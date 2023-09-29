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Найден 771 материал
Новости Южного Судана
Шойгу провёл встречу с министром обороны Южного Судана
Министр обороны России Сергей Шойгу провёл встречу с коллегой из Южного Судана генералом Чол Тон Балоком. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Отмечается, что в ходе встречи были рассмотрены перспективные проекты сотрудничества в оборонной сфере, стороны обменялись мнениями по...
новость часа
29 сентября 2023
Путин встретился в Москве с президентом Южного Судана
Президент России Владимир Путин 28 сентября провёл в Кремле переговоры с коллегой из Южного Судана Салвой Кииром, в ходе которых отметил, что для экономического развития двух стран ещё многое предстоит сделать. По словам Путина, российско-южносуданские отношения развиваются весьма интенсивно. Он...
28 сентября 2023
Детей-беженцев в Британии поместили в тюрьму с осуждёнными за изнасилования
Детей-беженцев, прибывающих в Великобританию на лодках без сопровождения взрослых, помещают в тюрьму для взрослых, где содержится значительное число осуждённых за сексуальные преступления, сообщил The Guardian. «В большинстве случаев речь идет о суданских или южносуданских детях, которые прибыли в...
27 августа 2023
СМИ: командующий армией Судана согласился встретиться с главой спецназа
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Южного Судана Дэн Дау сообщил, что командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан согласился на встречу с главой Сил быстрого реагирования (спецназа) Мухаммедом Хамданом Дагало за пределами Хартума. Об этом 26 апреля сообщает телеканал Al Hadath...
26 апреля 2023
МИД стран Евросоюза одобрили новый пакет санкций в отношении Ирана
Министры иностранных дел Евросоюза приняли седьмой пакет санкций против Ирана за «нарушения прав человека». Об этом сообщается в профиле председательства Швеции в Совете ЕС в социальной сети Twitter. «Сегодня ЕС послал ещё один чёткий сигнал Ирану. Совет по международным вопросам принял седьмой...
24 апреля 2023
ЕС приготовил к Международному женскому дню «санкционный» подарок
Представители шести стран мира попали в новый санкционный список Евросоюза. Новый пакет ограничительных мер был введён в преддверии Международного женского дня. Об этом 7 марта сообщает газета The Economic Times. В чёрный список за насилие и нарушения прав женщин попали должностные лица из России...
7 марта 2023
Папа Римский завершил визит в Южный Судан
В столице Южного Судана папа Римский Франциск провёл службу с участием 100 тысяч человек. Это стало завершающим этапом визита понтифика, включавшего до этого посещение Демократической Республики Конго. После службы на площади перед мавзолеем лидера народного освобождения Джона Гаранга понтифик...
5 февраля 2023
В Южном Судане боевики убили трёх сотрудников ООН и 11 мирных жителей
Как минимум трое сотрудников гуманитарной миссии ООН и 11 мирных жителей погибли в результате нападений боевиков в Южном Судане. Об этом сообщило 11 января Agence France-Presse (AFP). Как уточнил глава миссии Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Южном Судане Питер Ван дер...
12 января 2023
В Южном Судане более 50 человек погибли из-за межэтнического конфликта
По меньшей мере 56 человек погибли в результате межэтнических столкновений в штате Джонглей на востоке Южного Судана, 27 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти. Конфликт вспыхнул 24 декабря между племенами мурле и нуэр, которое и инициировало нападения на соседнюю группу...
27 декабря 2022
Папа Римский отправится в паломничество в Африку
Папа Римский Франциск намерен отправиться в паломничество в Южный Судан и Демократическую Республику Конго, об этом он рассказал во время одной из аудиенций 1 ноября. Поездка намечена на февраль 2023 года. Ранее врачи запретили Франциску эту поездку из-за его проблем со здоровьем. Африка веками...
1 ноября 2022
Судан и Южный Судан договорились о добыче нефти в спорных районах
Власти Судана и Южного Судана согласовали «дорожную карту» по урегулированию ситуации в спорном регионе Абьей. Об этом 25 октября сообщает SUNA. По данным журналистов, представители двух стран провели встречу в президентском дворце в Хартуме в понедельник, 24 октября. Делегации возглавили...
25 октября 2022
Более половины населения Афганистана борется с психическими проблемами
», — это слова одного из выживших после теракта смертника в Афганистане в 2019 году, который говорит, что никто не интересовался его болезнью и нуждами. «Миллионы людей во всём мире испытывают разрушительные последствия войны для своего психического здоровья, но лишь немногие получают необходимую...
11 октября 2022
FT: на встрече ОПЕК+ в Вене будет объявлено о сокращении добычи нефти
Саудовская Аравия, Россия и другие нефтедобывающие страны, намерены на встрече ОПЕК+ в Вене 5 октября объявить о значительном сокращении добычи нефти для поддержания приемлемых цен на нефтепродукты. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times (FT). Напомним, в состав ОПЕК+...
5 октября 2022
Индонезия и Южный Судан подписали коммюнике об открытии дипотношений
Правительства Индонезии и Южного Судана подписали совместное коммюнике об открытии дипломатических отношений между двумя странами, сообщает Antara. Подписание коммюнике было осуществлено министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и заместителем министра иностранных дел Южного Судана на полях...
21 сентября 2022
Правительству Австралии предложили тему для выступления на Генассамблее ООН
Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг выступит на текущей неделе перед Генассамблеей Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с национальным заявлением от имени Австралии. 20 сентября газета The Guardian написала, что несколько правозащитных организаций обратились с просьбой к...
20 сентября 2022