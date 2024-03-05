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Найдено 1615 материалов
Новости Судана
Соглашение о базе ВМФ РФ в Судане рассмотрит новый парламент
Соглашение о строительстве в Судане российской военно-морской базы будет рассматривать новый парламент страны, который будет сформирован после выборов в текущем году. Об этом 5 марта на полях Дипломатического форума в Анталье сообщил министр иностранных дел Судана Али Садик Али. «Мы придерживаемся...
5 марта 2024
В Судане опровергли запрос Ирана на строительство базы ВМС
Иран не обращался к Судану по поводу строительства своей военно-морской базы в стране, сообщил 3 марта «РИА Новости» глава МИД Судана Али Садик Али. «Иран никогда не обращался к Судану с запросом о строительстве своей базы ВМС», — сказал он. Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на...
3 марта 2024
Армия ЦАР при поддержке России отразила атаку суданских боевиков
Войска Центрально-Африканской Республики (ЦАР) при поддержке России отразили атаку суданских боевиков около горнодобывающего объекта в префектуре Вакага на севере страны, оповестила радиостанция ЦАР Lengo Songo. «Вооружённые силы ЦАР и их российские союзники отразили нападение вооружённых бандитов...
4 февраля 2024
Пентагон отменил учения с военными шести стран Африки
Пентагон отказался от совместных учений с военными шести стран Африки ― Буркина-Фасо, Эритреи, Эфиопии, Мали, Нигера и Судана, намерение провести которые по состоянию на 20 декабря ещё было в планах оборонного ведомства. Об этом в ответ на запрос Washington Post заявили в пресс-службе министерства...
28 января 2024
В силах быстрого реагирования Судана заявили, что готовы к прекращению огня
Суданские силы быстрого реагирования (СБР) начали подготовку к прекращению огня и открыты к переговорам с армией страны, сказано в опубликованной 2 января декларации СБР. «Силы быстрого реагирования начали подготовку к немедленному прекращению враждебных действий без предварительных условий через...
новость часа
2 января 2024
В Судане сообщили о гибели украинских наёмников в результате перестрелки
На военной базе Вади Сейдна в Хартуме между украинскими наёмниками и военнослужащими вооруженных сил Судана произошёл конфликт, который перерос в масштабную перестрелку с жертвами, передаёт 15 октября портал Al-Mashhad Al-Yemeni. По этим данным, поводом для конфликта, а потом и перестрелки стали...
15 октября 2023
Киев не разрешил Будапешту отправить украинское зерно в Африку
Венгерское руководство обвинило Киев в препятствиях, создаваемых украинскими властями, по отправке сельхозпродукции в Судан. Об этом 20 сентября заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях Генассамблеи ООН. Он сообщил, что венгерское правительство в прошлом году решило выделить...
20 сентября 2023
Детей-беженцев в Британии поместили в тюрьму с осуждёнными за изнасилования
Детей-беженцев, прибывающих в Великобританию на лодках без сопровождения взрослых, помещают в тюрьму для взрослых, где содержится значительное число осуждённых за сексуальные преступления, сообщил The Guardian. «В большинстве случаев речь идет о суданских или южносуданских детях, которые прибыли в...
27 августа 2023
США обвинили Судан в запрете представителю ООН выступить в Совбезе
Власти Судана якобы пригрозили свернуть миссию Организации Объединенных Наций в этой африканской стране, если на заседании Совета Безопасности выступит специальный представитель генсека ООН по Судану Фолькер Пертес. Об этом заявила журналистам постоянный представитель США при всемирной организации...
9 августа 2023
В МИД РФ сообщили об эвакуации граждан и сотрудников посольства в Судане
Часть сотрудников посольства России в Судане, а также граждане РФ, обратившиеся с соответствующим запросом, эвакуированы из Судана, сообщили 1 августа в МИД РФ. «В связи с высокими рисками безопасности в условиях продолжающихся боестолкновений в Судане осуществлён вывоз из г. Порт-Судан части...
1 августа 2023
Эритрея обвинила ЕС в захвате российских удобрений
Удерживание российских удобрений в портах ЕС — это игра человеческими жизнями, никаких объективных причин, чтобы не пускать грузы в африканские страны, нет, заявила 26 июля постоянный представитель Эритреи при ООН София Тесфамариам. Комментируя заявление президента России Владимира Путина о том...
26 июля 2023
В аэропорту Судана разбился самолёт, есть жертвы
В международном аэропорту города Порт-Судан разбился самолёт, сообщил 23 июля телеканал Al-Hadath со ссылкой на суданскую армию. «Девять человек, в том числе четыре солдата, погибли в результате крушения гражданского транспортного самолёта в аэропорту Порт-Судан», — передаёт телеканал. В заявлении...
23 июля 2023
ООН назвала главных бенефициаров зерновой сделки
В рамках зерновой сделки, целью которой является оказание помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки, беднейшие страны получили только 2,3% от всех поставок, основной объём украинской агропродукции пришёлся на страны Евросоюза, в частности Испанию. Туда направили 38%. Это следует...
15 июля 2023
Путин обсудил с президентом Алжира ситуацию на Украине
Тему вооружённого конфликта на Украине президент России Владимир Путин обсудил 15 июня в Кремле с алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном. Об этом Путин заявил по итогам встречи в Кремле. «Со своей стороны изложил алжирскому коллеге российское видение первопричин конфликта и оценки текущей...
15 июня 2023
США и Саудовская Аравия увидели прогресс в конфликте в Судане
Выступающие в качестве посредников между сторонами суданского конфликта США и Саудовская Аравия положительно оценили 24-часовое перемирие, действовавшее с 10 июня. Об этом говорится в совместном заявлении Вашингтона и Эр-Рияда. «Вооружённые силы Судана и силы быстрого реагирования во время действия...
12 июня 2023