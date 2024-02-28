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Найдено 329 материалов
Новости Чада
Группа военных в столице Чада направилась к президентскому дворцу
Группа военных пытается взять под контроль президентский дворец в столице Чада городе Нджамене, сообщает местное издание TchadOne в соцсети Х. В материале отмечается, что в результате столкновений у обеих сторон есть потери. Ранее в этот же день сообщалось о передвижении танков и бронетехники в...
28 февраля 2024
Новый поворот в Африке: «французский жандарм» переходит на сторону России
24 января президент Чада Махамат Идрис Деби прилетел в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Для общества в самом Чаде, для всего субрегиона и для Франции, которая сохраняет влияние в Нджамене, визит чадского лидера в Москву носит большое символическое и стратегическое...
24 января 2024
Путин заявил, что Россия готова помочь со стабилизацией обстановки в Чаде
Россия внимательно наблюдает за тем, что происходит в Чаде, заявил президент РФ Владимир Путин 24 января на встрече с президентом переходного периода африканской республики Махаматом Идрисом Деби в Москве. «Мы с большой тревогой следили за тем, что происходило с точки зрения борьбы с...
24 января 2024
Путин и президент Чада начали переговоры в Кремле
Президент России Владимир Путин и президентом переходного периода Республики Чад Махамат Идрис Деби начали переговоры в Кремле. Российский лидер на встрече с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби заявил, что в Москве внимательно наблюдают за ситуаций в стране и с тревогой следят за...
24 января 2024
Путин проведёт переговоры с президентом Чада
Президент России Владимир Путин 24 января проведёт переговоры с коллегой из Чада Махаматом Идрисом Деби, который посетит страну с официальным визитом, сообщили в пресс-службе Кремля. «Планируется обсудить перспективы развития российско-чадских отношений в различных областях», — говорится в...
23 января 2024
В Нигере открыли границы с пятью соседними государствами
В Нигере вновь открыли границы с Алжиром, Ливией, Мали, Чадом и Буркина-Фасо. Власти закрывали их после государственного переворота, сообщило Agence France-Presse. «Сухопутные и воздушные границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом вновь открыты с сегодняшнего дня», — ссылается издание на...
2 августа 2023
Миру предсказали появление всё большего числа голодающих стран
В ближайшие 10 лет мировой спрос на сельскохозяйственную продукцию вырастет на 15%, считает Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом она заявила корреспонденту ИА Регнум, отвечая на вопрос, сбудется ли прогноз учёных, обнародованный Guardian, согласно которому...
22 июля 2023
Чад закрыл границу с Суданом из-за столкновений в соседней стране
Правительство Чада приняло решение о закрытии государственной границы с Суданом, а также призвало граждан страны сохранять спокойствие в связи с событиями, происходящими в соседнем государстве. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление властей Чада. «Чад обращается к странам...
15 апреля 2023
Власти Чада предоставили послу ФРГ 48 часов на отъезд из страны
Правительство Чада потребовало от посла Германии Яна Кристиана Гордона Крике покинуть страну за 48 часов. Об этом, как сообщает Barrons, говорится в заявлении, опубликованном министерством связи африканской страны. В заявлении подчёркивается, что посла вышлют за «невежливое отношение» и «неуважение...
8 апреля 2023
Правительство Чада объявило о высылке посла ФРГ
Власти Чада потребовали от германского посла Яна Кристиана Гордона Крихеру покинуть страну в течение 48 часов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство связи африканского государства. «Это решение правительства мотивировано невежливым отношением и неуважением к дипломатическим обычаям»...
8 апреля 2023
США выделят $150 млн Сахелю в качестве гуманитарной помощи
Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал расширить поддержку африканского региона Сахель, выйдя за рамки сотрудничества в сфере безопасности. Об этом он сообщил в ходе визита в Нигер. Отмечается, что таким способом Соединённые Штаты пытаются выставить себя лучшим партнёром, нежели Россия, которая...
17 марта 2023
Посол РФ: президент Чада называет братскими отношения Москвы и Нджамены
Братскими называет отношения Москвы и Нджамены президент Чада Махамат Идрис Деби, и это обстоятельство свидетельствует о необходимости мобилизации в продолжении совместной работы. Об этом 11 февраля заявил посол России в африканской республике Владимир Соколенко. Как отметил российский дипломат...
11 февраля 2023
Посол РФ советует российским компаниям инвестировать в нефтедобычу в Чаде
Вложения в развитие нефтедобывающей отрасли Чада могут принести большую выгоду, заявил 11 февраля российский посол РФ в Нджамене Владимир Соколенко. «Развитие нефтедобычи в Чаде является перспективной сферой капиталовложений для российских компаний», — цитирует Соколенко РИА Новости. Российский...
11 февраля 2023
Посол РФ в Чаде назвал долю российской военной техники в чадской армии
Доля советской и российской военной техники составляет около 80% в армии Чада. Об этом 11 февраля заявил посол России в африканской стране Владимир Соколенко в беседе с РИА Новости. Как указал Соколенко, военная техника в армии Чада на постоянной основе требует проверки её технического состояния...
11 февраля 2023
В ДТП в Чаде погибли 20 человек
По меньшей мере 20 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Чаде, 27 января сообщило правительство страны. Инцидент произошел недалеко от города Ум-Хаджер. В автобусе находился 31 человек, когда он столкнулся с грузовым автомобилем. По предварительной версии, к...
27 января 2023