Спорт
Экс-главу Федерации велоспорта Украины отстранили за оскорбление членов МОК
Международный союз велосипедистов (UCI) временно отстранил бывшего президента Федерации велоспорта Украины Александра Башенко из-за оскорбительных выражений в адрес должностных лиц UCI, национальной федерации и Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом 14 марта сообщила пресс-служба ICU...
14 марта 2024
Спортивные организации Москвы за шесть лет получили 65 зданий и помещений
За последние шесть лет спортивные организации Москвы получили здания и помещения общей площадью почти 250 тыс. кв. м, сообщил 14 марта заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Это объекты для тренировок и проведения...
14 марта 2024
Поздняков заявил, что ОКР никогда не пойдёт по пути бойкота Олимпийских игр
Олимпийский комитет России (ОКР) никогда не пойдёт по пути бойкота Олимпийских игр, заявил 14 марта президент ОКР Станислав Поздняков. «ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр, мы как ОКР никогда не пойдём по пути бойкота. Мы всегда поддерживаем участие олимпийцев России в этих...
14 марта 2024
Мусаев вновь стал главным тренером ФК «Краснодар»
Новым главным тренером футбольного клуба «Краснодар» стал Мурад Мусаев, сообщили 14 марта в пресс-службе клуба. «ФК «Краснодар» сообщает о назначении главным тренером Мурада Мусаева», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что контракт заключён до конца текущего сезона. Мусаев руководил командой с...
14 марта 2024
Овечкин вышел на 14‑е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял чистое 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против «Эдмонтон Ойлер» 38-летний хоккеист отметился голевой передачей, доведя общее число результативных баллов в карьере в...
14 марта 2024
Определились все участники четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов
После заключительных ответных матчей 13 марта между «Атлетико» и «Боруссией» 1/8 финала Лиги чемпионов стали известны все участники четвертьфинала. В список попали восемь команд: испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико М», английские «Манчестер Сити» и «Арсенал», немецкие «Бавария» и «Боруссия»...
14 марта 2024
«Зенит» победил «Динамо» в матче Кубка России со счётом 2:0
Петербургский «Зенит» 13 марта на своём поле обыграл московское «Динамо» в ответном четвертьфинальном матче «пути РПЛ» ФОНБЕТ Кубка России по футболу. Встреча участников «золотой гонки» завершилась со счётом 2:0 — петербуржцы вышли в ½ финала «пути РПЛ», москвичи продолжат борьбу в «пути регионов»...
14 марта 2024
Вайцеховская заступилась за Тарасову после обвинений Тутберидзе
Спортивная журналистка и олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская заявила, что не понимает, за что тренер Татьяна Тарасова должна извиняться перед коллегой Этери Тутберидзе после её слов о том, что в допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой виноват её тренер. Об этом журналистка...
13 марта 2024
Аршавин назвал ошибкой увольнение тренера «Краснодара» Ивича
Увольнение главного тренера футбольного клуба «Краснодар» Владимира Ивича является ошибкой, поскольку возглавляемая им команда ещё могла бы побороться за первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил футболист, бывший капитан сборной России, член правления петербургского клуба «Зенит» Андрей...
13 марта 2024
Ивич после увольнения из «Краснодара» обратился к болельщикам
Бывший главный тренер футбольного клуба «Краснодара» Владимир Ивич после своего увольнения обратился к болельщикам команды. об этом 13 марта сообщил портал «РБ Спорт». «Хотел бы поблагодарить всех болельщиков клуба за поддержку. Желаю вам всего самого наилучшего», — сказал Ивич. «Краснодар»...
13 марта 2024
Зарема Салихова высказалась по поводу увольнения Ивича из «Краснодара»
Увольнение главного тренера футбольного клуба «Краснодар» Владимира Ивича посреди самого успешного сезона в его истории — это самодурство. Об этом заявила супруга бывшего владельца ФК «Спартак» Леонида Федуна Зарема Салихова. «Увольнять Ивича из «Краснодара» посреди самого успешного сезона в...
13 марта 2024
Тарасова назвала условие, при котором готова извиниться перед Тутберидзе
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что готова принести извинения тренеру Этери Тутберидзе, если узнает всю правду по допинговому делу Камилы Валиевой. Об этом 13 марта сообщил ТАСС. «Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я...
13 марта 2024
«Спартак» прокомментировал проблемы Промеса с возвращением в РФ
Рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют игроку московского футбольного клуба «Спартак», гражданину Нидерландов Квинси Промесу вернуться в Россию, может занять ещё некоторое время. Об этом журналистам сообщила пресс-служба ФК. «Рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют...
13 марта 2024
В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей
Массовая драка с участием вратарей произошла во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Чикаго Блэкхоукс» и «Анахайм Дакс». Инцидент произошёл на десятой минуте третьего периода, когда у ворот «Чикаго» произошёл конфликт между защитником «Блэкхоукс» Джарредом...
13 марта 2024
Собянин открыл обновленный универсальный спортзал «Дружба» в Лужниках
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл универсальный спортивный зал «Дружба» в Лужниках после масштабной реконструкции. Этот зал осенью 2024 года примет соревнования в рамках Всемирных игр дружбы. «Исторический спортивный комплекс «Дружба», олимпийский комплекс, получил новую жизнь, новое дыхание, новое...
13 марта 2024
Желавшего получить российский паспорт футболиста вызвали в сборную Германии
Защитник немецкого футбольного клуба «Штутгарт» Вальдемар Антон получил вызов в сборную Германии. Об этом 13 марта сообщил телеканал Sky Sport. По информации источника, главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн решил впервые пригласить Антона в команду на мартовские матчи. В текущем сезоне...
13 марта 2024
Капитан «Эдмонтона» оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин имеет все шансы побить рекорд по числу голов в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 13 марта заявил канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. «Конечно, у Овечкина есть шанс побить рекорд Гретцки. Он...
13 марта 2024
Перешедшая из сборной Белоруссии шахматистка Баделько получила паспорт РФ
Перешедшая из сборной Белоруссии шахматистка Ольга Баделько получила российский паспорт. Об этом сообщил старший тренер женской сборной России Сергей Рублевский. «Ольга Баделько является сильной, перспективной шахматисткой. Она осенью 2021 года перешла к нам из Белоруссии. Совсем недавно она...
13 марта 2024
Матыцин заявил, что Россия не должна бойкотировать Олимпиаду в Париже
Россия не должна бойкотировать Олимпийские игры в Париже, несмотря на введённые Международным олимпийским комитетом (МОК) ограничения для отечественных спортсменов, заявил 13 марта министр спорта РФ Олег Матыцин. России следует не бойкотировать олимпийское движение, а стараться сохранить...
13 марта 2024
Биатлонист Гараничев объявил о завершении спортивной карьеры
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи биатлонист Евгений Гараничев заявил, что завершит карьеру после окончания нынешнего сезона. «Я решил для себя, что это будет мой крайний сезон. Я завершаю спортивную карьеру», — сказал он на пресс-конференции. Спортсмен отметил, что после...
13 марта 2024