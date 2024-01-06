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Найдено 47 материалов
Новости Сент-Винсента и Гренадин
Катастрофа в раю: что известно о гибели актёра Кристиана Оливера
51-летний голливудский актёр немецкого происхождения Кристиан Оливер (настоящее имя Кристиан Клепсер ) разбился на частном самолёте 5 января на Карибах. Подробности с видео трагедии опубликовала Daily Mail Online. Вместе с ним погибли две его дочери (10 и 12 лет) и пилот. Авиакатастрофа произошла в...
6 января 2024
Актёр Оливер опубликовал перед авиакатастрофой душераздирающий пост
Голливудский актёр Кристиан Оливер, трагическая гибель которого поразила киносообщество, за несколько дней до авиакатастрофы опубликовал в соцсетях «жуткое» послание. «Опубликован последний жуткий пост Кристиана Оливера», — написал New York Post. Голливудский актёр, будучи с двумя дочками на отдыхе...
6 января 2024
Авиакатастрофу с голливудским актером Кристианом Оливером сняли на видео
Полиция карибского государства Сент-Винсент и Гренадины подтвердила, что актёр Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе на одном из островов. Об этом сообщается в соцсетях ведомства. Видео с крушением самолёта опубликовала Daily Mail Online. На них видно, как самолёт буквально «нырнул носом» и...
6 января 2024
В авиакатастрофе погиб актёр Голливуда Кристиан Оливер со своими дочерьми
Голливудский актёр 51-летний Кристиан Оливер (настоящее имя Кристиан Клепсер ) разбился на частном самолёте 5 января на Карибах. Вместе с ним погибли две его дочери (10 и 12 лет) и пилот. Авиакатастрофа произошла в водах у берегов Бекии. Самолёт, по описанию очевидцев, буквально «нырнул носом» и...
6 января 2024
В авиакатастрофе погиб актёр Кристиан Оливер со своими дочерьми
Голливудский 51-летний актёр Кристиан Оливер (настоящее имя Кристиан Клепсер ) разбился на частном самолёте 5 января на Карибах. Вместе с ним погибли две его дочери (10 и 12 лет) и пилот. Подробности с видео трагедии опубликовала Daily Mail Online. Авиакатастрофа произошла в водах у берегов Бекии...
новость часа
5 января 2024
Венесуэла и Гайана проведут переговоры по спорной территории Эссекибо
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер Гайаны Мухаммед Ирфаан Али проведут переговоры по урегулированию территориального конфликта между двумя странами, сообщило 9 декабря правительство Сент-Винсента и Гренадины. Встреча запланирована на площадке карибского государства 14 декабря, уточнили в...
10 декабря 2023
Карла III призвали возместить ущерб от британской колонизации
Королю Великобритании Карлу III предложили принести извинения за последствия колонизации, сообщила газета Guardian. Обращение британскому монарху направили лидеры стран Содружества наций. Британскому монарху поступило письмо от лидеров коренных народов Содружества наций. Под письмом поставили...
4 мая 2023
Лавров: Москва рассчитывает возобновить встречи с представителями СЕЛАК
В Москве хотели бы возобновить встречи с Сообществом стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров информационному агентству Prensa Latina. Он рассказал о встречном интересе к возобновлению диалога, в том числе со стороны властей...
30 марта 2023
США ввели новые санкции против Ирана
Вашингтон расширил «чёрный список» против Ирана. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба Минфина США. Новые ограничения коснулись нефтехимической компании в Бушере и 20 судов, которые курсировали под флагами Китая, Панамы, Вьетнама, Того, Тувалу, Сент-Винсента и Гренадин, а также Сан-Томе и Принсипи...
2 марта 2023
27 стран призвали афганских талибов* открыть школы для девочек
Группа стран, называющих себя «друзьями афганских женщин», в совместном заявлении указана на необходимость соблюдения прав на образование для всех афганских граждан, включая девочек, и призвала «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взять на себя обязательство снова открыть...
21 октября 2022
Сеть: «Моё почтение!» — девять американских государств пошли против США
Решение сразу девяти стран — участниц Организации американских государств (ОАГ) отказаться от поддержки антироссийской резолюции, призывающей прекратить специальную военную операцию России на территории бывшей УССР, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение...
8 октября 2022
Девять стран ОАГ не поддержали антироссийскую резолюцию по СВО
Сразу девять стран — участниц Организации американских государств не поддержали антироссийскую резолюцию, призывающую прекратить специальную военную операцию по защите жителей Донбасса и России от неонацистского киевского режима. Об этом сообщает блог ОАГ. Против принятия такой резолюции выступили...
7 октября 2022
В Швеции напомнили о выходе стран из Содружества за время Елизаветы II
Несмотря на популярность ушедшей из жизни Елизаветы II, несколько стран все же вышли из Содружества за время ее правления. Об этом 9 сентября решила напомнить редакция крупнейшего шведского телеканала SVT. Следите за развитием событий в трансляции: ««Лондонский мост рухнул»: все новости о смерти...
9 сентября 2022
Страны АЛБА осудили отказ США приглашать ряд государств на Саммит Америк
Лидеры и представители государств, входящих в Боливарианский альянс для народов Америки (АЛБА), назвали идеологически мотивированным и оскорбительным отказ Вашингтона приглашать представителей ряда стран региона на Саммит Америк, который в июне состоится в Лос-Анджелесе (США). Об этом говорится в...
28 мая 2022
Боливарианский альянс пригласит спортсменов из России на региональные игры
Страны Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) намерены пригласить спортсменов из России, Белоруссии, Китая, Ирана и Турции на региональные спортивные игры, которые планируют провести в 2023 году. Об этом исполнительный секретарь АЛБА Сача Льоренти 24 мая объявил на своей странице в...
25 мая 2022