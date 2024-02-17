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Найдено 2774 материала
Новости Ближнего Востока
Негативное отношение Ближнего Востока к США быстро не пройдёт — СМИ
Отношение ближневосточных стран к США не меняется даже после того, как Вашингтон внёс уточнение в свою позицию по боевым действия Израиля в секторе Газа. Негативный настрой арабских стран, вероятно, будет сохраняться ещё долгое время, предположил телеканал ABC, ссылаясь на внутреннюю переписку...
17 февраля 2024
МИД России осудил американские удары по Ираку и Сирии
Россия решительно осуждает новый вопиющий акт американо-британской агрессии в отношении Ирака и Сирии, заявила 3 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте министерства. «Очевидно, что авиаудары специально рассчитаны на дальнейшее разжигание...
3 февраля 2024
Власти США готовятся к войне на Ближнем Востоке — СМИ
Чиновники в администрации главы Белого дома Джо Байдена заняты подготовкой к возможным военным действиям в связи с палестино-израильским конфликтом. США предполагают своё участие в разрастающемся конфликте на Ближнем Востоке. О планах американских властей сообщила газета Politico. Эксперты и...
5 января 2024
Зеленский обвинил Россию в развязывании войны на Ближнем Востоке
Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции 19 декабря заявил, что за войной на Ближнем Востоке якобы стоит Россия. По его словам, которые передаёт киевское издание «Страна. ua», война на Ближнем Востоке негативно влияет на ситуацию на Украине, поскольку теперь многие страны...
19 декабря 2023
Песков объяснил непубличность сотрудничества РФ и Ближнего Востока
Экономическое сотрудничество России с партнёрами с Ближнего Востока сейчас не может быть полностью публичным из-за огромного количества стран-недоброжелателей, заявил 10 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале...
10 декабря 2023
Иранский дрон заметили близи авианосца «Эйзенхауэр» в Персидском заливе
Иранский беспилотный летательный аппарат пролетел рядом с атомным авианосцем ВМС Соединённых Штатов Америки «Дуайт Эйзенхауэр» в Персидском заливе. Об этом 28 ноября сообщил телеканал Fox News. «Иранский дрон летал вблизи авианосца «Эйзенхауэр» в Персидском заливе», — сообщил телеканал со ссылкой...
29 ноября 2023
Столтенберг назвал реальной террористическую угрозу в Европе
Угроза терроризма в Европе на данный момент стала реальной, заявил генеральный секретарь военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг в интервью итальянскому телеканалу Tg2 в понедельник, 27 ноября. «Мы не видим непосредственной угрозы военного нападения на страны НАТО. Но существует постоянная...
28 ноября 2023
WP: Пентагон обеспокоен растущим количеством атак на военные базы США
В Пентагоне обеспокоены тем, что избранная Белым домом стратегия по противодействию атакам на базы Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки на Ближнем Востоке не даёт результатов, сообщило издание Washington Post. «Нет чёткого понимания того, что именно мы пытаемся сдержать. Мы стремимся сдержать...
20 ноября 2023
Путин и ас-Сиси обсудили по телефону ситуацию в секторе Газа
Президенты России Владимир Путин и Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в секторе Газа, а также инициативы Каира по деэскалации палестино-израильского конфликта. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщил официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми...
14 ноября 2023
Президент Сербии Вучич допустил начало мировой войны
Вооружённые конфликты на Ближнем Востоке рано или поздно могут перерасти в новую мировую войну, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе выступления 5 ноября, видеозапись которого опубликована на видеохостинге YouTube. «Люди будут говорить: есть множество региональных конфликтов, но это и...
5 ноября 2023
В США заявили о потерях на Ближнем Востоке
Войска Соединённых Штатов Америки несут потери на Ближнем Востоке из-за эскалации палестино-израильского конфликта, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с журналистом Джорджем Гэллоуэйем, запись которой опубликована на его YouTube-канале. «Каждая американская база в Ираке и Сирии…...
4 ноября 2023
Путин указал на ключ к решению конфликта на Ближнем Востоке
Эффективным путём решения конфликта на Ближнем Востоке является создание полноценного палестинского государства, заявил президент России Владимир Путин. «В наших подходах к ситуации на Ближнем Востоке, в отличие от Запада, никогда не было корысти, интриг и двойного дна… Ключ к решению конфликта — в...
30 октября 2023
Московские компании примут участие в бизнес-миссии на Ближний Восток
Восемь московских компаний станут участниками онлайн-переговоров с представителями бизнеса из Бахрейна, Кувейта и Омана. Байерская программа пройдет с 7 по 18 августа при поддержке специалистов центра «Моспром», рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы...
4 августа 2023
В США признали потерю гегемонии на Ближнем Востоке
Соединенные Штаты больше не управляют ситуацией в Персидском заливе или на нефтяном рынке. Эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась, пишет Washington Post. В материале говорится, что прагматичное решение Саудовской Аравии в минувшие выходные сократить добычу нефти и повысить цены...
5 апреля 2023
Россия продолжает поставлять оружие на рынки стран Ближнего Востока
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству продолжает реализацию контрактов по поставкам российского стрелкового оружия на рынки Ближнего Востока, передает агентство ТАСС в понедельник, 20 февраля. «Интерес к российскому стрелковому оружию со стороны иностранных заказчиков всегда был...
20 февраля 2023