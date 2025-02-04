Вашингтон, 4 февраля, 2025, 21:19 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа сделала масштабные исключения из режима приостановки оказания зарубежной помощи. Об этом 4 февраля заявил госсекретарь Марко Рубио.

«Мы заморозили иностранную помощь, чтобы провести обзор этих программ. Процесс исключения [из приостановки оказания помощи] существует», — заявил он на пресс-конференции с президентом Коста-Рики Родриго Чавесом.

Рубио добавил, что исключения сделаны для программ, которые «в полной мере обоснованы» и которые «укрепляют безопасность Америки, делают её сильнее».

Глава Госдепа отметил, что речь идёт о «комплексных исключениях», которые действуют уже около недели.

Как передавало ИА Регнум, 20 января Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи США. В документе отмечалось, что сегодняшний масштаб помощи, оказываемой другим странам, не соответствует американским интересам, во многих случаях противоречит ценностям страны.

Рубио 24 января распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи. Утверждается, что директива коснулась поддержки ключевых союзников США, включая Украину, Иорданию и Тайвань.

На фоне приостановки американских грантовых программ ряд украинских СМИ попросил своих читателей оказать им финансовую поддержку. Украинский телеканал Hromadske сообщил, что приостанавливает часть реализуемых за счёт грантов проектов. Авторы Bihus признались, что американское Агентство по международному развитию (USAID) покрывало значительную часть деятельности медиа. Также о финансовой помощи читателей попросили «Украинская правда» и «Детектор медиа».

Агентство Associated Press сообщило, что из-за приостановленной программы иностранной помощи зарплаты могут потерять члены украинского правительства.

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что американские граждане позитивно восприняли решение президента Трампа приостановить оказание помощи Украине и другим иностранным государствам.