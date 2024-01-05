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Найдено 516 материалов
Новости Непала
Непал запретил своим гражданам ехать на заработки в Россию или на Украину
Непал запретил своим гражданам отправляться на заработки в Россию и Украину. Причиной такого решения стали случаи участия непальцев в конфликте между этими странами, сообщает издание Himalayan Times. «Правительство Непала запретило своим гражданам ехать в Россию или на Украину в поисках работы...
5 января 2024
МИД Непала призвал Россию вернуть тела погибших якобы в зоне СВО граждан
Правительство Непала попросило Россию вернуть тела шести граждан страны, якобы сражавшихся в рядах Вооружённых сил России и погибших в ходе проведения специальной военной операции РФ, заявили 5 декабря в МИД Непала. Также власти Непала призвали выплатить компенсации семьям погибших граждан. Кроме...
5 декабря 2023
Премьер Непала пригласил Путина посетить страну
В Непале будут рады видеть президента России Владимира Путина. Об этом в интервью ТАСС заявил премьер-министр страны Пушпа Камал Дахал. «Надеемся на визит высокого уровня, который крайне необходим. В том числе, возможно, и визит на высшем уровне», ― сказал глава непальского правительства. Он...
30 ноября 2023
Более 157 человек погибли в результате землетрясения в Непале
В результате разрушительного землетрясения в Непале погибли по меньшей мере 157 человек, ещё 197 человек пострадали. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщили в полиции страны. Согласно сообщению, опубликованному на странице непальской полиции в социальной сети X, связь с некоторыми отдалёнными горными...
5 ноября 2023
Путин выразил соболезнования властям Непала в связи с землетрясением
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту и премьер-министру Непала Раму Чандре Пауделу и Пушпе Камалу Дахалу в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в западных районах страны. Соответствующую телеграмму 4 ноября опубликовала пресс-служба Кремля...
4 ноября 2023
Не менее 69 человек погибли в результате землетрясения в Непале
По меньшей мере 69 человек стали жертвами землетрясения в Непале, произошедшего вечером 3 ноября. Об этом сообщило агентство Reuters. «По меньшей мере 69 человек погибли и десятки получили ранения в Непале в пятницу, когда сильное землетрясение произошло в западном районе Джаяркот», — сообщил...
4 ноября 2023
На границе Непала и Индии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0
Вечером 3 ноября на границе Индии и Непала произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом в пятницу сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (ESMC). По данным ESMC, эпицентр подземных толчков находился в 36 километрах к юго-востоку от непальского города Джумла и в 166 километрах...
3 ноября 2023
Тренер Шабалин объяснил, почему бесполезно искать тело альпинистки Оленёвой
Тело погибшей в Непале альпинистки Надежды Оленёвой уже не получится найти, потому что место трагедии засыпала лавина, превратив склон в толщу льда, сообщил 20 октября «РИА Новости» главный тренер сборной России по альпинизму Павел Шабалин. «Сошла лавина и всё засыпала. После этого всё...
20 октября 2023
Тренер сборной России подтвердил гибель альпинистки Оленёвой в Непале
Российская альпинистка Надежда Оленёва, сорвавшаяся со склона при восхождении на восьмитысячник Дхаулагири в Непале, погибла. Об этом главный тренер сборной России по альпинизму Павел Шабалин сообщил 15 октября РЕН ТВ. Он подтвердил, что тело альпинистки обнаружили утром с вертолёта и...
15 октября 2023
Посольство России в Непале не подтвердило гибель альпинистки Оленёвой
Поисково-спасательная операция в районе пика Дхаулагири, где пропала чемпионка России по альпинизму Надежда Оленёва, продолжается. Обнаружено место, куда она упала, сообщил 15 октября пресс-секретарь российского посольства в Непале Александр Ивашёв. По его словам, информация об обнаружении тела...
15 октября 2023
Тело чемпионки России по альпинизму Оленёвой нашли в горах Непала
Чемпионка России по альпинизму Надежда Оленёва погибла, сорвавшись со склона горы Дхаулагири в Непале. Её тело обнаружили с вертолёта, сообщает 15 октября специализированный портал Mountain.ru. Утром 14 октября Оленёва сорвалась со склона на высоте 6680 м и была объявлена пропавшей. О произошедшем...
15 октября 2023
Пропавшую в Непале альпинистку Оленеву будут искать с вертолёта
Поисково-спасательный вертолёт направят 15 октября в горный район в Непале, где во время восхождения пропала российская альпинистка Надежда Оленева. Об этом сообщает 14 октября посольство России в Непале. В дипмиссии отметили, что продолжают принимать участие в мероприятиях по поиску Оленевой...
14 октября 2023
В Непале российская альпинистка сорвалась с высоты 6680 метров
Российская альпинистка Надежда Оленева пропала без вести при восхождении на пик Дхаулагири высотой 8167 м в Непале. Об этом сообщает 14 октября газета The Himalayan Times. Оленева поднималась на восьмитысячник вместе с альпинистами Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым. Около 11:25 по местному...
14 октября 2023
Альпинисты из США и Непала погибли при сходе лавины в Тибете
При сходе лавины в Тибетском автономном районе Китая погибли два альпиниста — граждане США и Непала. Об этом 8 октября сообщило Центральное телевидение Китая. Погибшие в составе группы из пяти человек совершали восхождение на вершину Шишабангма (высота 8027 метров над уровнем моря), когда на высоте...
8 октября 2023
Миру предсказали появление всё большего числа голодающих стран
В ближайшие 10 лет мировой спрос на сельскохозяйственную продукцию вырастет на 15%, считает Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом она заявила корреспонденту ИА Регнум, отвечая на вопрос, сбудется ли прогноз учёных, обнародованный Guardian, согласно которому...
22 июля 2023