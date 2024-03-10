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Новости Азербайджана
Азербайджан потребовал от Армении освободить четыре приграничных села
Азербайджан потребовал от Армении вернуть четыре приграничных села, принадлежность которых Баку не подлежит обсуждению. Об этом в субботу, 9 марта, заявили в службе вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, возглавляющего комиссию по делимитации границы. «Что касается четырёх неэксклавных...
10 марта 2024
Азербайджан предостерёг Францию от вмешательства во внутренние дела страны
Заявление министерства иностранных дел Франции о том, что в Азербайджане якобы ущемляются свобода мысли и печати и осуществляются необоснованные аресты, является вмешательством во внутренние дела страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Азербайджана 8 марта...
8 марта 2024
Политолог прокомментировал перспективу выхода Армении из ОДКБ
Армения пока останется в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) до подписания мирного договора с Азербайджаном. Вот только членство в составе организации будет сугубо формальным, а по факту — замороженным. Об этом сообщил в беседе с изданием «Лента. ру» руководитель «Политической...
5 марта 2024
Лавров оценил курс Армении в отношении России
Утверждения Еревана о том, что ОДКБ якобы бросила Армению в беде, не соответствуют действительности. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 2 марта на пресс-конференции по итогам дипломатического форума в турецкой Анталье. Он выразил сожаление, что руководство Армении, судя по всему...
2 марта 2024
Пашинян назвал «немыслимым» мир между Арменией и Азербайджаном
Мир между Арменией и Азербайджаном в настоящее время является «немыслимым». Об этом заявил глава армянского правительства Никол Пашинян в интервью телеканалу France24. «Если Азербайджан считает Армению «западным Азербайджаном», а также в свете недавней атаки, это невозможно, на данный момент этот...
23 февраля 2024
Алиев назначил премьер-министром Азербайджана Али Асадова
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Али Асадова премьер-министром республики. Соответствующее распоряжение главы государства размещено на его сайте. «Назначить Али Идаят оглу Асадова премьер-министром Азербайджанской Республики», — говорится в документе. Али Асадов стал премьер-министром...
16 февраля 2024
Армении предрекли потерю государственности из-за конфликта с Азербайджаном
Конечной целью событий армяно-азербайджанского конфликта, которые наблюдаются на протяжении нескольких лет, может быть ликвидация, по сути, армянской государственности. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 13 февраля высказал историк, аналитик, эксперт Института Ближнего Востока и Российского...
13 февраля 2024
Новое обострение? Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах
Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана объявила о проведённой 13 февраля «операции возмездия», которая включала в себя разгром боевого поста ВС Армении «с серьёзными потерями среди личного состава». Эта операция, как утверждает Баку, стала ответом на обстрел с армянской стороны, совершённый накануне...
13 февраля 2024
Конституционный суд Азербайджана объявил Алиева президентом
Президентом Азербайджана на следующий семилетний срок официально объявлен Ильхам Алиев. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда (КС) республики. «Кандидата в президенты Азербайджанской Республики Алиева Ильхама Гейдар оглу объявить избранным президентом Азербайджанской Республики»...
13 февраля 2024
Песков заявил, что Россия призывает Азербайджан и Армению к сдержанности
Россия призывает Азербайджан и Армению к сдержанности на фоне обострения ситуации, заявил 13 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Безусловно, это тревожные новости, которые ведутся с линии соприкосновения, обе стороны призываем к сдержанности, к тому, чтобы всячески избегать...
13 февраля 2024
Минобороны Армении: 4 военных погибли при обстреле со стороны Азербайджана
В Армении число погибших военных в результате обстрела со стороны Азербайджана увеличилось до четырёх. Об этом 13 февраля сообщили в Министерстве обороны Армении. Ранее сообщалось о двух погибших. «13 февраля в результате обстрела ВС Азербайджана армянских позиций, расположенных в районе...
13 февраля 2024
«Операция возмездия»: Азербайджан применил силу на границе с Арменией
Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана заявила, что провела на границе военную операцию в ответ на обстрел со стороны Армении. «13 февраля подразделениями государственной пограничной службы Азербайджана в ответ на вчерашнюю провокацию вооружённых сил Армении проведена «операция возмездия», — сказано в...
13 февраля 2024
Азербайджан провёл «операцию возмездия» в ответ на действия Армении
Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана в ответ на обстрел со стороны ВС Армении провела на границе военную операцию, сообщили 13 февраля в ведомстве. «13 февраля подразделениями государственной пограничной службы Азербайджана в ответ на вчерашнюю провокацию вооруженных сил Армении проведена «операция...
13 февраля 2024
В Армении заявили о гибели военных при обстреле со стороны Азербайджана
Двое армянских военных погибли в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Азербайджана на участке Неркин-Ханда Сюникской области, сообщила пресс-служба Минобороны Армении. «В результате обстрела, предпринятого Вооруженными силами Азербайджана в направлении Неркин-Ханда, с армянской стороны...
13 февраля 2024
Военные Армении были ранены в ходе обстрела со стороны Азербайджана
Армянские военные получили ранения в результате обстрела со стороны Азербайджана на участке села Неркин Ханд Сюникской области. Об этом сообщила пресс-служба минобороны Армении в распространённом заявлении. Военные Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия ранним утром 13 февраля. Число...
13 февраля 2024