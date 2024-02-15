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Найдено 1710 материалов
Новости Перу
США не разрешили конгрессмену из Перу прилететь на форум в Москву
Конгрессмен из Перу Гильермо Бермехо заявил, что США не позволили ему прилететь на форум в Москву. Он пообещал в любом случае принять участие в мероприятии. «Нас пригласили на форум по борьбе с неоколониализмом в мире. Наш маршрут пролегал из Лимы в Мехико, оттуда в Стамбул и затем в Москву. К...
15 февраля 2024
Учёные из Перу выяснили загадочное происхождение «мумий инопланетян»
В Перу учёные недавно выяснили происхождение загадочных «мумий инопланетян», которым, по утверждению, около тысячи лет, говорится в материале «РИА Новости». В сентябре 2023 года мексиканский журналист и уфолог Хайме Мауссан представил в парламенте страны мумии двух «гуманоидов». Он утверждал, что...
27 января 2024
В Перу раскрыли результаты исследования «инопланетных» кукол
Загадочные куклы, которых сотрудники перуанской таможни конфисковали во время проверки груза, направлявшегося в Мексику, никак не связаны с инопланетянами. На самом деле у них земное происхождение: их собрали из человеческих костей, бумаги, останков животных и птиц. К такому выводу пришли...
14 января 2024
У берегов Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Перу. Об этом 10 декабря сообщил Национальный сейсмологический центр на своём сайте. Землетрясение зафиксировано в 06:52 по местному времени (14:52 мск). Эпицентр располагался в 91 км к юго-западу от города Писко, очаг залегал на глубине 31 км. О...
10 декабря 2023
Бандиты атаковали шахту Poderosa в Перу
Группа вооруженных людей напала на шахту горнодобывающей компании Minera Poderosa в Перу. Об этом сообщили в МВД страны. Нападение произошло 2 декабря примерно в 01:00 (08:00 мск). «Группа вооруженных преступников проникла на объекты горнодобывающей компании Poderosa, расположенные в провинции...
3 декабря 2023
Бандиты атаковали шахту Poderosa в Перу
Группа вооруженных людей напала на шахту горнодобывающей компании Minera Poderosa в Перу. Об этом сообщили в МВД страны. Нападение произошло 2 декабря примерно в 01:00 (08:00 мск). «Группа вооруженных преступников проникла на объекты горнодобывающей компании Poderosa, расположенные в провинции...
3 декабря 2023
Более 420 иностранцев эвакуируют из Газы 13 ноября
В списки на эвакуацию 13 ноября из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом вошёл 421 иностранец и обладатель двойного гражданства. Об этом говорится в заявлении погранслужбы палестинского анклава, опубликованном в Facebook (принадлежит компании Meta, которая...
13 ноября 2023
В Перу археологи нашли семь гробниц возрастом около 900 лет до н. э.
На юге Перу археологи нашли древние захоронения возрастом около 900 лет до рождества Христова. Об этом 15 сентября сообщило агентство Andina. Отмечается, что в департаменте Аякучо исследователи национального университета Сан-Кристобаль-де-Уаманга обнаружили семь гробниц с человеческими останками...
16 сентября 2023
В Перу опровергли инопланетное происхождение найденных мумий
Исследователи не подтвердили инопланетное происхождение мумий из перуанской пустыни Наска, которых уфолог Хайме Мауссан представил в конгрессе Мексики, заявила министр культуры Перу Лесли Уртеага, слова которой приводит Latina Noticias hoy. «В Перу ни одна научная организация не подтвердила, что...
15 сентября 2023
Россиянина задержали в Перу по подозрению в торговле наркотиками
Перуанская полиция задержала гражданина России Артёма Сафонова по подозрению в торговле наркотиками. Об этом 7 сентября сообщила газета El Comercio со ссылкой на полковника полиции Хавьера Инфанте. «Сотрудники национальной полиции Перу задержали певца реггетона и российского гражданина, они...
7 сентября 2023
В Перу археологи обнаружили мумию, возраст которой более тысячи лет
Мумию взрослого человека, который скончался и был захоронен более тысячи лет назад, обнаружили археологи в Перу. Об этом 6 сентября сообщило агентство Reuters. Как рассказала руководитель группы археологов Мирелла Ганоза, мумия найдена на юге Лимы на территории Уака-Пукльяна в богатом жилом районе...
7 сентября 2023
Николаевское подполье показало фото южноамериканского наёмника в форме ВСУ
По контролируемым Киевом городам на территории Украины спокойно разгуливают южноамериканские наёмники. Об этом 27 августа рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, также показавший соответствующие фотографии. «На фотографии мы видим двух людей, которые имеют ярко выраженную...
27 августа 2023
В Перу жители деревни попросили у властей защиты от инопланетян
Защиты от нападения инопланетных большеголовых существ попросили у властей жители небольшой деревни в Перу. Об этом 9 августа сообщает телеканал Al Rojo Vivo. Отмечается, что в полицию в течение месяца поступают заявления от представителей племени Икиту, проживающих в деревне, расположенной к...
10 августа 2023
В Перу при обстреле боевиками военного вертолёта пострадала девочка
Девочка-подросток пострадала при обстреле боевиками выполнявшего патрулирование вертолёта Вооруженных сил Перу на юге страны. Об этом сообщила 26 июля пресс-служба министерства обороны республики. Уточняется, что вертолёт выполнял патрулирование в провинции Уанта в связи с получением властями...
27 июля 2023
СК сообщил о розыске 178 воюющих на стороне ВСУ наёмников из 30 стран
Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 178 иностранных граждан, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили на оперативном совещании штаба по расследованию преступлений, совершённых украинскими вооруженными...
14 июля 2023