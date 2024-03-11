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Найдено 1423 материала
Новости Марокко
Летевший из Москвы в Марокко самолёт совершил вынужденную посадку
Самолёт марокканской авиакомпании Royal Air Maroc, летевший из Москвы в Касабланку, совершил незапланированную посадку в городе Танжере на севере Марокко из-за инцидента с двигателем. Об этом 11 марта сообщил ТАСС. «Примерно за час до посадки в аэропорту Касабланки произошёл хлопок в правой по ходу...
11 марта 2024
Летевший из Москвы в Марокко самолёт совершил вынужденную посадку
Самолёт марокканской авиакомпании Royal Air Maroc, летевший из Москвы в Касабланку, совершил незапланированную посадку в городе Танжере на севере Марокко из-за инцидента с двигателем. Об этом 11 марта сообщил ТАСС. «Примерно за час до посадки в аэропорту Касабланки произошёл хлопок в правой по ходу...
11 марта 2024
Проживший 12 лет в России марокканец отправился добровольцем в зону СВО
Уроженец Марокко, приехавший в Нижний Новгород 12 лет назад, заключил контракт на прохождение военной службы в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает нижегородский Дом народного единства. Мужчина остался в России после окончания вуза. В последнее время он работал поваром-кондитером и...
15 января 2024
Сергей Лавров прибыл в Тунис
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Тунис. Российскую делегацию с букетом цветов встретили вечером 20 декабря в аэропорту столицы страны. В Тунисе у Сергея Лаврова запланированы двусторонние контакты. Ранее глава МИД РФ посетил Марокко, где принял участие в...
20 декабря 2023
Лавров призвал к выполнению решения ООН о создании государства Палестина
Решение Совета Безопасности ООН о создании палестинского государства необходимо начать выполнять незамедлительно, заявил 20 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров. Дипломат отметил, что кризис на Ближнем Востоке обострил до предела проблему создания палестинского государства. «Мы...
20 декабря 2023
Лавров примет участие в российско-арабском форуме сотрудничества
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Марракеш (Марокко), где 20 декабря состоится заседание российско-арабского форума сотрудничества. Форум сотрудничества между Россией и Лигой арабских государств (ЛАГ) был учреждён в 2009 году. Основные цели и задачи форума — поддержка и укрепление международного...
20 декабря 2023
Более 420 иностранцев эвакуируют из Газы 13 ноября
В списки на эвакуацию 13 ноября из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом вошёл 421 иностранец и обладатель двойного гражданства. Об этом говорится в заявлении погранслужбы палестинского анклава, опубликованном в Facebook (принадлежит компании Meta, которая...
13 ноября 2023
В Турции рассказали о росте конкуренции на рынке цитрусовых в России
Экспортёры цитрусовых из Турции сталкиваются с трудностями на рынке России, который является для них самым крупным, из-за увеличивающейся конкуренции со стороны других стран. Об этом заявил председатель правления Союза экспортёров свежих фруктов и овощей Эгейского региона Турции Хайреттин Учак, его...
3 ноября 2023
Глава ФИФА назвал место проведения чемпионата мира по футболу в 2034 году
Саудовская Аравия примет в 2034 году чемпионат мира по футболу, сообщил на своей странице в социальных сетях президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Такое решение было утверждено после того, как 31 октября Австралия отозвала свою заявку на проведение турнира и арабское...
1 ноября 2023
Бойкотом России европейская слабость проявилась в космическом секторе
Европейский проект спутниковой навигации Galileo оказался «в тупике» из-за бойкота российских космических технологий. Об этом написал обозреватель Фрэнсис Нуде в статье для марокканской газеты La Nouvelle Tribune. Автор констатирует, что там, где космос когда-то считался «убежищем, он стал новой...
28 октября 2023
Израиль рекомендовал своим гражданам покинуть Египет и Иорданию
Из-за угрозы безопасности Совет национальной безопасности и МИД Израиля призвали своих граждан покинуть Египет и Иорданию и избегать посещения Марокко. Об этом 21 октября сообщила канцелярия израильского премьер-министра. Отмечается, что на фоне продолжения военных действий на протяжении последних...
21 октября 2023
Чемпионат мира по футболу в 2030 году пройдет в шести странах
Матчи Чемпионата мира (ЧМ) по футболу в 2030 году пройдут на территории шести стран, сообщил The Athletic. «Марокко, Испания и Португалия примут чемпионат мира 2030 года, но первые три матча турнира сыграют в Уругвае, Аргентине и Парагвае», — говорится в материале. Глава Международной федерации...
новость часа
4 октября 2023
В Италии с мигрантов предложили взимать залог
Власти предложили брать залог в размере €4938 с мигрантов, ожидающих в Италии решения по предоставлению им убежища, сообщила газета Il Messaggero. Правительство Италии предложило брать с мигрантов эти деньги, освобождая их при этом от необходимости находиться в центре временного содержания...
23 сентября 2023
Число жертв землетрясения в Марокко увеличилось до 2681
В Марокко в результате землетрясения магнитудой 7 погибли не менее 2681 человек. Число пострадавших увеличилось до 2501. Об этом со ссылкой на МВД королевства сообщил телеканал Al Arabiya. Больше всего жертв землетрясения зарегистрировали в провинциях Эль-Хауз и Тарудант — 1591 и 809 человек...
12 сентября 2023
Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 2681 человека
Число погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 2681. Об этом 11 сентября пишет газета Hespress со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны. «Число погибших в результате землетрясения достигло 2681, пострадавших — 2501 человек», — говорится в сообщении. Как сообщало ИА...
11 сентября 2023