марта высказал первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Борис Копейкин, комментируя возможный...
11 марта 2024
Названы главные торговые партнёры России в Европе
В 2023 году главными торговыми партнёрами России в Европе стали Белоруссия, Германия и Нидерланды, на долю которых пришлась совокупно почти половина товарооборота. Это следует из данных Федеральной таможенной службы и национальной статистики других государств, которые 10 марта привело «РИА Новости»...
10 марта 2024
Сбежавшего из РПЛ легионера Нормана наказали в саудовской лиге за плевок
Норвежский полузащитник саудовского футбольного клуба «Аль-Раед» Матиас Норманн, ранее покинувший Россию, во время матча плюнул в соперника, за что его дисквалифицировали на шесть матчей чемпионата страны. Об этом 7 марта сообщило издание Nettavisen. Игра состоялась 29 февраля. Норманн плюнул в...
7 марта 2024
СК объявил в розыск около 700 воюющих на стороне ВСУ наёмников
Следственный комитет России объявил в розыск около 700 воюющих на стороне украинской армии наёмников. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что ранее председатель СК Александр Бастрыкин провел совещание в Донецке, в ходе которого обсуждали расследование и результаты...
7 марта 2024
В Норвегии поразились стойкости экономики России
Экономика России, несмотря на направленные на её подавление санкции со стороны Запада, находится в хорошем состоянии, заявила обозреватель норвежского телерадиовещателя NRK Сесилия Лангам Беккер. Как заявила Беккер, её крайне удивил тот факт, что в 2023 году экономика России выросла на 3,6%, в то...
24 февраля 2024
МИД высказался о планах Британии и Латвии создать «коалицию дронов»
Британские власти стремятся усилить уровень конфликта на Украине, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в заявлении, опубликованном 21 февраля на сайте ведомства. Об этом свидетельствуют планы Запада создать так называемую «коалицию дронов», о которой 15 февраля заявило...
21 февраля 2024
В Норвегии отреагировали на возможный выход России из Арктического совета
Норвегия, председательствующая в Арктическом совете, будет сожалеть о выходе России из объединения в случае принятия такого решения. Об этом заявила 15 февраля советник по связям с общественностью норвежского МИД Марикен Бруусгор Харбиц. Она подчеркнула, что цель Норвегии — сохранить Арктический...
15 февраля 2024
Политолог объяснил приостановку РФ внесения взносов в Арктический совет
Арктический совет, в который входит большинство недружественных по отношению к России стран, выступает в качестве антироссийского инструмента, при этом у России есть все технические инструменты для защиты своего суверенитета на территории Арктики. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 января заявил...
14 февраля 2024
Глава минобороны Норвегии призвал готовиться к возможной войне с Россией
Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам призвал сограждан готовиться к возможной войне с Россией после завершения военной операции на Украине. Об этом 10 февраля сообщает финская газета Iltalehti, цитируя слова норвежского главы минобороны. «Мы должны понимать, что войной на Украине это не...
10 февраля 2024
Глава минобороны Норвегии Грам призвал готовиться к войне с Россией
Глава министерства обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам призвал страну готовиться к возможному военному конфликту с Россией по окончании специальной военной операции. Его слова 7 февраля привела газета Iltalehti. «Норвегия и силы обороны должны подготовиться к возможному конфликту. Мы должны быть в...
10 февраля 2024
МИД указал на риск эскалации из-за учений НАТО в Скандинавии
Военные учения Североатлантического альянса Nordic Response могут привести к эскалации и не останутся без ответа со стороны России. Об этом 7 февраля на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. «Очередные милитаристские действия норвежских властей...
7 февраля 2024
Арктический совет рискует остаться без России
Если деятельность Арктического совета (АС) не будет соответствовать интересам России, то российская сторона не исключает выхода из этого объединения, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Николай Корчунов в интервью «Интерфакс». Такой приём дипломат назвал одной из опций...
6 февраля 2024
В МИД не исключили выхода России из Арктического совета
Российская сторона не исключает выхода из Арктического совета в случае, если его деятельность не будет соответствовать интересам России. Об этом 6 февраля заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Николай Корчунов. «Мы исходим из того, что у нас в наличии должны быть все...
новость часа
6 февраля 2024
Мэр Тронхейма выступил против участия российских лыжников на ЧМ в Норвегии
Мэр Тронхейма Кент Ранум выступил против участия российских лыжников на Чемпионате мира в Норвегии в 2025 году, сообщил портал VG. «Россия нежелательна как страна-участница вам не рады в Тронхейме во время чемпионата мира», — заявил Ранум. В феврале 2025 года Норвегия примет чемпионат мира по...
5 февраля 2024