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Новости Латвии
Эксперт высмеял заявление Латвии о железном занавесе с Россией
Заявление премьер-министра Латвии Эвики Силини о планах по созданию железного занавеса между Россией и странами Прибалтики является попыткой выдать желаемое за действительное. Об этом 14 марта корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, доцент кафедры европейских исследований факультета...
14 марта 2024
Захарова высмеяла заявление премьер-министра Латвии о «железном занавесе»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Латвии Эвики Силини о создании «железного занавеса» между Россией и прибалтийскими странами. «Железа хватит или у России будут покупать?» — написала Захарова в Telegram-канале. Как сообщало ИА Регнум...
новость часа
14 марта 2024
«Самых слабых защитить не удалось». Латвия приступила к депортации русских
Постоянно проживающие в Латвии граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку, стали получать требования покинуть страну. Некоторые, не выдержав давления, начали покидать Латвийскую Республику сами, не дожидаясь насильственного выдворения. Это либо те, у кого есть родственники в России...
13 марта 2024
МИД России ввёл санкции в отношении 347 граждан Эстонии, Латвии и Литвы
Около 350 граждан прибалтийских стран, враждебно настроенных к России, включены в список тех, кому запрещён въезд в страну. Об этом сообщила 12 марта пресс-служба российского МИД. «В последнее время в российский «стоп-лист» включено 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры...
12 марта 2024
Песков сообщил, как РФ ответит на попытки помешать гражданам голосовать
Россия вряд ли может остановить новые проявления русофобии со стороны руководителей недружественных государств, но будет проявлять последовательность и стойкость, ориентируясь на интересы государства и волю избирателей, заявил 12 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков...
12 марта 2024
Полиция Латвии пригрозила голосующим на выборах россиянам проверками
Правоохранительные органы Латвии будут проверять у россиян, голосующих в посольстве на выборах президента России, право на пребывание в стране. Об этом заявил глава Госполиции республики Армандс Рукс в эфире телеканала TV3. «Доступ к (российскому. — Прим. ред.) посольству будет соответствующим...
11 марта 2024
Полиция Латвии заявила, что проверит голосующих в посольстве россиян
Сотрудники полиции Латвии будут проверять наличие права пребывания в стране у граждан, голосующих в посольстве России на выборах президента РФ. Об этом сообщил глава Госполиции республики Армандс Рукс. «Доступ к посольству России будет соответствующим образом контролироваться — вместе с...
11 марта 2024
В Латвии телемастера арестовали за настройку российских каналов
Телевизионного мастера, помогавшего жителям настраивать российские каналы, арестовали в Латвии. Об этом 9 марта сообщает Delfi со ссылкой на местную полицию. Телемастера 1975 года рождения задержали в небольшом городе Ницгале, где его клиентами стал 181 человек. В Латвии запрещено и заблокировано...
9 марта 2024
Канада присоединится к коалиции по развитию беспилотников на Украине
Канада присоединится к возглавляемой Великобританией и Латвией коалиции по развитию дронов контактной группы по обороне Украины. Об этом заявил министр обороны страны Билл Блэр. Заявление глава ведомства опубликовано на сайте правительства Канады. «Для дальнейшего развития возможностей...
8 марта 2024
МИД Латвии призвал воздержаться от поездок в Россию
Гражданам Латвии в ближайшие дни не следует ездить в Россию, заявило 8 марта Министерство иностранных дел республики в соцсети X. «В связи с возможными террористическими атаками в Москве в ближайшие 48 часов мы настоятельно рекомендуем вам отказаться от поездок в Российскую Федерацию и избегать...
8 марта 2024
СМИ узнали об особой роли Швеции в НАТО
Швеция после вступления в НАТО, вероятно, станет важным логистическим хабом НАТО, через который альянс сможет оперативно перебрасывать войска в Финляндию и страны Прибалтики в случае конфликта с Россией, заявила 7 марта британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники. «Швеция, не...
7 марта 2024
МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны Прибалтики
Министерство иностранных дел России подтверждает рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны. Об этом 7 марта рассказали во внешнеполитическом ведомстве. В МИД отметили в беседе с «РИА Новости», что Литва и все другие государства Прибалтики прочно закрепили за собой статус...
новость часа
7 марта 2024
В Латвии утвердили перечень запрещенных к ввозу товаров из России
Латвийские власти 5 марта утвердили перечень сельскохозяйственных продуктов питания, запрещенных к ввозу из России и Белоруссии, сообщается на сайте правительства Латвии. Постановление вступит в силу с 8 марта. В списке оказались различные фрукты, овощи и корнеплоды, включая яблоки, дыни, ананасы...
новость часа
6 марта 2024
Власти Латвии утвердили перечень продуктов, запрещённых к ввозу из России
Перечень сельскохозяйственных и кормовых товаров из России и Белоруссии, запрещённых к ввозу в Латвию, утвердило правительство прибалтийской страны. Об этом 5 марта сообщил портал Mixnews. Запрет распространяется на многие овощи и корнеплоды. В частности, запрещены для ввоза в Латвию картофель...
6 марта 2024
Власти Латвии запугивают стариков, но идут навстречу «новым русским»
В МВД Латвии заявили, что если граждане России, постоянно проживающие в этой стране, придут в российское посольство для голосования на выборах президента, то это будет рассматриваться, как «поддержка войны», то есть уголовно наказуемое деяние. Заявление прозвучало как неприкрытая угроза, однако...
4 марта 2024