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Новости Ирана
В Иране на массовых гуляньях пострадали от фейерверков более 4 тыс. человек
Множество фейерверков на празднике огня Чахаршанбе-Сури в Иране стали причиной травм почти 4,5 тыс. человек, погибли 26. Об этом написало агентство Mehr. По традиции в преддверии Нового года (Нороуза), в праздник огня, иранцы разводят костры, запускают фейерверки и петарды. При этом, как показывает...
13 марта 2024
На массовом празднике огня в Иране пострадали более 4 тыс. человек
Множество фейерверков на празднике огня Чахаршанбе-Сури в Иране стали причиной травм почти 4,5 тыс. человек, погибли 26. Об этом написало агентство Mehr. По традиции в преддверии Нового года (Нороуза), в праздник огня, иранцы разводят костры, запускают фейерверки и петарды. При этом, как показывает...
13 марта 2024
В Иране во время предновогодних празднований пострадали более 3200 человек
В Иране растёт количество пострадавших во время предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури, погибшими числятся 14 человек, сообщило 12 марта иранское информационное агентство Mehr News Agenсусо. «До полуночи вторника общее число пострадавших в Иране в ходе празднования Чахаршанбе-Сури достигло...
13 марта 2024
В Иране во время предновогоднего празднества пострадали 3200 человек
В Иране растёт количество пострадавших во время предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури, погибшими числятся 14 человек, сообщило 12 марта иранское информационное агентство Mehr News Agenсусо. «До полуночи вторника общее число пострадавших в Иране в ходе празднования Чахаршанбе-Сури достигло...
13 марта 2024
В Оманском заливе начались военно-морские учения России, Ирана и Китая
В Оманском заливе начались военно-морские учения России, Ирана и Китая «Морской пояс безопасности — 2024». Об этом 12 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. «Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников»...
12 марта 2024
Россия, Китай и Иран проведут военно-морские учения в Индийском океане
В северной части Индийского океана 12 марта стартует основной этап военно-морских учений «Морской пояс безопасности — 2024» с участием Ирана, России и Китая, сообщило 12 марта иранское агентство Tasnim. На учениях также будут присутствовать представители вооружённых сил Азербайджана, Казахстана...
11 марта 2024
СМИ связали выход иранского судна в Красное море с хуситами
Иранское судно «Бешхад» может помогать повстанцам-хуситам наносить удары по судам других стран. Об этом сообщила газета Financial Times (FT). Такое предположение авторы публикации сделали на основании данных сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic. Так, неподвижно находящийся в Красном море...
10 марта 2024
Иран конфисковал нефть с американского танкера
Международный суд Тегерана постановил конфисковать груз с задержанного Ираном в апреле 2023 года американского танкера Advantage Sweet по иску больных буллёзным эпидермолизом, сообщило иранское агентство Tasnim. По информации журналистов, суд рассмотрел иск страдающих редким наследственным...
6 марта 2024
Госдеп США ввёл санкции против ВКС России
Госдепартамент США внёс Воздушно-космические силы России в санкционный список. Соответствующее уведомление внешнеполитическое ведомство разместило в сборнике официальных документов американского правительства. Кроме того, в чёрном списке оказались ЧВК «Вагнер», россиянин Павел Шевелин, компания...
5 марта 2024
В Судане опровергли запрос Ирана на строительство базы ВМС
Иран не обращался к Судану по поводу строительства своей военно-морской базы в стране, сообщил 3 марта «РИА Новости» глава МИД Судана Али Садик Али. «Иран никогда не обращался к Судану с запросом о строительстве своей базы ВМС», — сказал он. Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на...
3 марта 2024
В Раде заявили о готовности Киева воевать с Ираном и Китаем на стороне США
Киевские власти готовы воевать на стороне США с Китаем, Северной Кореей, Ираном и любым другим государством. Такое мнение 22 февраля высказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в интервью американскому телеканалу CNN. По его утверждению...
24 февраля 2024
Востоковед рассказал, кто мог стоять за атаками на газопровод в Иране
На территории Ирана действует множество организаций, которые имели технические возможности осуществить взрывы на линиях крупнейшего в стране газопровода. Об этом корреспонденту ИА Регнум 17 февраля заявил востоковед, политолог, старший преподаватель Базовой кафедры Института востоковедения РАН...
17 февраля 2024
«Тайные нападения»: что говорят о причастности Израиля к взрывам в Иране
Взрывы на линиях крупнейшего в Иране газопровода могли произойти по вине Израиля, сообщила 16 февраля газета The New York Times. «На этой неделе Израиль совершил тайные нападения на два крупных газопровода внутри Ирана», — утверждает издание, ссылаясь на двух западных чиновников и военного стратега...
17 февраля 2024
Израиль стоит за атаками на крупнейший газопровод в Иране — СМИ
Израильские силы могли осуществить диверсию на двух линиях газопровода в Иране. Такое предположение сделала газета The New York Times со ссылкой на двух западных чиновников и военного стратега, связанного с Корпусом стражей Исламской революции. Удары носят скорее символический характер — Ирану не...
17 февраля 2024
В Иране произошёл пожар после взрыва на главной газопроводной линии
Взрыв и последовавший за ним пожар произошли на главном газопроводе в иранском городе Боруджен, сообщило 14 февраля информационное агентство Mehr News Agenсусо, ссылаясь на пожарные службы. Уточняется, что взрыв и вызванный им пожар произошли на линии 65 между перевалом Халвай и шоссе Бельдаджи...
14 февраля 2024