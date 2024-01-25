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Найдено 180 материалов
Новости Либерии
Хуситы в Йемене заявили, что подбили военный корабль США
Бойцы йеменского шиитского движения «Ансар Алла» в результате столкновения с рядом американских эсминцев в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе нанесли удар по американскому военному кораблю, задействовав баллистические ракеты, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа на странице в...
25 января 2024
Транзит судов через Босфор приостановили из-за перекрывшего пролив танкера
Нефтеналивной танкер Peria под флагом Либерии заблокировал движение в проливе Босфор. Об этом 21 января сообщает издание Birgun, ссылаясь на источник в береговой охране Турции. «Движение судов в Босфоре было приостановлено из-за того, что танкер встал на якорь», — говорится в публикации. По его...
21 января 2024
Транзит судов через Босфор приостановили из-за перекрывшего пролив танкера
Нефтеналивной танкер Peria под флагом Либерии заблокировал движение в проливе Босфор. Об этом 21 января сообщает издание Birgun, ссылаясь на источник в береговой охране Турции. «Движение судов в Босфоре было приостановлено из-за того, что танкер встал на якорь», — говорится в публикации. По его...
21 января 2024
Сухогруз с 22 членами экипажа на борту вынесло к берегу Сахалина
Сухогруз Queen lend под флагом Либерии вынесло к берегу Сахалина из-за шторма, сообщили 3 октября в морском спасательном центре «Южно-Сахалинск». «Сухогруз вынесло к берегу», — рассказал собеседник ТАСС. По данным агентства, на борту находились 22 гражданина Китая. У побережья Сахалина идёт дождь и...
3 октября 2023
В Албании задержали судно из-за подозрений в перевозке российской нефти
Сотрудники полиции Албании в рамках проведения операции «Эмбарго» задержали в порту Дуррес судно под флагом Либерии из-за подозрений, что оно нарушает санкции ЕС и США в отношении российской нефти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Возникло подозрение, что эта партия нефти была вывезена из...
22 февраля 2023
В Либерии прошел митинг из-за плохой экономической ситуации
Более тысячи человек приняли участие в акции протеста, которая прошла в пригороде либерийской столицы Монровии, сообщило 17 декабря агентство Reuters. Они вышли на митинг, чтобы заявить о своем недовольстве длительным отсутствием на родине главы государства Джорджа Веа, а также тяжелой...
17 декабря 2022
Сын президента Либерии сыграет за сборную США на чемпионате мира по футболу
Нападающий сборной США по футболу и французского клуба «Лилль» Тимоти Веа включён в состав американской команды на чемпионат мира в Катаре. Об этом 10 ноября сообщает Федерация футбола США. Тим Веа является сыном президента Либерии и экс-футболиста Джорджа Веа. Джордж Веа на сегодняшний день...
10 ноября 2022
В Либерии опровергли информацию о дефиците риса
Информацию о дефиците риса опровергло министерство торговли и промышленности Либерии. Об этом 7 октября сообщает Sierra Leone Telegraph. Глава либерийского ведомства Мавви Диггс заявил, что риса в стране достаточное количество. Диггс уточнил, что рисовой крупы, которая является основной пищей...
8 октября 2022
Машина Запада воюет за Киев под видом частных армий
Участвует ли Запад в конфликте на территории б. УССР? Чиновники из США и Евросоюза утверждают, что нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на Генассамблее ООН об отсутствии иллюзий о том, что сегодня российским войскам противостоят «не только неонацистские формирования киевского режима, но и военная...
23 сентября 2022
Россия идёт на новую встречу с Африкой
На лето 2023 года запланировано проведение второго саммита Россия — Африка. Мероприятие должно пройти в Санкт-Петербурге, уже объявлено о создании организационного комитета во главе с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Первый российско-африканский саммит прошел осенью 2019 г. в Сочи и стал...
14 сентября 2022
США ввели санкции против трех чиновников Либерии
США ввели санкции против трех государственных служащих Либерии, включая главу администрации президента стран Джорджа Веа, заявив об участии чиновников в коррупции. Об этом 15 августа сообщает Reuters со ссылкой на министерство финансов США. Санкции введены против главы администрации президента...
15 августа 2022
Более 40% жителей КНДР страдают от недоедания — ООН
Четыре из десяти граждан Северной Кореи страдают от недоедания. Об этом сообщает Yonhap News на совместный доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Международного фонда сельскохозяйственного развития (ИФАД), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной...
7 июля 2022
Силы ВМФ России устранили минную опасность в акватории порта Мариуполь
Минная опасность в акватории порта Мариуполь (ДНР) устранена силами ВМФ, сообщил 26 мая журналистам глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. «В результате проведённого комплекса мероприятий силами Военно-Морского Флота России устранена минная опасность в акватории...
26 мая 2022
Лётчик Ярошенко сообщил о пытках в американском плену
США применяли пытки по отношению к российскому лётчику Константину Ярошенко, осужденному якобы за попытку контрабанды наркотиков. Об этом он лично 29 апреля сообщил в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Летчик был похищен на территории Либерии. Сразу после этого к нему начали...
29 апреля 2022
Киевские боевики заблокировали шесть иностранных судов в порту Мариуполя
Шесть иностранных судов с гражданами Болгарии, Сирии, Азербайджана, Турции, Либерии и Египта на борту заблокировали в порту Мариуполя украинские нацисты. Об этом 8 апреля сообщила на пресс-конференции глава МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова. Как рассказала глава МИД ДНР, по...
8 апреля 2022