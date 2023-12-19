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Найдено 113 материалов
Новости Сейшельских Островов
В Красном море из-за атак хуситов пройдёт операция «Страж процветания»
В Красном море пройдёт операция «Страж процветания» после атак хуситов на торговые суда. Об этом объявил шеф Пентагона Ллойд Остин. По его словам, операция пройдёт под эгидой Объединённых морских сил. Её целью является обеспечение безопасного судоходства в Красном море после «безрассудных нападений...
19 декабря 2023
Украинский националист набросился с оскорблениями на блогера из России
Неизвестный мужчина с лозунгом украинских националистов «Слава Украине» нецензурно обругал российского блогера Карину Палецких, которая с тремя дочерями ожидала вылета из аэропорта города Маэ (Сейшельские острова). Об этом блогер 16 октября сообщила в своём Telegram-канале. По словам Палецких, она...
новость часа
16 октября 2023
Посол Маврикия: запуск прямых рейсов из России ожидается в ближайшие месяцы
Власти Маврикия надеются, что запуск прямых рейсов из России произойдёт в течение ближайших месяцев. Об этом 8 апреля заявил посол островного африканского государства в Москве Хесвар Джанке. Как отметил в интервью РИА Новости Джанке, многие жители России любят бывать на Маврикии и потому власти...
8 апреля 2023
Власти Сейшел осудили гражданина России за гибель ребёнка в машине
Власти Сейшельских островов приговорили к тюремному заключению российского гражданина, чей малолетний сын умер в машине от перегрева. Об этом сообщил 19 марта сотрудник консульского отдела посольства России на Сейшелах. Семейная пара с полугодовалым ребёнком приехала на Сейшелы в двухнедельный...
19 марта 2023
В Хабаровске назвали новую дату запуска прямых авиарейсов в Алма-Ату
— говорится в сообщении. Отмечается, что данный рейс может быть интересен не только для тех, кто хочет посетить Казахстан. Эту страну можно использовать для транзита «на Мальдивские или Сейшельские острова, в Южную Корею, Таиланд, Индию, Вьетнам, Турцию и др». Напомним, ранее пресс-служба...
23 ноября 2022
Компания с Сейшел требует с Минфина России почти 804 млн рублей
Арбитраж Москвы 6 октября 2022 года планирует начать рассмотрение иска компании «Универс лимитед», зарегистрированной на Сейшелах. Ответчиками в споре на сумму почти 804 млн рублей выступают Минфин России и правительство Московской области, передаёт ИА REGNUM. Офшор требует взыскать с Минфина...
29 сентября 2022
Россия идёт на новую встречу с Африкой
На лето 2023 года запланировано проведение второго саммита Россия — Африка. Мероприятие должно пройти в Санкт-Петербурге, уже объявлено о создании организационного комитета во главе с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Первый российско-африканский саммит прошел осенью 2019 г. в Сочи и стал...
14 сентября 2022
Названы зарубежные страны, где отдыхали российские туристы летом
За три летних месяца 2022 года отдыхали в рубежных странах почти 3,5 млн российских туристов. Первое место среди летних зарубежных направлений заняла Турция (60%), сообщили 2 сентября в Ассоциации туроператоров России (АТОР). На втором месте в зарубежном топе оказалась Абхазия — доля продаж летом...
2 сентября 2022
Названы популярные среди российских туристов экзотические острова
Мальдивские острова являются наиболее популярными в Индийском океане среди российских туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Сообщается, что около 60-65% российских туристов среди островов Индийского океана предпочитают Мальдивы. С ними пытаются конкурировать Сейшельские острова...
25 августа 2022
Фармократия на низком старте — кому выгоден новый виток коронабесия?
Роспотребнадзор 25 июля 2022 года, публикуя данные по коронавирусу, отметил, что в стране «наметилась тенденция роста заболеваемости COVID-19» и «при ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено». То есть в нашу жизнь могут вернуться маски, перчатки...
26 июля 2022
Двое рыболовов погибли после взрыва на испанском судне
По меньшей мере два члена экипажа судна для ловли тунца Albacora Cuatro из Виго погибли в результате взрыва на борту, когда судно было пришвартовано на Сейшельских островах. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на источники в рыболовецкой отрасли. Отмечается, что судно находилось на ремонте в...
16 июня 2022
Два человека погибли при взрыве на судне на Сейшельских островах
При взрыве на испанском судне на Сейшельских островах не менее двух человек погибли и еще восемь пострадали. Об этом 16 июня сообщает газета ABC со ссылкой на источники. Отмечается, что судно находилось в порту столицы Сейшельских островов города Виктории и на нем велся ремонт, из-за чего, как...
16 июня 2022
Беглые звёзды возвращаются в оплёванную ими Россию «поторговать лицом»?
Следом за слухами о желании сбежавшей в Латвию актрисы Чулпан Хаматовой вернуться в Россию в соцсетях заговорили о том, что на днях видели в Москве другого «беглеца» — актрису Ингеборгу Дапкунайте. Что же могла забыть гражданка Великобритании, жительница Евросоюза в России, которую перед своим...
25 мая 2022
Ростуризм назвал доступные для жителей России зарубежные направления
— сказала Догузова. По её словам, сейчас также доступны ОАЭ, Катар, Шри-Ланка, Бахрейн и Сейшелы: «Планируется запустить сообщение с Мальдивами. Недальние направления – Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия. В ряд стран можно добираться с пересадками, но мы просим туристов учитывать текущие...
28 апреля 2022
Названы страны, где отменили маски и ПЦР-тесты для въезда
Страны мира продолжают планомерно избавляться от антиковидных ограничений. Так, В Грузии с 28 марта отменяются почти все ковидные ограничения, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире...
25 марта 2022