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Найдено 2320 материалов
Новости Сингапура
Писториус раскрыл детали утечки разговора офицеров об атаке на Крым
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил 5 марта, что утечка разговора немецких офицеров о ракетах Taurus произошла не из-за взлома систем связи. «Не все участники соблюдали предписанную процедуру безопасного набора номера, утечка данных произошла у участника из Сингапура, он был подключен...
5 марта 2024
Власти Сингапура: США используют F-35 для поиска российских систем ПВО
США используют свои истребители F-35 для выявления позиций российских сил противовоздушной обороны (ПВО) в зоне специальной военной операции, заявил министр обороны Сингапура Нг Энг Хен. Об этом сообщается на сайте сингапурского оборонного ведомства. По словам министра, такие вылеты производились...
5 марта 2024
В соцсети закрыли профили с записью разговора немецких военных — СМИ
Публикация в СМИ записи разговора немецких офицеров о планах атаки на Крымский мост стала «неприятной неожиданностью» для Вооружённых сил Германии. По требованию бундесвера в соцсети Х заблокировали ряд аккаунтов, написала газета Bild. «В пятницу бундесвер попытался ограничить ущерб: аккаунты в...
2 марта 2024
Новинки международного авиасалона в Сингапуре
Singapore Airshow — третий в мире авиасалон, который по своим масштабам уступает только авиашоу в Фарнборо и Ле-Бурже. Организаторами авиасалона выступают ведомство гражданской авиации Сингапура и Агентство по военным наукам и технологиям. Шоу проходит с 20 по 25 февраля. В нем принимают участие...
21 февраля 2024
Учёные сообщили о мировой угрозе из-за участившихся нашествий саранчи
Глобальное потепление климата, которое всё чаще вызывает нашествия саранчи, может привести к дестабилизации продовольственной безопасности. Об этом пишет научный журнал Science Advances. Как отмечают учёные журнала, пустынная саранча Schistocerca gregaria, рой которой может составлять квадратный...
18 февраля 2024
Российский паспорт занял 51-е место в рейтинге самых привлекательных в мире
Российский паспорт занял 51-е место в рейтинге самых привлекательных в мире, следует из доклада Henley & Partners, опубликованного 10 января на сайте компании. «Россия находится на 51-м месте. Обладателям российского паспорта доступны 119 направлений», — говорится в докладе. При этом число стран и...
новость часа
10 января 2024
Авиакомпании предложили расширить перечень стран-поставщиков запчастей в РФ
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предложила Росавиации 15 декабря расширить список стран, у которых закупают запчасти для перевозчиков. Российские авиакомпании решили внести в перечень стран-поставщиков Индонезию, Малайзию, Сингапур, Южную Корею, Пакистан, Эфиопию и Гонконг...
15 декабря 2023
Криптобиржа Binance с 31 января прекратит поддержку рубля
Криптовалютная биржа Binance с 31 января 2024 года прекратит поддержку операций с рублём. Об этом стало известно из заявления на сайте организации. «Следуя решению об уходе из России и продаже бизнеса компании CommEX, Binance прекратит поддержку российского рубля в формате P2P с 00:00 по всемирному...
11 декабря 2023
Корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» зашёл в Южно-Китайское море
Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота прошёл Сингапурский пролив и зашёл в Южно-Китайское море. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ. «Экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота преодолел Сингапурский пролив...
новость часа
5 декабря 2023
Украина попыталась отменить в Сингапуре Российскую неделю фильмов
Посольство России в Сингапуре осудило попытку дипмиссии Украины отменить намеченную на конец ноября Российскую неделю фильмов. Об этом 16 ноября сообщило диппредставительство в Telegram-канале. Посвященное российскому кино мероприятие состоится в Сингапуре 22–24 ноября. Ранее украинское посольство...
16 ноября 2023
Сайнс выиграл Гран-при Сингапура и прервал рекордную серию Ферстаппена
Победителем 16-го этапа «Формулы-1», Гран-при Сингапура, стал испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс — младший. Он оказался лучшим по итогам 62 кругов ночной гонки по улицам Сингапура. Сайнс стал первым в текущем сезоне пилотом, который смог обойти гонщиков «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио...
17 сентября 2023
Пилот «Астон Мартин» Стролл разбил болид на квалификации Гран-при Сингапура
Канадский пилот команды «Формулы-1» «Астон Мартин» Лэнс Стролл разбил болид во время квалификации на 16-м этапе чемпионата — Гран-при Сингапура. Машину Стролла занесло в повороте и ударило о стену, а затем отбросило на трассу. В результате разрушена большая часть левой половины автомобиля, а...
17 сентября 2023
Карлос Сайнс стал лучшим во второй практике Гран-при Сингапура «Формулы-1»
Пилот команды Ferrari Карлос Сайнс показал лучшее время во второй практике Гран-при Сингапура гонок «Формула-1». Результат Сайнса — 1.32,120 минуты. Второе время показал его напарник по команде Шарль Леклер (отставание 0,018). Третье место занял Джордж Расселл из команды Mercedes (+0,235)...
16 сентября 2023
Холлоуэй победил в бою с Корейским зомби на турнире UFC в Сингапуре
Американский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй победил в бою с Корейским зомби Чон Чхан Соном на турнире в Сингапуре 26 августа. Их бой стал главным событием вечера. Поединок продлился до третьего раунда. Бывший чемпион одержал победу нокаутом. После этого...
26 августа 2023
В Суэцком канале восстановили судоходство после столкновения танкеров
Судоходство в Суэцком канале полностью восстановили после столкновения двух танкеров. Об этом сообщила 23 августа администрация канала. «Судоходство в канале вернулось в норму», — говорится в сообщении. Ранее о происшествии сообщил сервис отслеживания движения судов Marine Traffic. Столкнулись...
23 августа 2023