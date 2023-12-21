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Найдено 464 материала
Новости Анголы
Цена Brent упала ниже $79 после объявления о выходе Анголы из ОПЕК
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2024 года на лондонской бирже ICE перешла к снижению на фоне поступивших днём 21 декабря сообщений о выходе Анголы из ОПЕК. Об этом свидетельствуют данные торгов. По данным биржи на 15:17 мск, цена Brent росла на 0,48%, до $79,53 за...
21 декабря 2023
Ангола объявила о выходе из ОПЕК, заявив о недовольстве квотами на добычу
Ангола выходит из ОПЕК, поскольку власти страны не видят результатов от участия в организации и не согласны с утверждаемыми квотами на добычу нефти, заявил 21 декабря министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтину Азеведу. «До сих пор квоты не оказывали на нас влияния, но если мы...
21 декабря 2023
Песков об отмене виз с Анголой: мир больше, чем страны коллективного Запада
В мире, не ограничивающимся Западом, всё больше стран тяготеют к выстраиванию равноправных отношений на основе взаимоуважения и общих интересов. Об этом 4 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение Анголы об отмене виз для россиян. «Мы видим, что больше и...
4 октября 2023
Ангола отменила визы для туристов из России
Ангола ввела безвизовый режим с Россией с 29 сентября 2023 года, сообщил 3 октября «Известиям» посол РФ в Анголе Владимир Тараров. Инициативу выдвинул и принял Совет министров, который является главным исполнительным органом в республике. Отмечается, что между странами ведутся переговоры об...
3 октября 2023
Власти Анголы намерены отменить визы для граждан России
Законопроект, предполагающий отмену виз для граждан России, подготовили в Анголе. Об этом 7 сентября сообщил посол РФ в Анголе Владимир Тараров в беседе с изданием «Известия». Как уточнил Тараров, законопроект о безвизовом въезде в Анголу для граждан G20, включая Россию, уже проходит...
8 сентября 2023
Французский эксперт Асселино: Париж теряет влияние в Африке
Зарубежная поездка президента Франции Эммануэля Макрона в Африку — крайняя мера, поскольку страна теряет своё влияние на континенте. Об этом 2 марта заявил лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино. Ранее сообщалось, что с 1 по 5 марта французский лидер намерен...
2 марта 2023
Президент Франции Макрон посетит четыре государства Центральной Африки
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить в марте четыре государства Центральной Африки, сообщили журналистам 23 февраля в Елисейском дворце. «Визит президента в государства Центральной Африки продлится с 1 по 5 марта», — говорится в сообщении. Ожидается, что глава французского...
23 февраля 2023
Глава Роскосмоса поделился планами строительства спутников для Ирана
Россия может поставить Ирану «небольшой тираж» спутников. Об этом 10 февраля заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов. Читайте также: В Роскосмосе анонсировали создание центров серийного производства спутников Глава госкорпорации отметил, что у Москвы «неплохие связи» с Тегераном и такие...
10 февраля 2023
Лавров заявил об искаженном освещении его визита в Африку западными СМИ
Средства массовой информации США и Европы искаженно освещали поездку российского министра иностранных дел Сергея Лаврова по странам Африки. Об этом глава МИД заявил журналистам по итогам визита в Эритрею. «Были попытки освещать наши визиты извращенно, искаженно, воспроизводя ту картинку, которую...
27 января 2023
Лавров обсудил с главой МИД Анголы вопрос по Украине и реформу Совбеза ОНН
Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега — руководитель МИД Анголы Тете Антониу — обсудили ситуацию вокруг конфликта на Украине и реформу Совета Безопасности ООН. В ходе встречи, состоявшейся 25 января в Луанде, были также обсуждены вопросы сотрудничества между Россией и Анголой, в том числе в...
25 января 2023
Лавров пригласил главу МИД Анголы посетить Москву
Министры иностранных дел России и Анголы Сергей Лавров и Тете Антониу 25 января провели переговоры в Луанде. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ. Лавров пригласил ангольского коллегу в Москву, отметив, что прошедшие переговоры показали, насколько важен регулярный, доверительный, товарищеский и...
25 января 2023
Лавров: страны Запада используют Украину
Украина используется странами Запада для того, чтобы проводить откровенно колониальную политику в отношении её русскоязычного населения. Об этом 25 января заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с со своим коллегой из Анголы Тете Антониу. Как...
25 января 2023
Лавров в рамках турне по странам Африки прибыл с визитом в Анголу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, продолжая турне по странам Африки, 24 января прибыл с визитом в Анголу. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ. Сообщается, что главу российской дипломатии встретил в аэропорту министр иностранных дел Анголы Тете Антониу. Стороны вкратце обсудили...
24 января 2023
Посол Анголы: Запад побежал в Африку за ресурсами из-за ситуации на Украине
Из-за конфликта на территории Украины страны Запада побежали за ресурсами в Африку. Об этом 3 января сообщил посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья. «Не могу не сказать о ситуации, ставшей следствием конфликта России и Украины. Страны Запада сегодня буквально бегут в Африку, в том числе в...
3 января 2023
Ряд стран Африки договорились о прекращении огня на востоке ДР Конго
Лидеры нескольких африканских стран объявили о прекращении огня на востоке Демократической Республики Конго (ДР Конго), сообщило агентство Reuters со ссылкой на соответствующее заявление. Декларацию по итогам саммита в Луанде подписали главы ДР Конго, Руанды, Бурунди и Анголы, а также бывший...
24 ноября 2022