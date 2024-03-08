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Найдено 1792 материала
Новости Кипра
США, Евросоюз и ОАЭ запустят морской гуманитарный коридор в Газу
Евросоюз, США, Кипр и ОАЭ договорились о запуске морского гуманитарного коридора в сектор Газа, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 8 марта во время визита на остров. «Сегодня мы сталкиваемся в Газе с гуманитарной катастрофой… Главным вызовом является доставка гуманитарной...
8 марта 2024
Россияне смогут проголосовать на выборах досрочно на 74 участках за рубежом
Количество избирательных участков для досрочного голосования на выборах президента России за рубежом увеличат с 67 до 74, заявил 6 марта журналистам член Центризбиркома Павел Андреев. Он сообщил, что в связи с обращениями от дипломатических ведомств планируют расширить проведение досрочного...
6 марта 2024
Александр Кокорин забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Кипра
Российский нападающий кипрского клуба «Арис» Александр Кокорин 18 февраля забил самый быстрый гол в истории чемпионатов этой страны. В матче «Ариса» против АЕЛ в рамках 26-го тура чемпионата страны Кокорин забил уже на 12-й секунде. Спустя пять минут он отправил в сетку ворот соперников ещё один...
18 февраля 2024
Президент ФРГ отреагировал на заявление Трампа о НАТО
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал безответственными высказывания экс-главы Белого дома Дональда Трампа об отказе помогать странам Североатлантического альянса, которые не выполняют требования по расходам на оборону. Об этом глава ФРГ заявил во время визита в Никосию. «Эти...
12 февраля 2024
Украинского пенсионера с €455 тыс. задержали в аэропорту Мюнхена
В аэропорту города Мюнхена задержали украинского пенсионера, который вёз €455 тыс., сообщил немецкий таблоид Bild. На досмотре он сообщил, что везёт 300 евро. В зоне посадки к мужчине подошёл человек и передал ему небольшой чемодан. Силовики решили проверить его. В нём оказались пачки купюр по 20 и...
27 января 2024
Кипр отказался выдать США россиянина Артура Петрова
Суд Кипра отказался экстрадировать в США гражданина России Артура Петрова, обвиняемого американской стороной в незаконном экспорте микроэлектроники. Решение 26 января вынес окружной суд Ларнаки. «Это, безусловно, позитивное развитие событий», — сказал Петров в интервью ТАСС. Как сообщало ИА Регнум...
26 января 2024
РФ запретила въезд должностным лицам Кипра за провокацию против журналиста
Должностным лицам Республики Кипр, причастным к провокации против одного из российских журналистов и одного из сотрудников посольства РФ на Кипре, запрещён въезд в Россию, сообщили 18 января в МИД РФ. «В рамках демарша в МИД России 18 января Посол Кипра в Москве был проинформирован об ответных...
18 января 2024
На Кипре сообщили о массовом уходе российских компаний из страны
Кипр начали покидать крупные российские компании, что может негативно сказаться на финансовом секторе услуг страны. Об этом сообщает кипрская газета Phileleftheros. «Российские гиганты массово уходят — более 10 компаний ушли навсегда», — сказано в заголовке статьи. В публикации говорится, что на...
17 января 2024
Покинувшая Россию Пугачёва нашла новое место жительства
Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин ( физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) нашли новое место жительства. Они планируют уехать с Кипра и перебраться в Лондон. Об этом со ссылкой на знакомого певицы сообщило «KP.RU». Сейчас супруги находятся...
13 декабря 2023
Турция выдаст России рецидивиста Витю Пана
Турция экстрадирует в Россию объявленного в розыск Интерполом Виктора Панюшина, в преступной среде он известен под кличкой Витя Пан. Мужчина был задержан в июне на территории непризнанного Северного Кипра (ТРСК). Подробности рассказал телеканал Habertürk. По заключению Совета министров ТРСК...
9 декабря 2023
На Кипре предписали банкам прекратить операции с российским рублём
Правительство Кипра дало указание банкам прекратить все операции в рублях в рамках «профилактических мер». Об этом 5 декабря написала местная газета Politis. Отмечается, что такое решение было принято после того, как США направили на остров группу правоохранителей, в том числе из ФБР и Агентства по...
5 декабря 2023
Пугачёвой стало плохо во время шопинга на Кипре
Певица Алла Пугачёва почувствовала себя плохо в одном из магазинов на Кипре. Об этом сообщает МК.RU, ссылаясь на очевидца. «Алла Борисовна плохого самочувствия даже не скрывала. Жаловалась продавцу на здоровье», — приводит газета слова одного из посетителей магазина. Собеседник отметил, что...
5 декабря 2023
Пугачёву и Галкина* засняли на прогулке на Кипре
Советскую и российскую эстрадную певицу Аллу Пугачёву и её мужа — комика и телеведущего Максима Галкина* (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заметили гуляющими на Кипре. Кадры их прогулки опубликовал Telegram-канал «Самые сливки». Супружеская чета гуляла под ручку. Их заметили...
1 декабря 2023
Пугачёву заметили возле монастыря на Кипре
Певицу Аллу Пугачёву заметили около Киккского монастыря на Кипре. Она вышла из дверей монастыря вместе с сыном и сопровождавшей их женщиной. В ролике, опубликованном «РИА Новости», видно, что она коротко переговорила со спутницей, а затем начала общаться с ребёнком. Как сообщало ИА Регнум, Пугачёва...
17 ноября 2023
Галкина* и Пугачёву заметили на Кипре
Певицу Аллу Пугачёву и её мужа комика Максима Галкина* (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) увидели гуляющими в городе Лимасоле на Кипре. Информацией и кадрами поделилось издание «СтарХит». Пугачёва и Галкин держались за руки, а их сопровождала женщина, предположительно, помощница...
16 ноября 2023